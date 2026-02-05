https://sarabic.ae/20260205/ترامب-جزيرة-دييغو-غارسيا-ذات-أهمية-كبيرة-للأمن-القومي-الأمريكي-1110033573.html
ترامب: جزيرة دييغو غارسيا ذات أهمية كبيرة للأمن القومي الأمريكي
أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، أن جزيرة دييغو غارسيا هي "موقع قاعدة عسكرية أمريكية رئيسية، وتقع استراتيجيا في وسط المحيط الهندي، وبالتالي فهي ذات أهمية كبيرة للأمن القومي للولايات المتحدة".
وشدد ترامب على منصة "تروث سوشيال"، أنه يحتفظ بحقه في تعزيز الوجود الأمريكي في الجزيرة بالقوة العسكرية، في حال تهديد اتفاقية الإيجار أو تعطيلها.وكتب: "مع ذلك، إذا انهارت اتفاقية الإيجار في أي وقت في المستقبل، أو إذا هدد أي طرف العمليات والقوات الأمريكية في قاعدتنا أو عرّضها للخطر، فإنني أحتفظ بحقي في تأمين وتعزيز الوجود الأمريكي في دييغو غارسيا عسكريا".وأضاف أنه "لن يسمح بتقويض الوجود العسكري الأمريكي في الجزيرة أو تهديده بادعاءات كاذبة أو مزاعم بيئية لا أساس لها".وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2024، أعلنت المملكة المتحدة عن اتفاقية لنقل السيادة على أرخبيل تشاغوس في المحيط الهندي، بما في ذلك جزيرة دييغو غارسيا، إلى موريشيوس، وتم توقيع الاتفاقية في مايو/ أيار 2025.وتوجد قاعدة عسكرية بريطانية أمريكية مشتركة في الجزيرة، وبموجب بنود الاتفاقية، ستحتفظ لندن بالسيطرة عليها لمدة 99 عاما.
