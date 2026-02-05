https://sarabic.ae/20260205/مقتل-سيف-الإسلام-القذافي-زلزال-سياسي-يعيد-خلط-الأوراق-في-ليبيا-1110010593.html

مقتل سيف الإسلام القذافي زلزال سياسي يعيد خلط الأوراق في ليبيا

مقتل سيف الإسلام القذافي زلزال سياسي يعيد خلط الأوراق في ليبيا

سبوتنيك عربي

أعلن النائب العام في ليبيا عن بدء التحقيق في مقتل سيف الإسلام القذافي، وفتح ملف البحث عن المشتبه بهم في ارتكاب الاغتيال. 05.02.2026, سبوتنيك عربي

وأكد مصدر مقرب من عائلة القذافي مقتل سيف الإسلام القذافي على يد أربعة أشخاص، قرب مدينة الزنتان غربي البلاد.وأكد مصدر مقرب من عائلة القذافي أن الجناة "فروا سريعًا بعد إصابته في حديقة منزله"، وبيّن أن سيف الإسلام تصدى لعدة أشخاص من الذين هاجموه قبل إصابته، مشيرًا إلى عدم وجود معلومات مؤكدة عن المسلحين الأربعة.وذكر أن هذه العملية قد تكون جزءًا من سلسلة تصفيات سياسية تشهدها ليبيا، معتبرًا أن اغتيال سيف الإسلام لا يمثل إزاحة لشخصية مؤثرة في المشهد السياسي، بل قد يزيد من ارتباك الوضع ويعمّق الأزمات القائمة.الاستخبارات الخارجية الروسية تكشف مؤامرة فرنسية للإطاحة برئيس مدغشقر ورئيس بوركينا فاسوكشفت الاستخبارات الخارجية الروسية أن فرنسا تبحث خططًا للإطاحة بالرئيس الجديد لجمهورية مدغشقر في محاولة لإعادة نظام سياسي موالٍ لها هناك.وأشار إلى تورط فرنسا المؤكد في محاولة الانقلاب الفاشلة في بوركينا فاسو في 3 يناير/كانون الثاني 2026، والتي تم إحباطها لحسن الحظ.واتهمت الاستخبارات الروسية باريس "بتقديم الدعم المباشر للإرهابيين بمختلف أنواعهم الذين أصبحوا حلفاءها الرئيسيين في أفريقيا".وأوضح أن محاولات فرنسا لإسقاط أنظمة في غرب ووسط أفريقيا، وكذلك في منطقة الساحل، باتت تتكرر بشكل لافت، مشيرًا إلى أن هذه التحركات تأتي في إطار استراتيجية فرنسية قديمة تعود إلى مرحلة ما بعد الاستقلال.تونس تتنفس الصعداء... وكالة فيتش تثبت تصنيف البلاد عند "ب" وتسحبها من قائمة المراقبةأعلنت وكالة التصنيف الائتماني "فيتش" الإبقاء على تصنيف تونس عند مستوى "ب" مع نظرة مستقبلية سلبية، مع إسناد تصنيف استرجاع الديون "RR4"، وهو ما يشير إلى تقديرات متوسطة لمعدلات الاسترداد في حال التعثر.وفي الوقت ذاته، قررت الوكالة سحب تونس من قائمة المراقبة الخاصة، وهي القائمة التي تُدرج فيها الدول التي تواجه مخاطر تصنيف وشيكة أو تغييرات محتملة في آجال قصيرة.وأوضحت أن التثبيت لا يعكس القدرة الفعلية للبلاد على سداد ديونها الخارجية، خاصة وأن تونس كانت قد وصلت سابقًا إلى مرتبة "س"، أي مستوى المخاطر الكبرى. ورأت أن تثبيت التصنيف الحالي يوحي بأن تونس قادرة مستقبلًا على الحفاظ على استقرارها المالي، رغم أن الواقع يثبت العكس.

2026

