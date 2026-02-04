البجع الشتوي في منطقة ألتاي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
09:18 GMT
39 د
نبض افريقيا
تصعيد حاد بين إسرائيل وجنوب أفريقيا وطرد متبادل لدبلوماسيين من البلدين
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
أكشاك الخدمة الذاتية في مطاعم ماكدونالدز أدت إلى زيادة إنفاق العملاء
10:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
ما هي الضمانات التي يجب أن تحصل عليها "قسد" بعد تسليم كافة أسلحتها؟ يجيب خبير
11:31 GMT
29 د
من الملعب
صراع القمم الأوروبية بين الأزمة والعودة والنتائج
12:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
12:30 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
13:03 GMT
40 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
13:44 GMT
16 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العنف الرقمي واستغلال الفئات الضعيفة.. التحديات وآليات المواجهة!
17:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: الإسناد الروسي في مكافحة الإرهاب يطمئن النخب الإفريقية
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما مدى خطورة انتهاء سريان معاهدة " نيوستارت" دون اتفاق على التمديد
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
أزمة تدوير النفايات في الشرق الأوسط... التحديات و الحلول
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:17 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
09:31 GMT
29 د
من الملعب
صراع القمم الأوروبية بين الأزمة والعودة والنتائج
10:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:30 GMT
16 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
ملفات ساخنة
ما مدى خطورة انتهاء سريان معاهدة " نيوستارت" دون اتفاق على التمديد
12:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
ما هي الضمانات التي يجب أن تحصل عليها "قسد" بعد تسليم كافة أسلحتها؟ يجيب خبير
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
13:32 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
13:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
أزمة تدوير النفايات في الشرق الأوسط... التحديات و الحلول
17:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
17:32 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
17:44 GMT
16 د
بلا قيود
خبير: تحرير مدينة كادقلي لا قيمة نوعية لها
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
تنفيذ الاتفاق بين دمشق و "قسد" يسير وفق المتوقع رغم الغموض حول بعض النقاط
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
أول منصة تواصل اجتماعي للذكاء الاصطناعي
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
وسائط متعددة
استمتع بأحدث مقاطع الفيديو والصور والرسوم المعلوماتية. "سبوتنيك" تقدم الصور والفيديو والصور الأكثر أهمية وإثارة.
https://sarabic.ae/20260204/1109984846.html
البجع الشتوي في منطقة ألتاي
البجع الشتوي في منطقة ألتاي
سبوتنيك عربي
اختار لكم فريق تحرير "سبوتنيك" مجموعة من أبرز الصور التي تم التقاطها لطيور البجع في بحيرة سفيتلو، والتي تعد جزءا من محمية ليبيديني الطبيعية الحكومية في إقليم... 04.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-04T15:01+0000
2026-02-04T15:01+0000
صور
وسائط متعددة
البجع
منوعات
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/04/1109985019_0:119:3074:1848_1920x0_80_0_0_bbc04407642bf391a46d377fef8e8879.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/04/1109985019_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_e03fd79a6b990341c3f8c882f78005b6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
фото, صور, البجع, منوعات
фото, صور, البجع, منوعات

البجع الشتوي في منطقة ألتاي

15:01 GMT 04.02.2026
تابعنا عبر
اختار لكم فريق تحرير "سبوتنيك" مجموعة من أبرز الصور التي تم التقاطها لطيور البجع في بحيرة سفيتلو، والتي تعد جزءا من محمية ليبيديني الطبيعية الحكومية في إقليم ألتاي. وتبقى البحيرة خالية من الجليد حتى في الصقيع الشديد بفضل الينابيع المتدفقة من قاعها، لذا تعود البجعات بانتظام إليها لقضاء فصل الشتاء.
© Sputnik . Vladimir Vyatkin / الانتقال إلى بنك الصور

صورة لطائرالبجع في وسط البحيرة خلال ظهور القمر

صورة لطائرالبجع في وسط البحيرة خلال ظهور القمر - سبوتنيك عربي
1/9
© Sputnik . Vladimir Vyatkin
/
الانتقال إلى بنك الصور

صورة لطائرالبجع في وسط البحيرة خلال ظهور القمر

© Sputnik . Vladimir Vyatkin / الانتقال إلى بنك الصور

صورة تظهر تجمّع البجع مشكلا منظرا ساحرا مع شروق الشمس

صورة تظهر تجمّع البجع مشكلا منظرا ساحرا مع شروق الشمس - سبوتنيك عربي
2/9
© Sputnik . Vladimir Vyatkin
/
الانتقال إلى بنك الصور

صورة تظهر تجمّع البجع مشكلا منظرا ساحرا مع شروق الشمس

© Sputnik . Vladimir Vyatkin / الانتقال إلى بنك الصور

طائر البجع يسبح في بحيرة سفيتلو خلال الضباب

طائر البجع يسبح في بحيرة سفيتلو خلال الضباب - سبوتنيك عربي
3/9
© Sputnik . Vladimir Vyatkin
/
الانتقال إلى بنك الصور

طائر البجع يسبح في بحيرة سفيتلو خلال الضباب

© Sputnik . Vladimir Vyatkin / الانتقال إلى بنك الصور

بجعتان تسبحان بجوار بعضهما في البحيرة

بجعتان تسبحان بجوار بعضهما في البحيرة - سبوتنيك عربي
4/9
© Sputnik . Vladimir Vyatkin
/
الانتقال إلى بنك الصور

بجعتان تسبحان بجوار بعضهما في البحيرة

© Sputnik . Vladimir Vyatkin / الانتقال إلى بنك الصور

سرب من البجع يطير في مياة بحيرة سفيتلو

سرب من البجع يطير في مياة بحيرة سفيتلو - سبوتنيك عربي
5/9
© Sputnik . Vladimir Vyatkin
/
الانتقال إلى بنك الصور

سرب من البجع يطير في مياة بحيرة سفيتلو

© Sputnik . Vladimir Vyatkin / الانتقال إلى بنك الصور

طائر البجع ضمن الأعشاب المتجمدة على أطراف البحيرة

 طائر البجع ضمن الأعشاب المتجمدة على أطراف البحيرة - سبوتنيك عربي
6/9
© Sputnik . Vladimir Vyatkin
/
الانتقال إلى بنك الصور

طائر البجع ضمن الأعشاب المتجمدة على أطراف البحيرة

© Sputnik . Vladimir Vyatkin / الانتقال إلى بنك الصور

عدد من طيور البجع تسبح في المياه وسط الضباب

عدد من طيور البجع تسبح في المياه وسط الضباب - سبوتنيك عربي
7/9
© Sputnik . Vladimir Vyatkin
/
الانتقال إلى بنك الصور

عدد من طيور البجع تسبح في المياه وسط الضباب

© Sputnik . Vladimir Vyatkin / الانتقال إلى بنك الصور

صورة ساحرة لطيور البجع خلال وجودها في المياه

صورة ساحرة لطيور البجع خلال وجودها في المياه - سبوتنيك عربي
8/9
© Sputnik . Vladimir Vyatkin
/
الانتقال إلى بنك الصور

صورة ساحرة لطيور البجع خلال وجودها في المياه

© Sputnik . Vladimir Vyatkin / الانتقال إلى بنك الصور

طيور البجمع تتجمع في بحيرة سفيتلو

طيور البجمع تتجمع في بحيرة سفيتلو - سبوتنيك عربي
9/9
© Sputnik . Vladimir Vyatkin
/
الانتقال إلى بنك الصور

طيور البجمع تتجمع في بحيرة سفيتلو

العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала