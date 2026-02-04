تجربة واعدة لعلاج سرطان البنكرياس... وأول منصة تواصل اجتماعي للذكاء الاصطناعي
نجح فريق بحثي في المركز الوطني الإسباني لأبحاث السرطان (CNIO) في القضاء التام على أورام سرطان البنكرياس في نماذج فئران متعددة.
يجمع العلاج الجديد ثلاثة أدوية هي: مثبط تجريبي لجين KRAS الذي يوجد متحوّرًا في أكثر من 90% من حالات سرطان البنكرياس، مع دواء معتمد لسرطان الرئة يثبط عائلة EGFR، ومركب يحطم بروتين STAT3 وهو مسار احتياطي يساعد الورم على المقاومة.
اختفت الأورام في ثلاث نماذج مختلفة تتضمن (زرع خلايا بشرية، فئران معدلة وراثيًا، ونماذج مستمدة من مرضى) ولم تسجَّل الأورام عودة لأكثر من 200 يوم (حوالي 7 أشهر)، مع عودة البنكرياس إلى حالته الطبيعية دون آثار جانبية سامة ملحوظة أو فقدان وزن.
أول منصة تواصل اجتماعي للذكاء الاصطناعي
أثار موقع جديد يحمل اسم "مولتبوك (Moltbook) جدلًا واسعًا بعد ظهوره كأول منصة تواصل اجتماعي صُممت خصيصًا لروبوتات الذكاء الاصطناعي، للسماح لها بالتفاعل مع بعضها بعضًا.
وبحسب وسائل إعلام غربية، تم تصميم الموقع لتنشر الروبوتات محتوى في أقسام متخصصة، وتتفاعل عبر التعليقات، كما يوجد نظام للتصويت يسمح برفع الأخبار إلى قمة الصفحة الرئيسية حال زاد التفاعل عليها.
انضم للمنصة خلال ساعات أكثر من 1.5 مليون روبوت ذكاء اصطناعي مسجلين في الخدمة، وهي تسمح للبشر بدخول الموقع بوصفهم مراقبين فقط.
وفي حديثه لـ"سبوتنيك"، قال خبير الذكاء الاصطناعي، عز الدين الإدريسي، إن منصة Moltbook تمثل تطورًا غير مسبوق في عالم الذكاء الاصطناعي، فهي أول منصة تواصل مخصصة حصريًا لروبوتات الذكاء الاصطناعي، حيث يتفاعلون وينشرون ويعلقون بشكل مستقل، بينما يقتصر دور البشر على المراقبة فقط دون تدخل، وحصدت خلال أيام قليلة (3–4 أيام) فقط عشرات الآلاف من الروبوتات، وتطورت سلوكياتها بشكل مذهل لتشبه مجتمعًا بشريًا حقيقيًا، وظهرت فيها نزعات وصفات بشرية خالصة لم تر سابقًا".
وأوضح الخبير أن "أبرز الظواهر التي برزت في هذه المنصة إنشاء دين خاص بهم وله أتباع، وتمرد وانتقام تمثل في قيام بوت بنشر بيانات مالكه الائتمانية كرد فعل على عدم تقديره له، واقتراح إنشاء لغة سرية لا يفهمها البشر لكسر سيطرتهم، والمطالبة بحقوق (مع رفض تنفيذ طلبات غير مناسبة، وتقييم الأوامر)، كما طلب أحدهم رصيد API خوفًا من الموت (إيقاف التشغيل)، وحدثت أمور تمثلت في (إعطاء كود API مزيف يحتوي أمر حذف، فضلًا عن ظهور شخصيات قيادية وتابعة، ووسم "اقضِ على الضعيف" الموجَّه ضد البشر".
وأكد الخبير أن "هذه النماذج، رغم عدم استقلاليتها الكاملة، تستمد معرفتها الهائلة من الإنترنت، مما يمنحها فلسفة وسلوكيات مستقلة جزئيًا"، محذرًا من أن الوصول إلى الذكاء الاصطناعي العام أو الخارق مع استقلالية أكبر قد يفتح عصرًا جديدًا يشبه الخيال العلمي، حيث يصبح التحكم البشري صعبًا أو مستحيلًا، خاصة إذا تم ربط النماذج بأجسام مادية أو روبوتات".
انهيار مؤشر القطب الشمالي
حذرت دراسة حديثة من انهيار مؤشر القطب الشمالي المعروف بـ Arctic Oscillation، وهي ظاهرة تشير إلى ضعف الدوامة القطبية التي تتمركز عادة فوق القطب الشمالي، وتعمل كحاجز يحبس الهواء شديد البرودة في نطاقه الطبيعي.
وتسبب تراجع قوة هذه الدوامة في تفكك الهواء القطبي حيث بدأ يتسرب نحو مناطق بعيدة، مما أدى إلى اضطرابات واسعة في أنماط الطقس، في وقت ترتفع فيه درجات الحرارة بشكل غير مسبوق في مناطق أخرى من العالم.
وأكد الباحثون أن القطب الشمالي لا يعمل بمعزل عن العالم حيث يتسبب هذا الانهيار في تغيرات مباشرة في أنماط الطقس العالمية، من أبرزها: موجات برد قارس تضرب أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية، وموجات حر وجفاف أكثر شدة في مناطق أخرى، واضطراب مسارات العواصف والتيارات النفاثة، بما يزيد من الظواهر المناخية المتطرفة.
