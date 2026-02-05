روسيا والبرازيل تؤكدان ضرورة تعزيز اتفاقية حظر تطوير الأسلحة البيولوجية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:17 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
09:31 GMT
29 د
من الملعب
صراع القمم الأوروبية بين الأزمة والعودة والنتائج
10:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:30 GMT
16 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
ملفات ساخنة
ما مدى خطورة انتهاء سريان معاهدة " نيوستارت" دون اتفاق على التمديد
12:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
ما هي الضمانات التي يجب أن تحصل عليها "قسد" بعد تسليم كافة أسلحتها؟ يجيب خبير
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
13:32 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
13:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
أزمة تدوير النفايات في الشرق الأوسط... التحديات و الحلول
17:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
17:32 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
17:44 GMT
16 د
بلا قيود
خبير: تحرير مدينة كادقلي لا قيمة نوعية لها
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
تنفيذ الاتفاق بين دمشق و "قسد" يسير وفق المتوقع رغم الغموض حول بعض النقاط
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
أول منصة تواصل اجتماعي للذكاء الاصطناعي
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى الـ119 لميلاد الكاتب ميخائيل شولوخوف
09:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:24 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
10:44 GMT
16 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:28 GMT
31 د
نبض افريقيا
الاستخبارات الخارجية الروسية تكشف مؤامرة فرنسية للإطاحة برئيس مدغشقر وبوركينا فاسو
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
12:48 GMT
6 د
مساحة حرة
مصر تدرس تطبيق تجارب دول أخرى في منع الأطفال من استخدام الهواتف المحمولة
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
13:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
13:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
17:30 GMT
30 د
حصاد الأسبوع
خبير: مع انتهاء "نيو ستارت" ينتهي آخر قيد قانوني ملزم على أكبر قوتين نوويتين في العالم
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مسار تصاعدي للعلاقات المصرية التركية وتنسيق حول الملفات الإقليمية
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
بعد ضجة "رفع سن التقاعد".. البرلمان اللبناني يوضح موازنة 2026
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260205/روسيا-والبرازيل-تؤكدان-ضرورة-تعزيز-اتفاقية-حظر-تطوير-الأسلحة-البيولوجية-1110032064.html
روسيا والبرازيل تؤكدان ضرورة تعزيز اتفاقية حظر تطوير الأسلحة البيولوجية
روسيا والبرازيل تؤكدان ضرورة تعزيز اتفاقية حظر تطوير الأسلحة البيولوجية
سبوتنيك عربي
شددت روسيا والبرازيل، اليوم الخميس، على ضرورة تعزيز اتفاقية حظر تطوير الأسلحة البيولوجية. 05.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-05T17:34+0000
2026-02-05T17:34+0000
روسيا
أخبار البرازيل
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/19/1104126412_0:0:2730:1537_1920x0_80_0_0_24cfd5ee31a880be5675ec48f2c2a2e7.jpg
وجاء في بيان مشترك صدر في ختام الاجتماع الثامن للجنة الروسية البرازيلية رفيعة المستوى للتعاون: "أكد الطرفان ضرورة تعزيز اتفاقية حظر تطوير وإنتاج وتخزين الأسلحة البكتيرية (البيولوجية) والسميّة وتدمير تلك الأسلحة، بما في ذلك عن طريق اعتماد بروتوكول ملزم قانوناً يتضمن آلية تحقق فعالة".وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس، بأن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين ونائب الرئيس البرازيلي جيرالدو ألكيمين وقعا بيانًا مشتركًا عقب اجتماع لجنة التعاون رفيعة المستوى، الذي عُقد في برازيليا.وعُقد الاجتماع الثامن للجنة الروسية البرازيلية رفيعة المستوى للتعاون اليوم الخميس في برازيليا، برئاسة ميشوستين وألكيمين.واستأنفت اللجنة اجتماعاتها بعد انقطاع طويل؛ حيث عُقد الاجتماع السابق قبل أكثر من عشر سنوات، بشهر أيلول/سبتمبر 2015، في موسكو.أعلن وزير النقل الروسي، أندريه نيكيتين اليوم الخميس، أن البرازيل مهتمة بتجربة روسيا في بناء السكك الحديدية فائقة السرعة وتعتزم مناقشة مشاريع السكك الحديدية فائقة السرعة مع الوزير المختص.وقال نيكيتين خلال اجتماع اللجنة الروسية البرازيلية رفيعة المستوى للتعاون، في معرض إجابته على سؤال حول المناقشات الجارية مع البرازيل بشأن التعاون في مجال النقل بالسكك الحديدية: "سيكون هذا الموضوع على جدول أعمال لقاء الوزراء المعنيين. بعد هذا الحدث الكبير، سيكون لدينا لقاءين آخرين. سنناقش هذا الأمر بالتأكيد. زملاؤنا مهتمون للغاية بتجربتنا في بناء السكك الحديدية فائقة السرعة".وتابع الوزير: "بالطبع، فصل الشتاء هنا مختلف، ولكن هناك بعض الخصائص المميزة، لذلك أعتقد أننا سنتبادل هذه المعلومات".وأشار إلى أن الأطراف لا تزال في المراحل الأولى من المناقشات.وأوضح رداً على سؤال حول مشاريع السكك الحديدية التي تهتم بها البرازيل قائلاً: "ستكون هذه مشاريع سكك حديدية فائقة السرعة. سنناقشها اليوم مع الوزير المختص".
https://sarabic.ae/20260202/رئيس-الوزراء-الروسي-يصل-إلى-البرازيل-في-5-فبراير-الجاري-1109909015.html
أخبار البرازيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/19/1104126412_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_a612b6433c5093a1db6a35fbb02313cb.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار البرازيل , العالم
روسيا, أخبار البرازيل , العالم

روسيا والبرازيل تؤكدان ضرورة تعزيز اتفاقية حظر تطوير الأسلحة البيولوجية

17:34 GMT 05.02.2026
© Photo / unsplash/Pedro Menezesالبرازيل
البرازيل - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2026
© Photo / unsplash/Pedro Menezes
تابعنا عبر
شددت روسيا والبرازيل، اليوم الخميس، على ضرورة تعزيز اتفاقية حظر تطوير الأسلحة البيولوجية.
وجاء في بيان مشترك صدر في ختام الاجتماع الثامن للجنة الروسية البرازيلية رفيعة المستوى للتعاون: "أكد الطرفان ضرورة تعزيز اتفاقية حظر تطوير وإنتاج وتخزين الأسلحة البكتيرية (البيولوجية) والسميّة وتدمير تلك الأسلحة، بما في ذلك عن طريق اعتماد بروتوكول ملزم قانوناً يتضمن آلية تحقق فعالة".
وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس، بأن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين ونائب الرئيس البرازيلي جيرالدو ألكيمين وقعا بيانًا مشتركًا عقب اجتماع لجنة التعاون رفيعة المستوى، الذي عُقد في برازيليا.
وتضمن البيان المشترك الذي وقعه ميشوستين وألكيمين المجالات الرئيسية للتعاون الروسي البرازيلي في السنوات المقبلة.
وعُقد الاجتماع الثامن للجنة الروسية البرازيلية رفيعة المستوى للتعاون اليوم الخميس في برازيليا، برئاسة ميشوستين وألكيمين.
واستأنفت اللجنة اجتماعاتها بعد انقطاع طويل؛ حيث عُقد الاجتماع السابق قبل أكثر من عشر سنوات، بشهر أيلول/سبتمبر 2015، في موسكو.
رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2026
رئيس الوزراء الروسي يصل إلى البرازيل في 5 فبراير الجاري
2 فبراير, 14:05 GMT
أعلن وزير النقل الروسي، أندريه نيكيتين اليوم الخميس، أن البرازيل مهتمة بتجربة روسيا في بناء السكك الحديدية فائقة السرعة وتعتزم مناقشة مشاريع السكك الحديدية فائقة السرعة مع الوزير المختص.
وقال نيكيتين خلال اجتماع اللجنة الروسية البرازيلية رفيعة المستوى للتعاون، في معرض إجابته على سؤال حول المناقشات الجارية مع البرازيل بشأن التعاون في مجال النقل بالسكك الحديدية: "سيكون هذا الموضوع على جدول أعمال لقاء الوزراء المعنيين. بعد هذا الحدث الكبير، سيكون لدينا لقاءين آخرين. سنناقش هذا الأمر بالتأكيد. زملاؤنا مهتمون للغاية بتجربتنا في بناء السكك الحديدية فائقة السرعة".
وأشار وزير النقل إلى أن الظروف المناخية الروسية مختلفة.
وتابع الوزير: "بالطبع، فصل الشتاء هنا مختلف، ولكن هناك بعض الخصائص المميزة، لذلك أعتقد أننا سنتبادل هذه المعلومات".
وأشار إلى أن الأطراف لا تزال في المراحل الأولى من المناقشات.
وأوضح رداً على سؤال حول مشاريع السكك الحديدية التي تهتم بها البرازيل قائلاً: "ستكون هذه مشاريع سكك حديدية فائقة السرعة. سنناقشها اليوم مع الوزير المختص".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала