https://sarabic.ae/20260127/ترامب-كوبا-باتت-قريبة-جدا-من-الانهيار-بعد-توقف-النفط-الفنزويلي-1109710660.html

ترامب: كوبا باتت "قريبة جدا" من الانهيار بعد توقف النفط الفنزويلي

ترامب: كوبا باتت "قريبة جدا" من الانهيار بعد توقف النفط الفنزويلي

سبوتنيك عربي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، إن كوبا باتت قريبة جدًا من الانهيار بعد توقف إمدادات النفط من فنزويلا. 27.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-27T23:18+0000

2026-01-27T23:18+0000

2026-01-27T23:18+0000

ترامب

كوبا

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/12/1109358251_0:152:1501:996_1920x0_80_0_0_6df9c8f84314a85e3f0ee2b1c4fcaafd.jpg

وأضاف ترامب خلال زيارته إلى ولاية آيوا: "كوبا بلد يقترب الآن جدًا من الانهيار. كانوا يحصلون على أموال من فنزويلا. وكانوا يحصلون على النفط من فنزويلا".وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تبحث عن أشخاص داخل حكومة كوبا للإطاحة بالسلطة في هافانا قبل نهاية 2026. وجاء في تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلاً عن مصادر مطلعة: "مستوحاة من الإطاحة الأمريكية برئيس فنزويلا نيكولاس مادورو، تبحث إدارة ترامب عن مقربين من الحكومة الكوبية يمكنهم المساعدة في الإطاحة بالنظام الشيوعي قبل نهاية العام، وفقًا لمصادر مطلعة على الوضع".من جانبه، أكد رئيس كوبا ميغيل دياز-كانيل، أن الاستسلام أو التراجع أو إبرام أي اتفاقات تحت الإكراه أمر مستحيل بالنسبة لكوبا، مشددًا على أن الجزيرة مستعدة للحوار مع الولايات المتحدة الأمريكية حصريًا على أساس المساواة والاحترام المتبادل.وقال دياز-كانيل، في كلمة ألقاها خلال مراسم تأبين 32 عسكريًا كوبيًا لقوا حتفهم في فنزويلا، إنه "لا استسلام ولا تراجع ولا أي اتفاق قائم على الإكراه أو الترهيب. كوبا كانت وستبقى مستعدة للحوار وتحسين العلاقات مع الولايات المتحدة، ولكن فقط على قدم المساواة وعلى أساس الاحترام المتبادل"، بحسب ما بثه التلفزيون الرسمي.وكان ترامب قد صرّح في وقت سابق بأن النفط الفنزويلي لن يصل بعد الآن إلى كوبا، كما هدد باتخاذ إجراءات ضد دول أخرى ستواصل تزويد الجزيرة بالوقود.وفي الثالث من يناير/كانون الثاني، شنت الولايات المتحدة غارة جوية واسعة النطاق على فنزويلا، أسفرت عن احتجاز الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، وزوجته، سيليا فلوريس، ونقلهما إلى نيويورك.وأعربت وزارة الخارجية الروسية عن تضامنها مع الشعب الفنزويلي، ودعت إلى إطلاق سراح مادورو وزوجته، ومنع تصعيد الموقف. كما دعت بكين إلى الإفراج الفوري عن مادورو وزوجته، مؤكدةً أن تصرفات الولايات المتحدة تنتهك القانون الدولي. وانتقدت وزارة خارجية كوريا الديمقراطية الشعبية تصرفات الولايات المتحدة.

https://sarabic.ae/20260122/إعلام-إدارة-ترامب-تتسعى-بنشاط-إلى-تغيير-النظام-في-كوبا-بحلول-نهاية-العام-الجاري-1109497879.html

كوبا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

ترامب, كوبا, العالم