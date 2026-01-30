خبير: التهديدات الأمريكية ضد كوبا "انتهاك صارخ للقانون الدولي"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
التجربة الشعرية في حياة دوستويفسكي: قصائد في الحب والحرب..
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
11:29 GMT
8 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
البيان الختامي لدول جوار ليبيا يؤكد أهمية الدفع نحو تسوية سياسية شاملة تقود إلى إنهاء الانقسام
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
لغز بداية الضوء والكون وجذور النباتات السرية والعصر الحجري الأمومي
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
17:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
17:46 GMT
14 د
حصاد الأسبوع
خبراء يتحدثون عن أهمية زيارة رئيس الإمارات إلى روسيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
لقاء بوتين والشرع.. تأكيد على متانة العلاقات ودور روسيا في استقرار سوريا
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
هل العقلانية ذكر والعاطفة أنثى؟ العلم يحطم أقدم صورة نمطية
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
09:17 GMT
12 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
09:30 GMT
18 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
من الملعب
دوري أبطال أوروبا.. ثمانية فرق تتأهل وآخرون في المحلق
10:31 GMT
29 د
خطوط التماس
روسيا في عهد بطرس الأكبر
12:03 GMT
46 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
فيلم "صوت هند رجب" ضمن ترشيحات الأوسكار.. حين يتشكل الواقع في وجدان السينما
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
بعد لقاء بوتين- الشرع.. العلاقات الروسية السورية نحو مرحلة جديدة من العلاقات
17:03 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبيرة: سوريا تحتاج الخبرة الروسية المصرفية والمالية
19:00 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260130/خبير-التهديدات-الأمريكية-ضد-كوبا-انتهاك-صارخ-للقانون-الدولي-1109798977.html
خبير: التهديدات الأمريكية ضد كوبا "انتهاك صارخ للقانون الدولي"
خبير: التهديدات الأمريكية ضد كوبا "انتهاك صارخ للقانون الدولي"
سبوتنيك عربي
ندّد وزير الخارجية الكوبي، برونو رودريغيز، اليوم الجمعة، بالأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي يهدد بفرض رسوم جمركية على الدول التي... 30.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-30T08:25+0000
2026-01-30T08:25+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/1d/1109776004_0:0:1233:694_1920x0_80_0_0_cfe2bd488f76c12c2fa27556e779dda5.jpg
وفيما يتعلق بالتهديدات الأمريكية تجاه كوبا، قالت نورما غويكوتشيا، رئيسة الرابطة الكوبية للأمم المتحدة، وسفيرة كوبا سابقا لدى بروكسل ولوكسمبورغ والاتحاد الأوروبي، لوكالة "سبوتنيك": "إن التصريحات ضد الجزيرة تمثل انتهاكا كاملا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ودليلاً على عدم احترام هذه الإدارة لمبادئ التعاون المتعدد الأطراف والقانون".وأشارت إلى أنه "على الرغم من أنه كان هناك تاريخيا لحظات توتر، مثل ما يسمى "الأزمة الكاريبية"عام 1962، وما يميز الوضع الحالي هو السياق السياسي الدولي، الذي فرضه توسع حلف شمال الأطلسي، وانضمام دول تعتبر محايدة إلى هذا الحلف، وتعزيز المشاعر "اليمينية"".ووفقا لها، فإن "الإدارة الأمريكية الحالية ، تتحدث عن "سحق كوبا" دون مراعاة عواقب أي عمل عسكري ضد الجزيرة".وأضافت: "هذا استهتار تام بأرواح وسلامة ملايين الأطفال والشباب وكبار السن والنساء، شعب عانى لأكثر من 6 عقود من حصار وحشي وإجرامي وغير قانوني للاقتصاد والتجارة والمال والتكنولوجيا".وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن، في وقت سابق، أن كوبا لن تتلقى بعد الآن النفط والأموال الفنزويلية.واختطفت أجهزة الاستخبارات الأمريكية الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس، في الثالث من يناير/كانون الثاني من هذا العام، وبدأت واشنطن في التصعيد من تهديداتها ضد كوبا. واستباقا لأي عدوان محتمل، قررت سلطات الجزيرة تكثيف الاستعدادات العسكرية للدفاع عن البلاد.ترامب يوقع أمرا رئاسيا بفرض رسوم على الدول التي تبيع النفط لكوباموسكو: التقارير الإعلامية حول خطط أمريكية مزعومة لزيادة الضغط على كوبا تثير القلق
https://sarabic.ae/20260108/ترامب-أمريكا-لم-تعد-تملك-خيارات-سوى-التدخل-العسكري-في-كوبا--عاجل--1109040158.html
https://sarabic.ae/20260127/ترامب-كوبا-باتت-قريبة-جدا-من-الانهيار-بعد-توقف-النفط-الفنزويلي-1109710660.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/1d/1109776004_0:0:1089:816_1920x0_80_0_0_f405341ceb383603dd5d650c559c1e6d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, حصري
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, حصري

