مقتل سيف الإسلام القذافي زلزال سياسي يعيد خلط الأوراق في ليبيا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:17 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
09:31 GMT
29 د
من الملعب
صراع القمم الأوروبية بين الأزمة والعودة والنتائج
10:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:30 GMT
16 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
ملفات ساخنة
ما مدى خطورة انتهاء سريان معاهدة " نيوستارت" دون اتفاق على التمديد
12:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
ما هي الضمانات التي يجب أن تحصل عليها "قسد" بعد تسليم كافة أسلحتها؟ يجيب خبير
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
13:32 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
13:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
أزمة تدوير النفايات في الشرق الأوسط... التحديات و الحلول
17:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
17:32 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
17:44 GMT
16 د
بلا قيود
خبير: تحرير مدينة كادقلي لا قيمة نوعية لها
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
تنفيذ الاتفاق بين دمشق و "قسد" يسير وفق المتوقع رغم الغموض حول بعض النقاط
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
أول منصة تواصل اجتماعي للذكاء الاصطناعي
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى الـ119 لميلاد الكاتب ميخائيل شولوخوف
09:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:24 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
10:44 GMT
16 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:28 GMT
31 د
نبض افريقيا
الاستخبارات الخارجية الروسية تكشف مؤامرة فرنسية للإطاحة برئيس مدغشقر وبوركينا فاسو
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
12:48 GMT
6 د
مساحة حرة
مصر تدرس تطبيق تجارب دول أخرى في منع الأطفال من استخدام الهواتف المحمولة
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
13:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
13:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
17:30 GMT
30 د
حصاد الأسبوع
خبير: مع انتهاء "نيو ستارت" ينتهي آخر قيد قانوني ملزم على أكبر قوتين نوويتين في العالم
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مسار تصاعدي للعلاقات المصرية التركية وتنسيق حول الملفات الإقليمية
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
بعد ضجة "رفع سن التقاعد".. البرلمان اللبناني يوضح موازنة 2026
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
راديو
يناقش صحفيو سبوتنيك عربي على أثير راديو سبوتنيك آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ونشارككم رأي وتحليل خبراء من مختلف المجالات من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت. وبإمكانكم الاستماع إلى إذاعة سبوتنيك على التردد 93,6 في لبنان، و93,3 في سوريا، و91.5 في العراق.
https://sarabic.ae/20260205/مقتل-سيف-الإسلام-القذافي-زلزال-سياسي-يعيد-خلط-الأوراق-في-ليبيا-1110010593.html
مقتل سيف الإسلام القذافي زلزال سياسي يعيد خلط الأوراق في ليبيا
مقتل سيف الإسلام القذافي زلزال سياسي يعيد خلط الأوراق في ليبيا
سبوتنيك عربي
أعلن النائب العام في ليبيا عن بدء التحقيق في مقتل سيف الإسلام القذافي، وفتح ملف البحث عن المشتبه بهم في ارتكاب الاغتيال. 05.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-05T09:30+0000
2026-02-05T09:30+0000
