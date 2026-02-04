عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
09:18 GMT
39 د
نبض افريقيا
تصعيد حاد بين إسرائيل وجنوب أفريقيا وطرد متبادل لدبلوماسيين من البلدين
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
أكشاك الخدمة الذاتية في مطاعم ماكدونالدز أدت إلى زيادة إنفاق العملاء
10:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
ما هي الضمانات التي يجب أن تحصل عليها "قسد" بعد تسليم كافة أسلحتها؟ يجيب خبير
11:31 GMT
29 د
من الملعب
صراع القمم الأوروبية بين الأزمة والعودة والنتائج
12:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
12:30 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
13:03 GMT
40 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
13:44 GMT
16 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العنف الرقمي واستغلال الفئات الضعيفة.. التحديات وآليات المواجهة!
17:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: الإسناد الروسي في مكافحة الإرهاب يطمئن النخب الإفريقية
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما مدى خطورة انتهاء سريان معاهدة " نيوستارت" دون اتفاق على التمديد
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
أزمة تدوير النفايات في الشرق الأوسط... التحديات و الحلول
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:17 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
09:31 GMT
29 د
من الملعب
صراع القمم الأوروبية بين الأزمة والعودة والنتائج
10:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:30 GMT
16 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
ملفات ساخنة
ما مدى خطورة انتهاء سريان معاهدة " نيوستارت" دون اتفاق على التمديد
12:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
ما هي الضمانات التي يجب أن تحصل عليها "قسد" بعد تسليم كافة أسلحتها؟ يجيب خبير
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
13:32 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
13:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
أزمة تدوير النفايات في الشرق الأوسط... التحديات و الحلول
17:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
17:32 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
17:44 GMT
16 د
بلا قيود
خبير: تحرير مدينة كادقلي لا قيمة نوعية لها
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
تنفيذ الاتفاق بين دمشق و "قسد" يسير وفق المتوقع رغم الغموض حول بعض النقاط
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
أول منصة تواصل اجتماعي للذكاء الاصطناعي
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
راديو
يناقش صحفيو سبوتنيك عربي على أثير راديو سبوتنيك آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ونشارككم رأي وتحليل خبراء من مختلف المجالات من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت. وبإمكانكم الاستماع إلى إذاعة سبوتنيك على التردد 93,6 في لبنان، و93,3 في سوريا، و91.5 في العراق.
تجربة واعدة لعلاج سرطان البنكرياس... وأول منصة تواصل اجتماعي للذكاء الاصطناعي
سبوتنيك عربي
نجح فريق بحثي في المركز الوطني الإسباني لأبحاث السرطان (CNIO) في القضاء التام على أورام سرطان البنكرياس في نماذج فئران متعددة. 04.02.2026, سبوتنيك عربي
سبوتنيك عربي
يجمع العلاج الجديد ثلاثة أدوية هي: مثبط تجريبي لجين KRAS الذي يوجد متحوّرًا في أكثر من 90% من حالات سرطان البنكرياس، مع دواء معتمد لسرطان الرئة يثبط عائلة EGFR، ومركب يحطم بروتين STAT3 وهو مسار احتياطي يساعد الورم على المقاومة.اختفت الأورام في ثلاث نماذج مختلفة تتضمن (زرع خلايا بشرية، فئران معدلة وراثيًا، ونماذج مستمدة من مرضى) ولم تسجَّل الأورام عودة لأكثر من 200 يوم (حوالي 7 أشهر)، مع عودة البنكرياس إلى حالته الطبيعية دون آثار جانبية سامة ملحوظة أو فقدان وزن.أول منصة تواصل اجتماعي للذكاء الاصطناعيأثار موقع جديد يحمل اسم "مولتبوك (Moltbook) جدلًا واسعًا بعد ظهوره كأول منصة تواصل اجتماعي صُممت خصيصًا لروبوتات الذكاء الاصطناعي، للسماح لها بالتفاعل مع بعضها بعضًا.انضم للمنصة خلال ساعات أكثر من 1.5 مليون روبوت ذكاء اصطناعي مسجلين في الخدمة، وهي تسمح للبشر بدخول الموقع بوصفهم مراقبين فقط.وأوضح الخبير أن "أبرز الظواهر التي برزت في هذه المنصة إنشاء دين خاص بهم وله أتباع، وتمرد وانتقام تمثل في قيام بوت بنشر بيانات مالكه الائتمانية كرد فعل على عدم تقديره له، واقتراح إنشاء لغة سرية لا يفهمها البشر لكسر سيطرتهم، والمطالبة بحقوق (مع رفض تنفيذ طلبات غير مناسبة، وتقييم الأوامر)، كما طلب أحدهم رصيد API خوفًا من الموت (إيقاف التشغيل)، وحدثت أمور تمثلت في (إعطاء كود API مزيف يحتوي أمر حذف، فضلًا عن ظهور شخصيات قيادية وتابعة، ووسم "اقضِ على الضعيف" الموجَّه ضد البشر".انهيار مؤشر القطب الشماليحذرت دراسة حديثة من انهيار مؤشر القطب الشمالي المعروف بـ Arctic Oscillation، وهي ظاهرة تشير إلى ضعف الدوامة القطبية التي تتمركز عادة فوق القطب الشمالي، وتعمل كحاجز يحبس الهواء شديد البرودة في نطاقه الطبيعي.وتسبب تراجع قوة هذه الدوامة في تفكك الهواء القطبي حيث بدأ يتسرب نحو مناطق بعيدة، مما أدى إلى اضطرابات واسعة في أنماط الطقس، في وقت ترتفع فيه درجات الحرارة بشكل غير مسبوق في مناطق أخرى من العالم.وأكد الباحثون أن القطب الشمالي لا يعمل بمعزل عن العالم حيث يتسبب هذا الانهيار في تغيرات مباشرة في أنماط الطقس العالمية، من أبرزها: موجات برد قارس تضرب أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية، وموجات حر وجفاف أكثر شدة في مناطق أخرى، واضطراب مسارات العواصف والتيارات النفاثة، بما يزيد من الظواهر المناخية المتطرفة.
أخبار إسبانيا
أخبار القطب الشمالي
تجربة واعدة لعلاج سرطان البنكرياس... وأول منصة تواصل اجتماعي للذكاء الاصطناعي

