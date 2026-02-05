https://sarabic.ae/20260205/الخارجية-الروسية-لافروف-يحذر-رئيس-البرلمان-الأرميني-من-خطورة-تقارب-يريفان-مع-الغرب-1110030495.html
الخارجية الروسية: لافروف يحذر رئيس البرلمان الأرميني من خطورة تقارب يريفان مع الغرب
وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان عقب الاجتماع: "كان هناك تبادل صريح وموضوعي لوجهات النظر حول القضايا الراهنة للعلاقات الروسية الأرمنية، وأكد الجانب الروسي التزامه بالتنفيذ العملي السريع للمبادرات الرامية إلى تعزيز العلاقات العسكرية والسياسية والتجارية والاقتصادية والثقافية والإنسانية بين موسكو ويريفان".وفي وقت سابق من اليوم، صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بأنه من الغرابة أن نسمع عن وجود تهديدات "أسطورية" لأرمينيا من الشمال.وأضاف: "أنتم تبدؤون حملة للتحضير للانتخابات البرلمانية"، مشيراً بالقول: "أستطيع أن أؤكد لكم أنه عندما تكون هناك إشارات من الخارج بأن شخصًا ما سيتدخل، مع إشارة واضحة إلى روسيا الاتحادية، وعندما تصدر دعوات من يريفان إلى الاتحاد الأوروبي "ساعدونا لمنع مثل هذا التدخل"، بالنسبة لنا هذا أمر غريب".
أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الخميس، خلال اجتماع مع رئيس البرلمان الأرميني آلان سيمونيان، خطورة تقارب يريفان مع الغرب على حساب التعاون مع الحلفاء التقليديين.
وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان عقب الاجتماع: "كان هناك تبادل صريح وموضوعي لوجهات النظر حول القضايا الراهنة للعلاقات الروسية الأرمنية، وأكد الجانب الروسي التزامه بالتنفيذ العملي السريع للمبادرات الرامية إلى تعزيز العلاقات العسكرية والسياسية والتجارية والاقتصادية والثقافية والإنسانية بين موسكو ويريفان".
وأضاف: "تم توضيح خطورة التقارب مع الغرب على حساب التعاون مع الحلفاء التقليديين".
وفي وقت سابق من اليوم، صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بأنه من الغرابة أن نسمع عن وجود تهديدات "أسطورية" لأرمينيا من الشمال.
وقال لافروف، خلال لقائه مع رئيس البرلمان الأرميني، آلين سيمونيان: "من الغريب بعض الشيء أن نسمع تصريحات دورية مفادها بأن بعض الهجمات "الأسطورية" من الشمال يجري الإعداد لها ضد أرمينيا، وحول تهديد وجودي من قبل منظمة معاهدة الأمن الجماعي، وفي نفس الخط ألاحظ محاولات التشكيك في تاريخنا المشترك".
وأضاف: "أنتم تبدؤون حملة للتحضير للانتخابات البرلمانية"، مشيراً بالقول: "أستطيع أن أؤكد لكم أنه عندما تكون هناك إشارات من الخارج بأن شخصًا ما سيتدخل، مع إشارة واضحة إلى روسيا الاتحادية، وعندما تصدر دعوات من يريفان إلى الاتحاد الأوروبي "ساعدونا لمنع مثل هذا التدخل"، بالنسبة لنا هذا أمر غريب".