إعلام: مقتل سيف الإسلام القذافي إثر إطلاق نار في الزنتان بليبيا - عاجل
شينباوم: المكسيك لم تتوصل بعد إلى اتفاق مع الولايات المتحدة بشأن إمدادات النفط إلى كوبا
شينباوم: المكسيك لم تتوصل بعد إلى اتفاق مع الولايات المتحدة بشأن إمدادات النفط إلى كوبا
وقالت شينباوم، في مؤتمر صحفي بثته الحكومة المكسيكية، إن "المكسيك لم تتوصل بعد إلى اتفاق مع الولايات المتحدة بشأن الإمدادات المحتملة للنفط إلى كوبا".أعلنت الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم، يوم الأحد، أن بلادها "سترسل في القريب العاجل" مساعدات إنسانية إلى كوبا، و"ستواصل، بالتوازي، العمل عبر القنوات الدبلوماسية بشأن مسألة إمدادات النفط الإنسانية للجزيرة".ولفتت الرئيسة المكسيكية إلى أن حظر إمدادات النفط إلى كوبا، تم الإعلان عنه بعد حديثها مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "إلا أن هذا الموضوع لم يُناقش معه"، مؤكدة أن حكومتها تبحث حاليًا عن "حل عبر جميع القنوات الدبلوماسية"، لأن الأمر يتعلق بـ"مساعدات إنسانية ذات أهمية جوهرية".
صرحت رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم، اليوم الثلاثاء، أن بلادها لم تتوصل بعد إلى اتفاق مع الولايات المتحدة بشأن الإمدادات المحتملة للنفط إلى كوبا، لكنها أشارت إلى أن جميع القنوات الدبلوماسية تُستغل لتحقيق ذلك.
وقالت شينباوم، في مؤتمر صحفي بثته الحكومة المكسيكية، إن "المكسيك لم تتوصل بعد إلى اتفاق مع الولايات المتحدة بشأن الإمدادات المحتملة للنفط إلى كوبا".

وأضافت: "في ما يخص النفط، الذي تحتاجه الجزيرة (المكسيك) حقًا، نحن نحلل العواقب المحتملة ونستخدم جميع القنوات الدبلوماسية. وفي الوقت الحالي، لا يوجد اتفاق حول هذه المسألة".

أعلنت الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم، يوم الأحد، أن بلادها "سترسل في القريب العاجل" مساعدات إنسانية إلى كوبا، و"ستواصل، بالتوازي، العمل عبر القنوات الدبلوماسية بشأن مسألة إمدادات النفط الإنسانية للجزيرة".
رئيسة المكسيك، كلوديا شينباوم - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2026
الرئيسة المكسيكية: نعتزم إرسال مساعدات إنسانية إلى كوبا ونواصل الجهود لتوريد النفط لها
أمس, 02:05 GMT
وقالت شينباوم، خلال كلمة ألقتها في غواياماس بولاية سونورا، ونشر مكتب الرئاسة مقطعًا منها على منصة "إكس": "نخطط لإرسال مساعدات إنسانية إلى كوبا، هذا الأسبوع، بمساعدة وزارتي البحرية، تشمل موادا غذائية وضروريات وسلعًا أساسية أخرى، بينما يتم حل المسألة المتعلقة بإمدادات النفط، لأسباب إنسانية، عبر القنوات الدبلوماسية".
ولفتت الرئيسة المكسيكية إلى أن حظر إمدادات النفط إلى كوبا، تم الإعلان عنه بعد حديثها مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "إلا أن هذا الموضوع لم يُناقش معه"، مؤكدة أن حكومتها تبحث حاليًا عن "حل عبر جميع القنوات الدبلوماسية"، لأن الأمر يتعلق بـ"مساعدات إنسانية ذات أهمية جوهرية".
