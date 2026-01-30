https://sarabic.ae/20260130/خبير-التهديدات-الأمريكية-ضد-كوبا-انتهاك-صارخ-للقانون-الدولي-1109798977.html

خبير: التهديدات الأمريكية ضد كوبا "انتهاك صارخ للقانون الدولي"

خبير: التهديدات الأمريكية ضد كوبا "انتهاك صارخ للقانون الدولي"

سبوتنيك عربي

ندّد وزير الخارجية الكوبي، برونو رودريغيز، اليوم الجمعة، بالأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي يهدد بفرض رسوم جمركية على الدول التي... 30.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-30T08:25+0000

2026-01-30T08:25+0000

2026-01-30T08:25+0000

روسيا

أخبار روسيا اليوم

أخبار روسيا

حصري

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/1d/1109776004_0:0:1233:694_1920x0_80_0_0_cfe2bd488f76c12c2fa27556e779dda5.jpg

وفيما يتعلق بالتهديدات الأمريكية تجاه كوبا، قالت نورما غويكوتشيا، رئيسة الرابطة الكوبية للأمم المتحدة، وسفيرة كوبا سابقا لدى بروكسل ولوكسمبورغ والاتحاد الأوروبي، لوكالة "سبوتنيك": "إن التصريحات ضد الجزيرة تمثل انتهاكا كاملا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ودليلاً على عدم احترام هذه الإدارة لمبادئ التعاون المتعدد الأطراف والقانون".وأشارت إلى أنه "على الرغم من أنه كان هناك تاريخيا لحظات توتر، مثل ما يسمى "الأزمة الكاريبية"عام 1962، وما يميز الوضع الحالي هو السياق السياسي الدولي، الذي فرضه توسع حلف شمال الأطلسي، وانضمام دول تعتبر محايدة إلى هذا الحلف، وتعزيز المشاعر "اليمينية"".ووفقا لها، فإن "الإدارة الأمريكية الحالية ، تتحدث عن "سحق كوبا" دون مراعاة عواقب أي عمل عسكري ضد الجزيرة".وأضافت: "هذا استهتار تام بأرواح وسلامة ملايين الأطفال والشباب وكبار السن والنساء، شعب عانى لأكثر من 6 عقود من حصار وحشي وإجرامي وغير قانوني للاقتصاد والتجارة والمال والتكنولوجيا".وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن، في وقت سابق، أن كوبا لن تتلقى بعد الآن النفط والأموال الفنزويلية.واختطفت أجهزة الاستخبارات الأمريكية الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس، في الثالث من يناير/كانون الثاني من هذا العام، وبدأت واشنطن في التصعيد من تهديداتها ضد كوبا. واستباقا لأي عدوان محتمل، قررت سلطات الجزيرة تكثيف الاستعدادات العسكرية للدفاع عن البلاد.ترامب يوقع أمرا رئاسيا بفرض رسوم على الدول التي تبيع النفط لكوباموسكو: التقارير الإعلامية حول خطط أمريكية مزعومة لزيادة الضغط على كوبا تثير القلق

https://sarabic.ae/20260108/ترامب-أمريكا-لم-تعد-تملك-خيارات-سوى-التدخل-العسكري-في-كوبا--عاجل--1109040158.html

https://sarabic.ae/20260127/ترامب-كوبا-باتت-قريبة-جدا-من-الانهيار-بعد-توقف-النفط-الفنزويلي-1109710660.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, حصري