ترامب: جزيرة دييغو غارسيا ذات أهمية كبيرة للأمن القومي الأمريكي

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:17 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
09:31 GMT
29 د
من الملعب
صراع القمم الأوروبية بين الأزمة والعودة والنتائج
10:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:30 GMT
16 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
ملفات ساخنة
ما مدى خطورة انتهاء سريان معاهدة " نيوستارت" دون اتفاق على التمديد
12:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
ما هي الضمانات التي يجب أن تحصل عليها "قسد" بعد تسليم كافة أسلحتها؟ يجيب خبير
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
13:32 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
13:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
أزمة تدوير النفايات في الشرق الأوسط... التحديات و الحلول
17:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
17:32 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
17:44 GMT
16 د
بلا قيود
خبير: تحرير مدينة كادقلي لا قيمة نوعية لها
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
تنفيذ الاتفاق بين دمشق و "قسد" يسير وفق المتوقع رغم الغموض حول بعض النقاط
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
أول منصة تواصل اجتماعي للذكاء الاصطناعي
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى الـ119 لميلاد الكاتب ميخائيل شولوخوف
09:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:24 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
10:44 GMT
16 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:28 GMT
31 د
نبض افريقيا
الاستخبارات الخارجية الروسية تكشف مؤامرة فرنسية للإطاحة برئيس مدغشقر وبوركينا فاسو
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
12:48 GMT
6 د
مساحة حرة
مصر تدرس تطبيق تجارب دول أخرى في منع الأطفال من استخدام الهواتف المحمولة
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
13:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
13:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
17:30 GMT
30 د
حصاد الأسبوع
خبير: مع انتهاء "نيو ستارت" ينتهي آخر قيد قانوني ملزم على أكبر قوتين نوويتين في العالم
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مسار تصاعدي للعلاقات المصرية التركية وتنسيق حول الملفات الإقليمية
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
بعد ضجة "رفع سن التقاعد".. البرلمان اللبناني يوضح موازنة 2026
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
ترامب: جزيرة دييغو غارسيا ذات أهمية كبيرة للأمن القومي الأمريكي
وشدد ترامب على منصة "تروث سوشيال"، أنه يحتفظ بحقه في تعزيز الوجود الأمريكي في الجزيرة بالقوة العسكرية، في حال تهديد اتفاقية الإيجار أو تعطيلها.وكتب: "مع ذلك، إذا انهارت اتفاقية الإيجار في أي وقت في المستقبل، أو إذا هدد أي طرف العمليات والقوات الأمريكية في قاعدتنا أو عرّضها للخطر، فإنني أحتفظ بحقي في تأمين وتعزيز الوجود الأمريكي في دييغو غارسيا عسكريا".وأضاف أنه "لن يسمح بتقويض الوجود العسكري الأمريكي في الجزيرة أو تهديده بادعاءات كاذبة أو مزاعم بيئية لا أساس لها".وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2024، أعلنت المملكة المتحدة عن اتفاقية لنقل السيادة على أرخبيل تشاغوس في المحيط الهندي، بما في ذلك جزيرة دييغو غارسيا، إلى موريشيوس، وتم توقيع الاتفاقية في مايو/ أيار 2025.وتوجد قاعدة عسكرية بريطانية أمريكية مشتركة في الجزيرة، وبموجب بنود الاتفاقية، ستحتفظ لندن بالسيطرة عليها لمدة 99 عاما.
ترامب: جزيرة دييغو غارسيا ذات أهمية كبيرة للأمن القومي الأمريكي

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، أن جزيرة دييغو غارسيا هي "موقع قاعدة عسكرية أمريكية رئيسية، وتقع استراتيجيا في وسط المحيط الهندي، وبالتالي فهي ذات أهمية كبيرة للأمن القومي للولايات المتحدة".
وشدد ترامب على منصة "تروث سوشيال"، أنه يحتفظ بحقه في تعزيز الوجود الأمريكي في الجزيرة بالقوة العسكرية، في حال تهديد اتفاقية الإيجار أو تعطيلها.
وكتب: "مع ذلك، إذا انهارت اتفاقية الإيجار في أي وقت في المستقبل، أو إذا هدد أي طرف العمليات والقوات الأمريكية في قاعدتنا أو عرّضها للخطر، فإنني أحتفظ بحقي في تأمين وتعزيز الوجود الأمريكي في دييغو غارسيا عسكريا".
وأضاف أنه "لن يسمح بتقويض الوجود العسكري الأمريكي في الجزيرة أو تهديده بادعاءات كاذبة أو مزاعم بيئية لا أساس لها".
وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2024، أعلنت المملكة المتحدة عن اتفاقية لنقل السيادة على أرخبيل تشاغوس في المحيط الهندي، بما في ذلك جزيرة دييغو غارسيا، إلى موريشيوس، وتم توقيع الاتفاقية في مايو/ أيار 2025.
وتوجد قاعدة عسكرية بريطانية أمريكية مشتركة في الجزيرة، وبموجب بنود الاتفاقية، ستحتفظ لندن بالسيطرة عليها لمدة 99 عاما.