راديو
تجربة واعدة لعلاج سرطان البنكرياس.. وأول منصة تواصل اجتماعي للذكاء الاصطناعي
نجح فريق بحثي في المركز الوطني الإسباني لأبحاث السرطان (CNIO) في القضاء التام على أورام سرطان البنكرياس في نماذج فئران متعددة.

يجمع العلاج الجديد ثلاثة أدوية هي: مثبط تجريبي لجين KRAS الذي يوجد متحوّرًا في أكثر من 90% من حالات سرطان البنكرياس، مع دواء معتمد لسرطان الرئة يثبط عائلة EGFR، ومركب يحطم بروتين STAT3 وهو مسار احتياطي يساعد الورم على المقاومة.
اختفت الأورام في ثلاث نماذج مختلفة تتضمن (زرع خلايا بشرية، فئران معدلة وراثيًا، ونماذج مستمدة من مرضى) ولم تسجَّل الأورام عودة لأكثر من 200 يوم (حوالي 7 أشهر)، مع عودة البنكرياس إلى حالته الطبيعية دون آثار جانبية سامة ملحوظة أو فقدان وزن.

أول منصة تواصل اجتماعي للذكاء الاصطناعي
أثار موقع جديد يحمل اسم "مولتبوك (Moltbook) جدلًا واسعًا بعد ظهوره كأول منصة تواصل اجتماعي صُممت خصيصًا لروبوتات الذكاء الاصطناعي، للسماح لها بالتفاعل مع بعضها بعضًا.

وبحسب وسائل إعلام غربية، تم تصميم الموقع لتنشر الروبوتات محتوى في أقسام متخصصة، وتتفاعل عبر التعليقات، كما يوجد نظام للتصويت يسمح برفع الأخبار إلى قمة الصفحة الرئيسية حال زاد التفاعل عليها.

انضم للمنصة خلال ساعات أكثر من 1.5 مليون روبوت ذكاء اصطناعي مسجلين في الخدمة، وهي تسمح للبشر بدخول الموقع بوصفهم مراقبين فقط.

وفي حديثه لـ"سبوتنيك"، قال خبير الذكاء الاصطناعي، عز الدين الإدريسي، إن منصة Moltbook تمثل تطورًا غير مسبوق في عالم الذكاء الاصطناعي، فهي أول منصة تواصل مخصصة حصريًا لروبوتات الذكاء الاصطناعي، حيث يتفاعلون وينشرون ويعلقون بشكل مستقل، بينما يقتصر دور البشر على المراقبة فقط دون تدخل، وحصدت خلال أيام قليلة (3–4 أيام) فقط عشرات الآلاف من الروبوتات، وتطورت سلوكياتها بشكل مذهل لتشبه مجتمعًا بشريًا حقيقيًا، وظهرت فيها نزعات وصفات بشرية خالصة لم تر سابقًا".

وأوضح الخبير أن "أبرز الظواهر التي برزت في هذه المنصة إنشاء دين خاص بهم وله أتباع، وتمرد وانتقام تمثل في قيام بوت بنشر بيانات مالكه الائتمانية كرد فعل على عدم تقديره له، واقتراح إنشاء لغة سرية لا يفهمها البشر لكسر سيطرتهم، والمطالبة بحقوق (مع رفض تنفيذ طلبات غير مناسبة، وتقييم الأوامر)، كما طلب أحدهم رصيد API خوفًا من الموت (إيقاف التشغيل)، وحدثت أمور تمثلت في (إعطاء كود API مزيف يحتوي أمر حذف، فضلًا عن ظهور شخصيات قيادية وتابعة، ووسم "اقضِ على الضعيف" الموجَّه ضد البشر".

وأكد الخبير أن "هذه النماذج، رغم عدم استقلاليتها الكاملة، تستمد معرفتها الهائلة من الإنترنت، مما يمنحها فلسفة وسلوكيات مستقلة جزئيًا"، محذرًا من أن الوصول إلى الذكاء الاصطناعي العام أو الخارق مع استقلالية أكبر قد يفتح عصرًا جديدًا يشبه الخيال العلمي، حيث يصبح التحكم البشري صعبًا أو مستحيلًا، خاصة إذا تم ربط النماذج بأجسام مادية أو روبوتات".
انهيار مؤشر القطب الشمالي
حذرت دراسة حديثة من انهيار مؤشر القطب الشمالي المعروف بـ Arctic Oscillation، وهي ظاهرة تشير إلى ضعف الدوامة القطبية التي تتمركز عادة فوق القطب الشمالي، وتعمل كحاجز يحبس الهواء شديد البرودة في نطاقه الطبيعي.
وتسبب تراجع قوة هذه الدوامة في تفكك الهواء القطبي حيث بدأ يتسرب نحو مناطق بعيدة، مما أدى إلى اضطرابات واسعة في أنماط الطقس، في وقت ترتفع فيه درجات الحرارة بشكل غير مسبوق في مناطق أخرى من العالم.
وأكد الباحثون أن القطب الشمالي لا يعمل بمعزل عن العالم حيث يتسبب هذا الانهيار في تغيرات مباشرة في أنماط الطقس العالمية، من أبرزها: موجات برد قارس تضرب أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية، وموجات حر وجفاف أكثر شدة في مناطق أخرى، واضطراب مسارات العواصف والتيارات النفاثة، بما يزيد من الظواهر المناخية المتطرفة.