خبير: التهديدات الأمريكية ضد كوبا "انتهاك صارخ للقانون الدولي"

08:25 GMT 30.01.2026
© REUTERS Jonathan Ernstالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2026
© REUTERS Jonathan Ernst
تابعنا عبر
حصري
ندّد وزير الخارجية الكوبي، برونو رودريغيز، اليوم الجمعة، بالأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي يهدد بفرض رسوم جمركية على الدول التي تبيع النفط للجزيرة الكاريبية، واصفًا الخطوة بأنها "عمل عدواني وحشي".
وفيما يتعلق بالتهديدات الأمريكية تجاه كوبا، قالت نورما غويكوتشيا، رئيسة الرابطة الكوبية للأمم المتحدة، وسفيرة كوبا سابقا لدى بروكسل ولوكسمبورغ والاتحاد الأوروبي، لوكالة "سبوتنيك": "إن التصريحات ضد الجزيرة تمثل انتهاكا كاملا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ودليلاً على عدم احترام هذه الإدارة لمبادئ التعاون المتعدد الأطراف والقانون".

وأضافت أن "المجتمع الكوبي يأخذ هذه الكلمات على محمل الجد، لأن هذه الحكومة لا يمكن التنبؤ بها. لذلك، يجب أن نكون مستعدين لمعركة دبلوماسية وللدفاع عن البلاد في أي مجال".

وأشارت إلى أنه "على الرغم من أنه كان هناك تاريخيا لحظات توتر، مثل ما يسمى "الأزمة الكاريبية"عام 1962، وما يميز الوضع الحالي هو السياق السياسي الدولي، الذي فرضه توسع حلف شمال الأطلسي، وانضمام دول تعتبر محايدة إلى هذا الحلف، وتعزيز المشاعر "اليمينية"".
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2026
ترامب: أمريكا لم تعد تملك خيارات سوى التدخل العسكري في كوبا
8 يناير, 20:01 GMT

وتابعت غويكوتشيا: "كل هذا يخلق وضعا صعبا، لكننا مستعدون لمواجهته. نحن منظمة مجتمع مدني تستلهم مبادئها من ميثاق الأمم المتحدة. نريد حماية الشعب الكوبي من الحرب، ولذلك نعمل من أجل السلام والتنمية المستدامة".

ووفقا لها، فإن "الإدارة الأمريكية الحالية ، تتحدث عن "سحق كوبا" دون مراعاة عواقب أي عمل عسكري ضد الجزيرة".
وأضافت: "هذا استهتار تام بأرواح وسلامة ملايين الأطفال والشباب وكبار السن والنساء، شعب عانى لأكثر من 6 عقود من حصار وحشي وإجرامي وغير قانوني للاقتصاد والتجارة والمال والتكنولوجيا".
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2026
ترامب: كوبا باتت "قريبة جدا" من الانهيار بعد توقف النفط الفنزويلي
27 يناير, 23:18 GMT
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن، في وقت سابق، أن كوبا لن تتلقى بعد الآن النفط والأموال الفنزويلية.
واختطفت أجهزة الاستخبارات الأمريكية الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس، في الثالث من يناير/كانون الثاني من هذا العام، وبدأت واشنطن في التصعيد من تهديداتها ضد كوبا. واستباقا لأي عدوان محتمل، قررت سلطات الجزيرة تكثيف الاستعدادات العسكرية للدفاع عن البلاد.
ترامب يوقع أمرا رئاسيا بفرض رسوم على الدول التي تبيع النفط لكوبا
موسكو: التقارير الإعلامية حول خطط أمريكية مزعومة لزيادة الضغط على كوبا تثير القلق
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала