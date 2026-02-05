https://sarabic.ae/20260205/البيت-الأبيض-ترامب-مستعد-دائما-للتواصل-الدبلوماسي-مع-كوبا-وهذا-أمر-جار-بالفعل-1110036332.html
البيت الأبيض: ترامب مستعد دائما للتواصل الدبلوماسي مع كوبا وهذا أمر جار بالفعل
صرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، اليوم الخميس، بأن واشنطن مستعدة دائمًا للتواصل الدبلوماسي مع كوبا. 05.02.2026, سبوتنيك عربي
وقالت ليفيت، خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض: "الرئيس مستعد دائماً للانخراط في الدبلوماسية، وأعتقد أن هذا شيء يحدث بالفعل مع الحكومة الكوبية".وصرح الرئيس الكوبي ميغيل دياز-كانيل بأن حكومة بلاده حدّثت خطة الانتقال إلى حالة الطوارئ العسكرية تحسبًا لأي عدوان خارجي محتمل.وقال دياز-كانيل خلال مؤتمر صحفي نقلته إدارة الرئيس عبر وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس: "عُقد يوم السبت اجتماع لمجلس الدفاع الوطني لمراجعة واعتماد الخطط والإجراءات المتعلقة بالانتقال إلى حالة الطوارئ العسكرية كجزء من تحضير البلاد ضمن مفهوم الحرب الشعبية الاستراتيجية".وشدد رئيس الدولة على أن نشر المعلومات حول اجتماع مجلس الدفاع الوطني لا يعني أن كوبا دخلت حالة الطوارئ العسكرية، موضحًا: "نحن نستعد في حال احتاج الأمر في أي لحظة للانتقال إلى حالة الحرب".
وقالت ليفيت، خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض: "الرئيس مستعد دائماً للانخراط في الدبلوماسية، وأعتقد أن هذا شيء يحدث بالفعل مع الحكومة الكوبية".
وحول المحادثات المرتقبة مع إيران، أكدت متحدثة البيت الأبيض أن "المبعوث الخاص ويتكوف و(صهر الرئيس) جاريد كوشنر، سيسافران إلى عُمان غداً لإجراء تلك المحادثات، وسنرى ما ستسفر عنه. الرئيس ينتظر تحديثاً منهما".
وصرح الرئيس الكوبي ميغيل دياز-كانيل بأن حكومة بلاده حدّثت خطة الانتقال إلى حالة الطوارئ العسكرية تحسبًا لأي عدوان خارجي محتمل.
وقال دياز-كانيل خلال مؤتمر صحفي نقلته إدارة الرئيس عبر وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس: "عُقد يوم السبت اجتماع لمجلس الدفاع الوطني لمراجعة واعتماد الخطط والإجراءات المتعلقة بالانتقال إلى حالة الطوارئ العسكرية كجزء من تحضير البلاد ضمن مفهوم الحرب الشعبية الاستراتيجية".
وأشار إلى أن الحكومة الكوبية حدّثت جميع الخطط المتعلقة بمواجهة العدوان، والتي تخص الأجهزة العاملة التابعة لمجلس الدفاع الوطني، حيث تم تحديثها وتوضيحها بناءً على "الخبرات المستفادة من النزاعات الدولية الأخيرة".
وشدد رئيس الدولة على أن نشر المعلومات حول اجتماع مجلس الدفاع الوطني لا يعني أن كوبا دخلت حالة الطوارئ العسكرية، موضحًا: "نحن نستعد في حال احتاج الأمر في أي لحظة للانتقال إلى حالة الحرب".