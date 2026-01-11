https://sarabic.ae/20260111/رئيس-كوبا-نتعرض-لهجمات-الولايات-المتحدة-منذ-66-عاما-ومستعدون-للدفاع-عن-نفسنا-حتى-آخر-قطرة-دم-1109130671.html

رئيس كوبا: نتعرض لهجمات الولايات المتحدة منذ 66 عاما ومستعدون للدفاع عن نفسنا حتى آخر قطرة دم

قال رئيس كوبا، ميغيل دياز كانيل، إن بلاده تتعرض لهجمات أمريكية منذ 66 عاما، مؤكدا أن كوبا دولة حرة ومستقلة وذات سيادة، ومستعدة للدفاع عن نفسها حتى "آخر قطرة... 11.01.2026

وكتب رئيس كوبا في منشور عبر حسابه على منصة "إكس"، اليوم الأحد: "كوبا دولة حرة ومستقلة وذات سيادة. لا أحد يملي علينا ما نفعله. كوبا لا تهاجم؛ بل تتعرض لهجوم من الولايات المتحدة منذ 66 عامًا، وهي لا تهدد؛ بل تستعد، ومستعدة للدفاع عن الوطن حتى آخر قطرة دم".وكتب رودريغيز على منصة "إكس": "على عكس الولايات المتحدة، فإن حكومتنا لا تمارس أنشطة المرتزقة أو الابتزاز أو التدخل العسكري في شؤون الدول الأخرى".وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن، اليوم الأحد، أن كوبا لن تتلقى بعد الآن النفط والأموال الفنزويلية.وفي الثالث من يناير/كانون الثاني، شنت الولايات المتحدة غارة جوية واسعة النطاق على فنزويلا، أسفرت عن احتجاز الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، وزوجته، سيليا فلوريس، ونقلهما إلى نيويورك.وصرح ترامب بأن مادورو وفلوريس سيُحاكمان بتهمة التورط في "إرهاب المخدرات" وتشكيل تهديد، بما في ذلك للولايات المتحدة. وقد دفع مادورو وزوجته ببراءتهما من التهم الموجهة إليهما خلال جلسة استماع في محكمة نيويورك.وأعربت وزارة الخارجية الروسية عن تضامنها مع الشعب الفنزويلي، ودعت إلى إطلاق سراح مادورو وزوجته، ومنع تصعيد الموقف. وباتباعها نهج موسكو، دعت بكين إلى الإفراج الفوري عن مادورو وزوجته، مؤكدةً أن تصرفات الولايات المتحدة تنتهك القانون الدولي. كما انتقدت وزارة الخارجية الكورية الشمالية تصرفات الولايات المتحدة.

