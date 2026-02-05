https://sarabic.ae/20260205/البيت-الأبيض-ترامب-مستعد-دائما-للتواصل-الدبلوماسي-مع-كوبا-وهذا-أمر-جار-بالفعل-1110036332.html

البيت الأبيض: ترامب مستعد دائما للتواصل الدبلوماسي مع كوبا وهذا أمر جار بالفعل

البيت الأبيض: ترامب مستعد دائما للتواصل الدبلوماسي مع كوبا وهذا أمر جار بالفعل

سبوتنيك عربي

صرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، اليوم الخميس، بأن واشنطن مستعدة دائمًا للتواصل الدبلوماسي مع كوبا. 05.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-05T20:15+0000

2026-02-05T20:15+0000

2026-02-05T20:15+0000

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/03/10/1074828972_0:164:3059:1885_1920x0_80_0_0_c3caeebe7984ea2195d815fe43b3f4bf.jpg

وقالت ليفيت، خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض: "الرئيس مستعد دائماً للانخراط في الدبلوماسية، وأعتقد أن هذا شيء يحدث بالفعل مع الحكومة الكوبية".وصرح الرئيس الكوبي ميغيل دياز-كانيل بأن حكومة بلاده حدّثت خطة الانتقال إلى حالة الطوارئ العسكرية تحسبًا لأي عدوان خارجي محتمل.وقال دياز-كانيل خلال مؤتمر صحفي نقلته إدارة الرئيس عبر وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس: "عُقد يوم السبت اجتماع لمجلس الدفاع الوطني لمراجعة واعتماد الخطط والإجراءات المتعلقة بالانتقال إلى حالة الطوارئ العسكرية كجزء من تحضير البلاد ضمن مفهوم الحرب الشعبية الاستراتيجية".وشدد رئيس الدولة على أن نشر المعلومات حول اجتماع مجلس الدفاع الوطني لا يعني أن كوبا دخلت حالة الطوارئ العسكرية، موضحًا: "نحن نستعد في حال احتاج الأمر في أي لحظة للانتقال إلى حالة الحرب".

https://sarabic.ae/20260203/شينباوم-المكسيك-لم-تتوصل-بعد-إلى-اتفاق-مع-الولايات-المتحدة-بشأن-إمدادات-النفط-إلى-كوبا-1109954698.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, الولايات المتحدة الأمريكية