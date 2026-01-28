موسكو: التقارير الإعلامية حول خطط أمريكية مزعومة لزيادة الضغط على كوبا تثير القلق

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
لافروف يؤكد ان الاستعدادات جارية لعقد قمة روسيا إفريقيا الثالثة
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
قطة صغيرة توقف خط قطارات بأكمله
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
من الملعب
تعادل سلبي في قمة الدوري اللبناني.. هل مستوى الكرة اللبنانية في خطر؟
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
13:03 GMT
20 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
13:23 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
13:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
17:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: ألمانيا داعم للحرب الأوكرانية ومرتكبة للإبادة الجماعية في لينينغراد
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل ينفذ نتنياهو استحقاقات المرحلة الثانية من اتفاق غزة بعد استعادة رفاة آخر محتجز؟
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
فيلم "صوت هند رجب" ضمن ترشيحات الأوسكار.. حين يتشكل الواقع في وجدان السينما
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
من الملعب
تعادل سلبي في قمة الدوري اللبناني.. هل مستوى الكرة اللبنانية في خطر؟
10:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
11:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
11:46 GMT
14 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:42 GMT
18 د
مساحة حرة
ممر يربط مصر و السعودية والعراق، هل يعزز التجارة الإقليمية؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
13:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
17:03 GMT
16 د
مساحة حرة
فيلم "صوت هند رجب" ضمن ترشيحات الأوسكار.. حين يتشكل الواقع في وجدان السينما
17:19 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
قطة صغيرة توقف خط قطارات بأكمله
17:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260128/موسكو-التقارير-الإعلامية-حول-خطط-أمريكية-مزعومة-لزيادة-الضغط-على-كوبا-تثير-القلق-1109725149.html
موسكو: التقارير الإعلامية حول خطط أمريكية مزعومة لزيادة الضغط على كوبا تثير القلق
موسكو: التقارير الإعلامية حول خطط أمريكية مزعومة لزيادة الضغط على كوبا تثير القلق
سبوتنيك عربي
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، بأن "التقارير الإعلامية حول مزاعم خطط أمريكية لزيادة الضغط على كوبا تثير قلقا بالغا... 28.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-28T12:10+0000
2026-01-28T12:46+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
كوبا
واشنطن
العالم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1d/1104261714_132:0:3773:2048_1920x0_80_0_0_c688bd48ef0253fa565b9782fb107a24.jpg
وقالت، في بيان نشرته وزارة الخارجية الروسية: "إن مثل هذه التسريبات، تثير قلقا بالغا في ضوء الاعتقال العنيف من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته، في أوائل يناير/كانون الثاني، في انتهاك صارخ للقواعد والمبادئ الأساسية للقانون الدولي".وتابعت: "نأمل أن تكون هذه التسريبات لا أساس لها من الصحة، يجب أن يسود المنطق في واشنطن. وإلا، فسنواجه انتهاكا صارخا آخر للقانون الدولي".وأشارت إلى أنه "كما هو معلوم، تعاني كوبا من قمع شديد جراء الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي غير الشرعي الذي تفرضه واشنطن منذ ما يقرب من 70 عامًا. وفي الوقت نفسه، تستخدم الولايات المتحدة كل الوسائل المتاحة لتشديد هذا الحصار، بما في ذلك إدراج كوبا على قائمة "الدول الراعية للإرهاب"".وأوضح دياز كانيل، في تصريحات تلفزيونية، أن "أفضل طريقة لتفادي العدوان هي إجبار الإمبريالية على حساب الثمن، الذي قد يترتب عليها في حال مهاجمة بلادنا، وهذا يرتبط بشكل مباشر بمستوى استعدادنا لمثل هذه الأعمال العسكرية".وقال تقرير نشرته إحدى وسائل الإعلام الأمريكية إن "إدارة ترامب، التي تشجعت بإطاحة الولايات المتحدة بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، تبحث عن شخصيات داخل الحكومة الكوبية يمكنها المساعدة في إبرام صفقة لإخراج النظام الشيوعي بحلول نهاية العام".ماكرون: تعزيز التعاون مع "بريكس" و"مجموعة العشرين" هو أحد أهداف قمة السبع المقبلةرئيس كوبا: لا استسلام ولا تراجع ولن نبرم اتفاقات تحت الضغط
https://sarabic.ae/20260127/ترامب-كوبا-باتت-قريبة-جدا-من-الانهيار-بعد-توقف-النفط-الفنزويلي-1109710660.html
كوبا
واشنطن
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1d/1104261714_587:0:3318:2048_1920x0_80_0_0_c7051da36f5dacf684eb021dd1562ce9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, كوبا, واشنطن, العالم, العالم العربي
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, كوبا, واشنطن, العالم, العالم العربي

