روسيا والبرازيل تؤكدان ضرورة تعزيز اتفاقية حظر تطوير الأسلحة البيولوجية

روسيا والبرازيل تؤكدان ضرورة تعزيز اتفاقية حظر تطوير الأسلحة البيولوجية

شددت روسيا والبرازيل، اليوم الخميس، على ضرورة تعزيز اتفاقية حظر تطوير الأسلحة البيولوجية. 05.02.2026

وجاء في بيان مشترك صدر في ختام الاجتماع الثامن للجنة الروسية البرازيلية رفيعة المستوى للتعاون: "أكد الطرفان ضرورة تعزيز اتفاقية حظر تطوير وإنتاج وتخزين الأسلحة البكتيرية (البيولوجية) والسميّة وتدمير تلك الأسلحة، بما في ذلك عن طريق اعتماد بروتوكول ملزم قانوناً يتضمن آلية تحقق فعالة".وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس، بأن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين ونائب الرئيس البرازيلي جيرالدو ألكيمين وقعا بيانًا مشتركًا عقب اجتماع لجنة التعاون رفيعة المستوى، الذي عُقد في برازيليا.وعُقد الاجتماع الثامن للجنة الروسية البرازيلية رفيعة المستوى للتعاون اليوم الخميس في برازيليا، برئاسة ميشوستين وألكيمين.واستأنفت اللجنة اجتماعاتها بعد انقطاع طويل؛ حيث عُقد الاجتماع السابق قبل أكثر من عشر سنوات، بشهر أيلول/سبتمبر 2015، في موسكو.أعلن وزير النقل الروسي، أندريه نيكيتين اليوم الخميس، أن البرازيل مهتمة بتجربة روسيا في بناء السكك الحديدية فائقة السرعة وتعتزم مناقشة مشاريع السكك الحديدية فائقة السرعة مع الوزير المختص.وقال نيكيتين خلال اجتماع اللجنة الروسية البرازيلية رفيعة المستوى للتعاون، في معرض إجابته على سؤال حول المناقشات الجارية مع البرازيل بشأن التعاون في مجال النقل بالسكك الحديدية: "سيكون هذا الموضوع على جدول أعمال لقاء الوزراء المعنيين. بعد هذا الحدث الكبير، سيكون لدينا لقاءين آخرين. سنناقش هذا الأمر بالتأكيد. زملاؤنا مهتمون للغاية بتجربتنا في بناء السكك الحديدية فائقة السرعة".وتابع الوزير: "بالطبع، فصل الشتاء هنا مختلف، ولكن هناك بعض الخصائص المميزة، لذلك أعتقد أننا سنتبادل هذه المعلومات".وأشار إلى أن الأطراف لا تزال في المراحل الأولى من المناقشات.وأوضح رداً على سؤال حول مشاريع السكك الحديدية التي تهتم بها البرازيل قائلاً: "ستكون هذه مشاريع سكك حديدية فائقة السرعة. سنناقشها اليوم مع الوزير المختص".

