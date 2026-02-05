https://sarabic.ae/20260205/إيلون-ماسك-يتوقع-إفلاس-أمريكا-بسبب-تراكم-الديون--1110038454.html
إيلون ماسك يتوقع إفلاس أمريكا بسبب تراكم الديون
قال رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، اليوم الجمعة، إن الروبوتات والذكاء الاصطناعي وحدهما قادران على مساعدة الولايات المتحدة في تجاوز مشكلة تراكم الدين العام، الذي يهدد البلاد بالإفلاس.
وأضاف ماسك، في مقابلة مع المدونين دوفارش باتيل وجون كوليسون: "ربما نتمكن من إبطاء اقتراب إفلاس أمريكا وكسب ما يكفي من الوقت إلى أن يتمكن الذكاء الاصطناعي والروبوتات من المساعدة في حل المشكلة. هذا هو الأمر الوحيد القادر على معالجة وضع الدين العام".
وأوضح أن مدفوعات الفوائد على الدين العام في الولايات المتحدة تفوق حجم الميزانية العسكرية للبلاد، قائلًا: "أكثر من تريليون دولار تُدفع كفوائد"، معربًا عن استيائه.
وأضاف ماسك: "في غياب الذكاء الاصطناعي والروبوتات، فنحن في مأزق، لأن الدين العام يتراكم بوتيرة جنونية".
وسجّل الدين العام للولايات المتحدة مستويات غير مسبوقة
، متجاوزًا 38 تريليون دولار
مع نهاية أكتوبر/تشرين الأول وبداية نوفمبر/تشرين الثاني 2025، وفق بيانات رسمية.
وتجاوز الدين مستوى 37 تريليون دولار في وقت مبكر من عام 2025، مع استمرار الإنفاق المرتفع وتراجع الإيرادات، فيما بلغت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 120%.
وتشكل كلفة خدمة الدين عبئًا متزايدًا على المالية العامة، مع إنفاق مئات المليارات من الدولارات سنويًا على فوائد الدين، ما يقلص هامش الإنفاق على قطاعات أخرى.