موسكو: التقارير الإعلامية حول خطط أمريكية مزعومة لزيادة الضغط على كوبا تثير القلق

12:10 GMT 28.01.2026 (تم التحديث: 12:46 GMT 28.01.2026)
© Sputnik . Natalia Seliverstovaمبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو.
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2026
© Sputnik . Natalia Seliverstova
تابعنا عبر
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، بأن "التقارير الإعلامية حول مزاعم خطط أمريكية لزيادة الضغط على كوبا تثير قلقا بالغا في ضوء اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو".
وقالت، في بيان نشرته وزارة الخارجية الروسية: "إن مثل هذه التسريبات، تثير قلقا بالغا في ضوء الاعتقال العنيف من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته، في أوائل يناير/كانون الثاني، في انتهاك صارخ للقواعد والمبادئ الأساسية للقانون الدولي".
وتابعت: "نأمل أن تكون هذه التسريبات لا أساس لها من الصحة، يجب أن يسود المنطق في واشنطن. وإلا، فسنواجه انتهاكا صارخا آخر للقانون الدولي".
وأضافت: "وفي حال حدوث ذلك، فإن الحديث سيكون أيضا عن وضع التشريعات الوطنية الأمريكية والنظام العقابي الذي فرضته فوق القواعد الدولية السارية، واعتداء لا إنساني على حياة المواطنين الكوبيين الكريمة، وتعمد إثارة أزمة إنسانية في الجزيرة".
وأشارت إلى أنه "كما هو معلوم، تعاني كوبا من قمع شديد جراء الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي غير الشرعي الذي تفرضه واشنطن منذ ما يقرب من 70 عامًا. وفي الوقت نفسه، تستخدم الولايات المتحدة كل الوسائل المتاحة لتشديد هذا الحصار، بما في ذلك إدراج كوبا على قائمة "الدول الراعية للإرهاب"".
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2026
ترامب: كوبا باتت "قريبة جدا" من الانهيار بعد توقف النفط الفنزويلي
أمس, 23:18 GMT

وبدوره حذّرالرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل، الولايات المتحدة من أن "أي عدوان أمريكي محتمل على بلاده، سيكون له "عواقب" على واشنطن".

وأوضح دياز كانيل، في تصريحات تلفزيونية، أن "أفضل طريقة لتفادي العدوان هي إجبار الإمبريالية على حساب الثمن، الذي قد يترتب عليها في حال مهاجمة بلادنا، وهذا يرتبط بشكل مباشر بمستوى استعدادنا لمثل هذه الأعمال العسكرية".

وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام أمريكية، نقلًا عن مصادر، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تخطط لتدبير تغيير النظام في كوبا بحلول نهاية عام 2026.

وقال تقرير نشرته إحدى وسائل الإعلام الأمريكية إن "إدارة ترامب، التي تشجعت بإطاحة الولايات المتحدة بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، تبحث عن شخصيات داخل الحكومة الكوبية يمكنها المساعدة في إبرام صفقة لإخراج النظام الشيوعي بحلول نهاية العام".
ماكرون: تعزيز التعاون مع "بريكس" و"مجموعة العشرين" هو أحد أهداف قمة السبع المقبلة
رئيس كوبا: لا استسلام ولا تراجع ولن نبرم اتفاقات تحت الضغط
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала