بعد اغتياله...من هو سيف الإسلام القذافي؟
أكد الفريق السياسي لسيف الإسلام القذافي، نجل الرئيس الليبي الراحل، معمر القذافي، أن 4 مسلحين ملثمين اقتحموا مقر إقامة سيف الإسلام وقتلوه بعدما اشتبك معهم. 04.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-04T10:58+0000
2026-02-04T10:58+0000
2026-02-04T11:08+0000
وأعاد الإعلان عن مقتل سيف الإسلام، خلط الأوراق داخل المشهد الليبي المعقد، وفتح الباب واسعا أمام تساؤلات مصيرية تتعلق بمستقبل العملية السياسية ومسار المصالحة الوطنية في البلاد.
2026
10:58 GMT 04.02.2026 (تم التحديث: 11:08 GMT 04.02.2026)
