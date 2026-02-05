الخارجية الروسية: لافروف يحذر رئيس البرلمان الأرميني من خطورة تقارب يريفان مع الغرب

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:17 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
09:31 GMT
29 د
من الملعب
صراع القمم الأوروبية بين الأزمة والعودة والنتائج
10:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:30 GMT
16 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
ملفات ساخنة
ما مدى خطورة انتهاء سريان معاهدة " نيوستارت" دون اتفاق على التمديد
12:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
ما هي الضمانات التي يجب أن تحصل عليها "قسد" بعد تسليم كافة أسلحتها؟ يجيب خبير
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
13:32 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
13:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
أزمة تدوير النفايات في الشرق الأوسط... التحديات و الحلول
17:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
17:32 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
17:44 GMT
16 د
بلا قيود
خبير: تحرير مدينة كادقلي لا قيمة نوعية لها
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
تنفيذ الاتفاق بين دمشق و "قسد" يسير وفق المتوقع رغم الغموض حول بعض النقاط
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
أول منصة تواصل اجتماعي للذكاء الاصطناعي
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى الـ119 لميلاد الكاتب ميخائيل شولوخوف
09:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:24 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
10:44 GMT
16 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:28 GMT
31 د
نبض افريقيا
الاستخبارات الخارجية الروسية تكشف مؤامرة فرنسية للإطاحة برئيس مدغشقر وبوركينا فاسو
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
12:48 GMT
6 د
مساحة حرة
مصر تدرس تطبيق تجارب دول أخرى في منع الأطفال من استخدام الهواتف المحمولة
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
13:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
13:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
17:30 GMT
30 د
حصاد الأسبوع
خبير: مع انتهاء "نيو ستارت" ينتهي آخر قيد قانوني ملزم على أكبر قوتين نوويتين في العالم
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مسار تصاعدي للعلاقات المصرية التركية وتنسيق حول الملفات الإقليمية
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
بعد ضجة "رفع سن التقاعد".. البرلمان اللبناني يوضح موازنة 2026
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260205/الخارجية-الروسية-لافروف-يحذر-رئيس-البرلمان-الأرميني-من-خطورة-تقارب-يريفان-مع-الغرب-1110030495.html
الخارجية الروسية: لافروف يحذر رئيس البرلمان الأرميني من خطورة تقارب يريفان مع الغرب
الخارجية الروسية: لافروف يحذر رئيس البرلمان الأرميني من خطورة تقارب يريفان مع الغرب
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الخميس، خلال اجتماع مع رئيس البرلمان الأرميني آلان سيمونيان، خطورة تقارب يريفان مع الغرب على حساب التعاون مع... 05.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-05T16:52+0000
2026-02-05T16:52+0000
روسيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/0f/1084997461_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2d6ec952017ea9712ea8b217b659c325.jpg
وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان عقب الاجتماع: "كان هناك تبادل صريح وموضوعي لوجهات النظر حول القضايا الراهنة للعلاقات الروسية الأرمنية، وأكد الجانب الروسي التزامه بالتنفيذ العملي السريع للمبادرات الرامية إلى تعزيز العلاقات العسكرية والسياسية والتجارية والاقتصادية والثقافية والإنسانية بين موسكو ويريفان".وفي وقت سابق من اليوم، صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بأنه من الغرابة أن نسمع عن وجود تهديدات "أسطورية" لأرمينيا من الشمال.وأضاف: "أنتم تبدؤون حملة للتحضير للانتخابات البرلمانية"، مشيراً بالقول: "أستطيع أن أؤكد لكم أنه عندما تكون هناك إشارات من الخارج بأن شخصًا ما سيتدخل، مع إشارة واضحة إلى روسيا الاتحادية، وعندما تصدر دعوات من يريفان إلى الاتحاد الأوروبي "ساعدونا لمنع مثل هذا التدخل"، بالنسبة لنا هذا أمر غريب".
https://sarabic.ae/20260202/لافروف-يبحث-مع-أمين-عام-معاهدة-الأمن-الجماعي-تطوير-المنظمة-وتفعيل-دورها-1109909485.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/0f/1084997461_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_cdbf6270ec88285e793f43eceff9e7d8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم
روسيا, العالم

الخارجية الروسية: لافروف يحذر رئيس البرلمان الأرميني من خطورة تقارب يريفان مع الغرب

16:52 GMT 05.02.2026
© Sputnik . Vitaliy Belousov / الانتقال إلى بنك الصورمبنى وزارة الخارجية الروسية
مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2026
© Sputnik . Vitaliy Belousov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الخميس، خلال اجتماع مع رئيس البرلمان الأرميني آلان سيمونيان، خطورة تقارب يريفان مع الغرب على حساب التعاون مع الحلفاء التقليديين.
وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان عقب الاجتماع: "كان هناك تبادل صريح وموضوعي لوجهات النظر حول القضايا الراهنة للعلاقات الروسية الأرمنية، وأكد الجانب الروسي التزامه بالتنفيذ العملي السريع للمبادرات الرامية إلى تعزيز العلاقات العسكرية والسياسية والتجارية والاقتصادية والثقافية والإنسانية بين موسكو ويريفان".
وأضاف: "تم توضيح خطورة التقارب مع الغرب على حساب التعاون مع الحلفاء التقليديين".
وفي وقت سابق من اليوم، صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بأنه من الغرابة أن نسمع عن وجود تهديدات "أسطورية" لأرمينيا من الشمال.
لافروف يبحث مع أمين عام معاهدة الأمن الجماعي تطوير المنظمة وتفعيل دورها - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2026
لافروف يبحث مع أمين عام "معاهدة الأمن الجماعي" تطوير المنظمة وتفعيل دورها
2 فبراير, 14:03 GMT
وقال لافروف، خلال لقائه مع رئيس البرلمان الأرميني، آلين سيمونيان: "من الغريب بعض الشيء أن نسمع تصريحات دورية مفادها بأن بعض الهجمات "الأسطورية" من الشمال يجري الإعداد لها ضد أرمينيا، وحول تهديد وجودي من قبل منظمة معاهدة الأمن الجماعي، وفي نفس الخط ألاحظ محاولات التشكيك في تاريخنا المشترك".
وأضاف: "أنتم تبدؤون حملة للتحضير للانتخابات البرلمانية"، مشيراً بالقول: "أستطيع أن أؤكد لكم أنه عندما تكون هناك إشارات من الخارج بأن شخصًا ما سيتدخل، مع إشارة واضحة إلى روسيا الاتحادية، وعندما تصدر دعوات من يريفان إلى الاتحاد الأوروبي "ساعدونا لمنع مثل هذا التدخل"، بالنسبة لنا هذا أمر غريب".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала