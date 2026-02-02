https://sarabic.ae/20260202/شينباوم-المكسيك-سترسل-مساعدات-إنسانية-إلى-كوبا-وتواصل-الجهود-لتوريد-النفط-1109888859.html
أعلنت رئيسة المكسيك، كلاوديا شينباوم، أمس الأحد، أن بلادها سترسل في القريب العاجل مساعدات إنسانية إلى كوبا، وستواصل بالتوازي العمل عبر القنوات الدبلوماسية بشأن... 02.02.2026, سبوتنيك عربي
وقالت شينباوم خلال كلمة ألقتها في غواياماس بولاية سونورا، ونشر مكتب الرئاسة مقطعًا لها على منصة التواصل الاجتماعي "إكس": "نخطط لإرسال مساعدات إنسانية إلى كوبا هذا الأسبوع بمساعدة وزارتي البحرية؛ تشمل مواد غذائية وضروريات وسلعًا أساسية أخرى، بينما يتم حل المسألة المتعلقة بإمدادات النفط لأسباب إنسانية عبر القنوات الدبلوماسية".وكان ترامب قد وقع يوم الخميس أمرًا تنفيذيًا يتيح للولايات المتحدة فرض رسوم جمركية على الواردات من الدول التي تبيع النفط لكوبا أو تورده إليها، كما أعلن حالة طوارئ وطنية، متذرعًا بتهديد للأمن القومي يزعم أنه صادر عن هافانا.وفي وقت سابق، اعتبرت السلطات الكوبية الإجراءات الأمريكية الجديدة محاولة لخنق اقتصاد البلاد وفرض ظروف معيشية قاسية على السكان، لافتة إلى أن هافانا تؤكد وجود انتهاك لقواعد القانون الدولي والطابع العابر للحدود للعقوبات الأمريكية.
أعلنت رئيسة المكسيك، كلاوديا شينباوم، أمس الأحد، أن بلادها سترسل في القريب العاجل مساعدات إنسانية إلى كوبا، وستواصل بالتوازي العمل عبر القنوات الدبلوماسية بشأن مسألة إمدادات النفط الإنسانية إلى الجزيرة.
وقالت شينباوم خلال كلمة ألقتها في غواياماس بولاية سونورا، ونشر مكتب الرئاسة مقطعًا لها على منصة التواصل الاجتماعي "إكس": "نخطط لإرسال مساعدات إنسانية إلى كوبا هذا الأسبوع بمساعدة وزارتي البحرية؛ تشمل مواد غذائية وضروريات وسلعًا أساسية أخرى، بينما يتم حل المسألة المتعلقة بإمدادات النفط لأسباب إنسانية عبر القنوات الدبلوماسية".
ولفتت الرئيسة المكسيكية إلى أن حظر إمدادات النفط إلى كوبا تم الإعلان عنه بعد حديثها مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلا أن هذا الموضوع لم يُناقش معه، مؤكدة أن حكومتها تبحث حاليًا عن "حل عبر جميع القنوات الدبلوماسية"، لأن الأمر يتعلق بـ "مساعدات إنسانية ذات أهمية جوهرية".
وكان ترامب قد وقع يوم الخميس أمرًا تنفيذيًا يتيح للولايات المتحدة
فرض رسوم جمركية على الواردات من الدول التي تبيع النفط لكوبا أو تورده إليها، كما أعلن حالة طوارئ وطنية، متذرعًا بتهديد للأمن القومي يزعم أنه صادر عن هافانا.
وفي وقت سابق، اعتبرت السلطات الكوبية الإجراءات الأمريكية
الجديدة محاولة لخنق اقتصاد البلاد وفرض ظروف معيشية قاسية على السكان، لافتة إلى أن هافانا تؤكد وجود انتهاك لقواعد القانون الدولي والطابع العابر للحدود للعقوبات الأمريكية.