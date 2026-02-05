عربي
https://sarabic.ae/20260205/بوتين-يعلن-افتتاح-عام-وحدة-شعوب-روسيا-1110019607.html
بوتين يعلن افتتاح عام "وحدة شعوب روسيا"
بوتين يعلن افتتاح عام "وحدة شعوب روسيا"
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، عن افتتاح عام وحدة شعوب روسيا. 05.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-05T13:28+0000
2026-02-05T13:28+0000
روسيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/05/09/1062011456_0:205:2911:1842_1920x0_80_0_0_156e1de96f70724112092f1591fc034d.jpg
وقال بوتين، خلال فعالية افتتاح عام وحدة شعوب روسيا: "أعلن افتتاح عام وحدة شعوب روسيا".كما صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، بأن شعوب روسيا تتقاسم قيمًا أساسية مشتركة.وقال بوتين خلال فعالية افتتاح عام وحدة شعوب روسيا: "كان أهم شيء هو الاحترام اللامتناهي للشعوب التي كانت جزءًا من روسيا، والاحترام الكامل لثقافتها وتقاليدها وقيمها الروحية. ولهذا السبب تحديدًا، أصبحت قيمنا مشتركة على مرّ الأزمان. صحيح أنها تختلف في المظهر، وهذا أمر بالغ الأهمية، بل هو أمر جيد، ويجب الحفاظ عليه، لكن القيم الأساسية تبقى مشتركة".وقال بوتين خلال مشاركته في افتتاح عام وحدة شعوب روسيا: "على مثل هذه الأسس تدريجياً تشكل بلدنا متعدد القوميات، روسيا - عندما تدفقت إليها شعوب مختلفة"، مضيفاً: "الشعب الروسي ما يزال فتياً وشغوفاً ويتطلع نحو المستقبل". وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، العام 2026، عام وحدة شعوب روسيا.ووفقا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فإن جيوش نابليون بونابرت وأدولف هتلر جمعتها رغبة التربح واستملاك أي شيء دون وجه حق بينما كانت روسيا متحدة برغبة الحفاظ على كل شيء.وأشار بوتين إلى أنه" حدث الشيء نفسه لاحقا، خلال غزوات نابليون وهتلر. ففي نهاية المطاف، كانت جيوش من قبائل مختلفة تتقدم نحونا آنذاك، لكنها كانت متحدة أيضا؛ إلا أن توحدها كان قائماً على مبادئ مختلفة تماماً، لقد توحدت بدافع رغبة التربح و"انتزاع" والاستيلاء على أي شيء منا دون وجه حق، في الغزو والتدمير، والنهب أما نحن فقد وحدتنا الرغبة في الحفاظ على كل شيء - أرضنا المشتركة وعائلتنا وثقافتنا وتقاليدنا".وهنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم 31 يناير/ كانون الأول الفائت، الشعب الروسي بمناسبة حلول العام الجديد، مؤكدا أن إنجازات الشعب الروسي تكتب فصولا جديدة في تاريخ البلاد الممتد لأكثر من ألف عام.وتابع: "لقد تحملتم مسؤولية القتال من أجل وطنكم، من أجل الحق والعدل. أؤكد لكم أن ملايين الناس في جميع أنحاء روسيا يساندونكم ليلة رأس السنة. إنهم يفكرون بكم، ويتعاطفون معكم، ويتمنون لكم الخير. نحن متحدون في حبنا الصادق والمتفاني لروسيا".
بوتين يعلن افتتاح عام "وحدة شعوب روسيا"

13:28 GMT 05.02.2026
الرئيس فلاديمير بوتين يجلس بين المحاربين القدامى خلال العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ77 لعيد النصر على الساحة الحمراء، موسكو، روسيا 9 مايو 2022
الرئيس فلاديمير بوتين يجلس بين المحاربين القدامى خلال العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ77 لعيد النصر على الساحة الحمراء، موسكو، روسيا 9 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2026
© Sputnik
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، عن افتتاح عام وحدة شعوب روسيا.
وقال بوتين، خلال فعالية افتتاح عام وحدة شعوب روسيا: "أعلن افتتاح عام وحدة شعوب روسيا".
كما صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، بأن شعوب روسيا تتقاسم قيمًا أساسية مشتركة.
وقال بوتين خلال فعالية افتتاح عام وحدة شعوب روسيا: "كان أهم شيء هو الاحترام اللامتناهي للشعوب التي كانت جزءًا من روسيا، والاحترام الكامل لثقافتها وتقاليدها وقيمها الروحية. ولهذا السبب تحديدًا، أصبحت قيمنا مشتركة على مرّ الأزمان. صحيح أنها تختلف في المظهر، وهذا أمر بالغ الأهمية، بل هو أمر جيد، ويجب الحفاظ عليه، لكن القيم الأساسية تبقى مشتركة".
وأضاف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأن روسيا تشكلت تدريجياً كدولة متعددة القوميات وأن الشعب الروسي فتي ويتطلع إلى المستقبل.
وقال بوتين خلال مشاركته في افتتاح عام وحدة شعوب روسيا: "على مثل هذه الأسس تدريجياً تشكل بلدنا متعدد القوميات، روسيا - عندما تدفقت إليها شعوب مختلفة"، مضيفاً: "الشعب الروسي ما يزال فتياً وشغوفاً ويتطلع نحو المستقبل".
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، العام 2026، عام وحدة شعوب روسيا.
ووفقا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فإن جيوش نابليون بونابرت وأدولف هتلر جمعتها رغبة التربح واستملاك أي شيء دون وجه حق بينما كانت روسيا متحدة برغبة الحفاظ على كل شيء.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2026
بوتين يقبل دعوة شي جين بينغ لزيارة الصين في النصف الأول من عام 2026
أمس, 12:46 GMT
وأشار بوتين إلى أنه" حدث الشيء نفسه لاحقا، خلال غزوات نابليون وهتلر. ففي نهاية المطاف، كانت جيوش من قبائل مختلفة تتقدم نحونا آنذاك، لكنها كانت متحدة أيضا؛ إلا أن توحدها كان قائماً على مبادئ مختلفة تماماً، لقد توحدت بدافع رغبة التربح و"انتزاع" والاستيلاء على أي شيء منا دون وجه حق، في الغزو والتدمير، والنهب أما نحن فقد وحدتنا الرغبة في الحفاظ على كل شيء - أرضنا المشتركة وعائلتنا وثقافتنا وتقاليدنا".
وهنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم 31 يناير/ كانون الأول الفائت، الشعب الروسي بمناسبة حلول العام الجديد، مؤكدا أن إنجازات الشعب الروسي تكتب فصولا جديدة في تاريخ البلاد الممتد لأكثر من ألف عام.
وقال بوتين في خطابه بمناسبة رأس السنة الجديدة: "أهنئ جميع جنودنا وقادتنا بمناسبة حلول العام الجديد. نحن نؤمن بكم وبنصرنا. معًا نحن عائلة واحدة كبيرة، قوية ومتحدة، ولذلك سنواصل العمل والإبداع، وسنحقق أهدافنا ونمضي قدما من أجل أبنائنا وأحفادنا ومن أجل روسيا العظمى".
وتابع: "لقد تحملتم مسؤولية القتال من أجل وطنكم، من أجل الحق والعدل. أؤكد لكم أن ملايين الناس في جميع أنحاء روسيا يساندونكم ليلة رأس السنة. إنهم يفكرون بكم، ويتعاطفون معكم، ويتمنون لكم الخير. نحن متحدون في حبنا الصادق والمتفاني لروسيا".
