https://sarabic.ae/20260129/ترامب-يوقع-أمرا-رئاسيا-بفرض-رسوم-على-الدول-التي-تبيع-النفط-لكوبا-1109792009.html

ترامب يوقع أمرا رئاسيا بفرض رسوم على الدول التي تبيع النفط لكوبا

ترامب يوقع أمرا رئاسيا بفرض رسوم على الدول التي تبيع النفط لكوبا

سبوتنيك عربي

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أمرًا تنفيذيًا يعلن حالة طوارئ وطنية ويحدد إجراءات لفرض رسوم جمركية على البضائع الواردة من الدول التي تبيع أو... 29.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-29T23:32+0000

2026-01-29T23:32+0000

2026-01-29T23:56+0000

ترامب

كوبا

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/03/1099194895_0:11:1668:949_1920x0_80_0_0_7dbf4faf2e537f77854ce67b47c685b6.jpg

وقال البيت الأبيض، في بيان، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع اليوم الخميس أمرًا تنفيذيًا يعلن حالة طوارئ وطنية ويحدد إجراءات لفرض رسوم جمركية على البضائع الواردة من الدول التي تبيع أو تزود كوبا بالنفط.ونص المرسوم على أنه قد تفرض رسوم إضافية على واردات سلع الدول أجنبية التي "تبيع أو تزود كوبا بالنفط بشكل مباشر أو غير مباشر".والثلاثاء الماضي، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن كوبا باتت قريبة جدًا من الانهيار بعد توقف إمدادات النفط من فنزويلا.وأضاف ترامب خلال زيارته إلى ولاية آيوا: "كوبا بلد يقترب الآن جدًا من الانهيار. كانوا يحصلون على أموال من فنزويلا. وكانوا يحصلون على النفط من فنزويلا".وأوضح دياز كانيل، في تصريحات تلفزيونية، أن "أفضل طريقة لتفادي العدوان هي إجبار الإمبريالية على حساب الثمن، الذي قد يترتب عليها في حال مهاجمة بلادنا، وهذا يرتبط بشكل مباشر بمستوى استعدادنا لمثل هذه الأعمال العسكرية".وكانت وسائل إعلام أمريكية، ذكرت نقلًا عن مصادر، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تخطط لتدبير تغيير النظام في كوبا بحلول نهاية عام 2026.وجاء في تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلاً عن مصادر مطلعة: "مستوحاة من الإطاحة الأمريكية برئيس فنزويلا نيكولاس مادورو، تبحث إدارة ترامب عن مقربين من الحكومة الكوبية يمكنهم المساعدة في الإطاحة بالنظام الشيوعي قبل نهاية العام، وفقًا لمصادر مطلعة على الوضع".وكان ترامب، قد صرّح في وقت سابق، بأن النفط الفنزويلي لن يصل بعد الآن إلى كوبا، كما هدد باتخاذ إجراءات ضد دول أخرى ستواصل تزويد الجزيرة بالوقود.وفي الثالث من يناير/كانون الثاني، شنت الولايات المتحدة غارة جوية واسعة النطاق على فنزويلا، أسفرت عن احتجاز الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، وزوجته، سيليا فلوريس، ونقلهما إلى نيويورك.وأعربت وزارة الخارجية الروسية عن تضامنها مع الشعب الفنزويلي، ودعت إلى إطلاق سراح مادورو وزوجته، ومنع تصعيد الموقف. كما دعت بكين إلى الإفراج الفوري عن مادورو وزوجته، مؤكدةً أن تصرفات الولايات المتحدة تنتهك القانون الدولي. وانتقدت وزارة خارجية كوريا الديمقراطية الشعبية تصرفات الولايات المتحدة.

https://sarabic.ae/20260128/موسكو-التقارير-الإعلامية-حول-خطط-أمريكية-مزعومة-لزيادة-الضغط-على-كوبا-تثير-القلق-1109725149.html

https://sarabic.ae/20260127/ترامب-كوبا-باتت-قريبة-جدا-من-الانهيار-بعد-توقف-النفط-الفنزويلي-1109710660.html

كوبا

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

ترامب, كوبا, الولايات المتحدة الأمريكية