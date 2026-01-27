ترامب: كوبا باتت "قريبة جدا" من الانهيار بعد توقف النفط الفنزويلي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:16 GMT
8 د
مساحة حرة
عمليات الاحتيال المدعومة بالذكاء الاصطناعي تتحول من مجرد إزعاج رقمي إلى مشكلة اقتصادية حقيقية
09:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
09:54 GMT
6 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
10:30 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
10:48 GMT
12 د
مساحة حرة
أول محطة تحلية مياه كبري في اليمن
11:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
لافروف يؤكد ان الاستعدادات جارية لعقد قمة روسيا إفريقيا الثالثة
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
12:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
التجربة الشعرية في حياة دوستويفسكي: قصائد في الحب والحرب..
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
17:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: فرنسا تحاول تأجيج الأوضاع الداخلية في الجزائر
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تهديد ترامب بتوجيه ضربة قوية ضد طهران هو بهدف الضغط على القيادة الإيرانية لقبول أمرين
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
مصر تدرس تطبيق تجارب دول أخرى في منع الأطفال من استخدام الهواتف المحمولة
19:31 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
On air
21:00 GMT
91 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
لافروف يؤكد ان الاستعدادات جارية لعقد قمة روسيا إفريقيا الثالثة
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
قطة صغيرة توقف خط قطارات بأكمله
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
من الملعب
تعادل سلبي في قمة الدوري اللبناني.. هل مستوى الكرة اللبنانية في خطر؟
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
13:03 GMT
20 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
13:23 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
13:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
17:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: ألمانيا داعم للحرب الأوكرانية ومرتكبة للإبادة الجماعية في لينينغراد
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل ينفذ نتنياهو استحقاقات المرحلة الثانية من اتفاق غزة بعد استعادة رفاة آخر محتجز؟
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
فيلم "صوت هند رجب" ضمن ترشيحات الأوسكار.. حين يتشكل الواقع في وجدان السينما
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
أمساليوم
بث مباشر
ترامب: كوبا باتت "قريبة جدا" من الانهيار بعد توقف النفط الفنزويلي
ترامب: كوبا باتت "قريبة جدا" من الانهيار بعد توقف النفط الفنزويلي
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، إن كوبا باتت قريبة جدًا من الانهيار بعد توقف إمدادات النفط من فنزويلا.
وأضاف ترامب خلال زيارته إلى ولاية آيوا: "كوبا بلد يقترب الآن جدًا من الانهيار. كانوا يحصلون على أموال من فنزويلا. وكانوا يحصلون على النفط من فنزويلا".
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2026
إعلام: إدارة ترامب تسعى بنشاط إلى تغيير النظام في كوبا بحلول نهاية العام الجاري
22 يناير, 03:30 GMT
وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تبحث عن أشخاص داخل حكومة كوبا للإطاحة بالسلطة في هافانا قبل نهاية 2026.
وجاء في تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلاً عن مصادر مطلعة: "مستوحاة من الإطاحة الأمريكية برئيس فنزويلا نيكولاس مادورو، تبحث إدارة ترامب عن مقربين من الحكومة الكوبية يمكنهم المساعدة في الإطاحة بالنظام الشيوعي قبل نهاية العام، وفقًا لمصادر مطلعة على الوضع".
من جانبه، أكد رئيس كوبا ميغيل دياز-كانيل، أن الاستسلام أو التراجع أو إبرام أي اتفاقات تحت الإكراه أمر مستحيل بالنسبة لكوبا، مشددًا على أن الجزيرة مستعدة للحوار مع الولايات المتحدة الأمريكية حصريًا على أساس المساواة والاحترام المتبادل.
وقال دياز-كانيل، في كلمة ألقاها خلال مراسم تأبين 32 عسكريًا كوبيًا لقوا حتفهم في فنزويلا، إنه "لا استسلام ولا تراجع ولا أي اتفاق قائم على الإكراه أو الترهيب. كوبا كانت وستبقى مستعدة للحوار وتحسين العلاقات مع الولايات المتحدة، ولكن فقط على قدم المساواة وعلى أساس الاحترام المتبادل"، بحسب ما بثه التلفزيون الرسمي.
وكان ترامب قد صرّح في وقت سابق بأن النفط الفنزويلي لن يصل بعد الآن إلى كوبا، كما هدد باتخاذ إجراءات ضد دول أخرى ستواصل تزويد الجزيرة بالوقود.
وفي الثالث من يناير/كانون الثاني، شنت الولايات المتحدة غارة جوية واسعة النطاق على فنزويلا، أسفرت عن احتجاز الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، وزوجته، سيليا فلوريس، ونقلهما إلى نيويورك.
وأعربت وزارة الخارجية الروسية عن تضامنها مع الشعب الفنزويلي، ودعت إلى إطلاق سراح مادورو وزوجته، ومنع تصعيد الموقف. كما دعت بكين إلى الإفراج الفوري عن مادورو وزوجته، مؤكدةً أن تصرفات الولايات المتحدة تنتهك القانون الدولي. وانتقدت وزارة خارجية كوريا الديمقراطية الشعبية تصرفات الولايات المتحدة.