راديو
نبض أفريقيا
أخبار ليبيا اليوم
أخبار تونس اليوم
أخبار روسيا اليوم
أخبار فرنسا
أخبار مدغشقر
بوركينا فاسو
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/05/1110010375_28:0:1272:700_1920x0_80_0_0_5870c9d7ac479594440668cc20085502.png
مقتل سيف الإسلام القذافي زلزال سياسي يعيد خلط الأوراق في ليبيا
سبوتنيك عربي
مقتل سيف الإسلام القذافي زلزال سياسي يعيد خلط الأوراق في ليبيا
وأكد مصدر مقرب من عائلة القذافي مقتل سيف الإسلام القذافي على يد أربعة أشخاص، قرب مدينة الزنتان غربي البلاد.وأكد مصدر مقرب من عائلة القذافي أن الجناة "فروا سريعًا بعد إصابته في حديقة منزله"، وبيّن أن سيف الإسلام تصدى لعدة أشخاص من الذين هاجموه قبل إصابته، مشيرًا إلى عدم وجود معلومات مؤكدة عن المسلحين الأربعة.وذكر أن هذه العملية قد تكون جزءًا من سلسلة تصفيات سياسية تشهدها ليبيا، معتبرًا أن اغتيال سيف الإسلام لا يمثل إزاحة لشخصية مؤثرة في المشهد السياسي، بل قد يزيد من ارتباك الوضع ويعمّق الأزمات القائمة.الاستخبارات الخارجية الروسية تكشف مؤامرة فرنسية للإطاحة برئيس مدغشقر ورئيس بوركينا فاسوكشفت الاستخبارات الخارجية الروسية أن فرنسا تبحث خططًا للإطاحة بالرئيس الجديد لجمهورية مدغشقر في محاولة لإعادة نظام سياسي موالٍ لها هناك.وأشار إلى تورط فرنسا المؤكد في محاولة الانقلاب الفاشلة في بوركينا فاسو في 3 يناير/كانون الثاني 2026، والتي تم إحباطها لحسن الحظ.واتهمت الاستخبارات الروسية باريس "بتقديم الدعم المباشر للإرهابيين بمختلف أنواعهم الذين أصبحوا حلفاءها الرئيسيين في أفريقيا".وأوضح أن محاولات فرنسا لإسقاط أنظمة في غرب ووسط أفريقيا، وكذلك في منطقة الساحل، باتت تتكرر بشكل لافت، مشيرًا إلى أن هذه التحركات تأتي في إطار استراتيجية فرنسية قديمة تعود إلى مرحلة ما بعد الاستقلال.تونس تتنفس الصعداء... وكالة فيتش تثبت تصنيف البلاد عند "ب" وتسحبها من قائمة المراقبةأعلنت وكالة التصنيف الائتماني "فيتش" الإبقاء على تصنيف تونس عند مستوى "ب" مع نظرة مستقبلية سلبية، مع إسناد تصنيف استرجاع الديون "RR4"، وهو ما يشير إلى تقديرات متوسطة لمعدلات الاسترداد في حال التعثر.وفي الوقت ذاته، قررت الوكالة سحب تونس من قائمة المراقبة الخاصة، وهي القائمة التي تُدرج فيها الدول التي تواجه مخاطر تصنيف وشيكة أو تغييرات محتملة في آجال قصيرة.وأوضحت أن التثبيت لا يعكس القدرة الفعلية للبلاد على سداد ديونها الخارجية، خاصة وأن تونس كانت قد وصلت سابقًا إلى مرتبة "س"، أي مستوى المخاطر الكبرى. ورأت أن تثبيت التصنيف الحالي يوحي بأن تونس قادرة مستقبلًا على الحفاظ على استقرارها المالي، رغم أن الواقع يثبت العكس.
أخبار تونس اليوم
أخبار فرنسا
أخبار مدغشقر
بوركينا فاسو
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
نوران عطالله
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103990070_0:0:590:590_100x100_80_0_0_0c5276ea6a09b93dbead10e3133d4a6d.jpg
نوران عطالله
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103990070_0:0:590:590_100x100_80_0_0_0c5276ea6a09b93dbead10e3133d4a6d.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/05/1110010375_184:0:1117:700_1920x0_80_0_0_a294c47c96e9caf133e140f6a412df90.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
نبض أفريقيا, أخبار ليبيا اليوم, أخبار تونس اليوم, أخبار روسيا اليوم, أخبار فرنسا , أخبار مدغشقر, بوركينا فاسو, аудио
نبض أفريقيا, أخبار ليبيا اليوم, أخبار تونس اليوم, أخبار روسيا اليوم, أخبار فرنسا , أخبار مدغشقر, بوركينا فاسو, аудио

مقتل سيف الإسلام القذافي زلزال سياسي يعيد خلط الأوراق في ليبيا

09:30 GMT 05.02.2026
راديو
مقتل سيف الإسلام القذافي زلزال سياسي يعيد خلط الأوراق في ليبيا
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
نوران عطالله
مذيعة وصحفية في وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" الروسية
كل المواضيع
- سبوتنيك عربي
جيهان لطفي سليمان
مذيعة وصحفية في وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" الروسية
كل المواضيع
أعلن النائب العام في ليبيا عن بدء التحقيق في مقتل سيف الإسلام القذافي، وفتح ملف البحث عن المشتبه بهم في ارتكاب الاغتيال.

وأكد مصدر مقرب من عائلة القذافي مقتل سيف الإسلام القذافي على يد أربعة أشخاص، قرب مدينة الزنتان غربي البلاد.

وأكد مصدر مقرب من عائلة القذافي أن الجناة "فروا سريعًا بعد إصابته في حديقة منزله"، وبيّن أن سيف الإسلام تصدى لعدة أشخاص من الذين هاجموه قبل إصابته، مشيرًا إلى عدم وجود معلومات مؤكدة عن المسلحين الأربعة.

وقال رئيس مجموعة العمل الوطني في ليبيا، خالد الترجمان، إن الحديث عن تفاصيل اغتيال سيف القذافي لا يزال مبكرًا، مشيرًا إلى أن المعلومات الأولية حول عملية الاغتيال ما تزال مربكة.

وذكر أن هذه العملية قد تكون جزءًا من سلسلة تصفيات سياسية تشهدها ليبيا، معتبرًا أن اغتيال سيف الإسلام لا يمثل إزاحة لشخصية مؤثرة في المشهد السياسي، بل قد يزيد من ارتباك الوضع ويعمّق الأزمات القائمة.
الاستخبارات الخارجية الروسية تكشف مؤامرة فرنسية للإطاحة برئيس مدغشقر ورئيس بوركينا فاسو
كشفت الاستخبارات الخارجية الروسية أن فرنسا تبحث خططًا للإطاحة بالرئيس الجديد لجمهورية مدغشقر في محاولة لإعادة نظام سياسي موالٍ لها هناك.

وأكد جهاز الاستخبارات الروسي أن إدارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تسعى جاهدة إلى إيجاد فرص "للانتقام السياسي" في القارة الأفريقية.
وأشار إلى تورط فرنسا المؤكد في محاولة الانقلاب الفاشلة في بوركينا فاسو في 3 يناير/كانون الثاني 2026، والتي تم إحباطها لحسن الحظ.
واتهمت الاستخبارات الروسية باريس "بتقديم الدعم المباشر للإرهابيين بمختلف أنواعهم الذين أصبحوا حلفاءها الرئيسيين في أفريقيا".

وقال المحلل السياسي المالي، ماريغا ماسري، إن ما يجري في القارة الأفريقية جزء من صراع بين دول أفريقية تسعى لاستعادة قرارها السيادي وبين القوى الاستعمارية السابقة، وعلى رأسها فرنسا التي لم تقبل بعد بتراجع نفوذها السياسي والعسكري داخل القارة.
وأوضح أن محاولات فرنسا لإسقاط أنظمة في غرب ووسط أفريقيا، وكذلك في منطقة الساحل، باتت تتكرر بشكل لافت، مشيرًا إلى أن هذه التحركات تأتي في إطار استراتيجية فرنسية قديمة تعود إلى مرحلة ما بعد الاستقلال.
تونس تتنفس الصعداء... وكالة فيتش تثبت تصنيف البلاد عند "ب" وتسحبها من قائمة المراقبة
أعلنت وكالة التصنيف الائتماني "فيتش" الإبقاء على تصنيف تونس عند مستوى "ب" مع نظرة مستقبلية سلبية، مع إسناد تصنيف استرجاع الديون "RR4"، وهو ما يشير إلى تقديرات متوسطة لمعدلات الاسترداد في حال التعثر.
وفي الوقت ذاته، قررت الوكالة سحب تونس من قائمة المراقبة الخاصة، وهي القائمة التي تُدرج فيها الدول التي تواجه مخاطر تصنيف وشيكة أو تغييرات محتملة في آجال قصيرة.

وترى المحللة الاقتصادية التونسية، جنات بن عبد الله، أن تثبيت التصنيف الائتماني عند مستوى "ب" يعتبر في ظاهره مؤشرًا إيجابيًا، لكنه في جوهره لا يستند إلى خلفية اقتصادية صلبة.

وأوضحت أن التثبيت لا يعكس القدرة الفعلية للبلاد على سداد ديونها الخارجية، خاصة وأن تونس كانت قد وصلت سابقًا إلى مرتبة "س"، أي مستوى المخاطر الكبرى.
ورأت أن تثبيت التصنيف الحالي يوحي بأن تونس قادرة مستقبلًا على الحفاظ على استقرارها المالي، رغم أن الواقع يثبت العكس.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала