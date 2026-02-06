https://sarabic.ae/20260206/أمريكا-تلغي-الرسوم-الجمركية-الإضافية-على-الواردات-الهندية-اعتبارا-من-اليوم-1110085731.html

أمريكا تلغي الرسوم الجمركية الإضافية على الواردات الهندية اعتبارا من اليوم

أمريكا تلغي الرسوم الجمركية الإضافية على الواردات الهندية اعتبارا من اليوم

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أصدر أمرًا تنفيذيًا يلغي، بموجبه ابتداءً من اليوم السبت، الرسوم الجمركية الإضافية البالغة 25 بالمئة المفروضة... 06.02.2026

وورد في نص الأمر الذي أصدره الرئيس الأمريكي يوم الجمعة: "اعتبارًا من 7 فبراير/شباط 2026، لن تخضع السلع القادمة من الهند والمُستوردة إلى الولايات المتحدة لأي رسوم إضافية مُضافة بنسبة 25 بالمئة".وكشف وزير التجارة الهندي بييوش غويال، يوم الخميس، أن الهند والولايات المتحدة قد توقعان بيانًا مشتركًا حول اتفاق تجاري ثنائي خلال الأيام الأربعة أو الخمسة القادمة، مشيرًا إلى أن الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة على الهند بنسبة 18 بالمئة ستدخل حيّز التنفيذ بعد توقيع البيان المشترك.وكان ترامب قد صرّح يوم الاثنين أنه وافق، بناءً على طلب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، على خفض الرسوم الجمركية على الهند إلى 18 بالمئة من نسبة 25 بالمئة السابقة، التي فُرضت بسبب شراء الهند للنفط الروسي.وفي تشرين الأول/أكتوبر الماضي، صرح ترامب للصحافيين بأن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أكد له أن الهند لن تشتري النفط الروسي، مؤكدًا أن الهند وافقت على إلغاء جميع الرسوم الجمركية على الواردات الأمريكية، وأنه هو من دفع نيودلهي إلى هذا القرار.وكان كلٌ من ترامب ومودي قد أعلنا، في شباط/فبراير العام الماضي، عن خطط لزيادة حجم التجارة الثنائية بين البلدين إلى أكثر من 500 مليار دولار بحلول نهاية العقد الحالي.بدأ التوتر التجاري بين واشنطن ونيودلهي يتصاعد منذ عام 2025، عندما أعلنت الإدارة الأمريكية، برئاسة دونالد ترامب، فرض رسوم جمركية كبيرة على واردات هندية. وجاءت الخطوة كجزء من سياسة أوسع لإعادة توازن العجز التجاري الأمريكي، وتخفيف ما اعتبرته واشنطن حواجز غير متبادلة في السوق الهندية، إضافة إلى الاحتجاج على شراء الهند النفط الروسي.وفرضت واشنطن تعريفة أساسية بنسبة 25% على السلع الهندية التي تدخل السوق الأمريكية، مع استثناءات لبعض القطاعات، كالأدوية والإلكترونيات، لكن هذا الرقم تعرّض للتعديل وفقًا للتطورات الدبلوماسية.

