إعلام: ترامب يعرض تمويل 16 مليار دولار مقابل تسمية محطة ومطار باسمه

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:17 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
09:31 GMT
29 د
من الملعب
صراع القمم الأوروبية بين الأزمة والعودة والنتائج
10:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:30 GMT
16 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
ملفات ساخنة
ما مدى خطورة انتهاء سريان معاهدة " نيوستارت" دون اتفاق على التمديد
12:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
ما هي الضمانات التي يجب أن تحصل عليها "قسد" بعد تسليم كافة أسلحتها؟ يجيب خبير
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
13:32 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
13:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
أزمة تدوير النفايات في الشرق الأوسط... التحديات و الحلول
17:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
17:32 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
17:44 GMT
16 د
بلا قيود
خبير: تحرير مدينة كادقلي لا قيمة نوعية لها
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
تنفيذ الاتفاق بين دمشق و "قسد" يسير وفق المتوقع رغم الغموض حول بعض النقاط
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
أول منصة تواصل اجتماعي للذكاء الاصطناعي
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى الـ119 لميلاد الكاتب ميخائيل شولوخوف
09:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:24 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
10:44 GMT
16 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:28 GMT
31 د
نبض افريقيا
الاستخبارات الخارجية الروسية تكشف مؤامرة فرنسية للإطاحة برئيس مدغشقر وبوركينا فاسو
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
12:48 GMT
6 د
مساحة حرة
مصر تدرس تطبيق تجارب دول أخرى في منع الأطفال من استخدام الهواتف المحمولة
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
13:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
13:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
17:30 GMT
30 د
حصاد الأسبوع
خبير: مع انتهاء "نيو ستارت" ينتهي آخر قيد قانوني ملزم على أكبر قوتين نوويتين في العالم
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مسار تصاعدي للعلاقات المصرية التركية وتنسيق حول الملفات الإقليمية
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
بعد ضجة "رفع سن التقاعد".. البرلمان اللبناني يوضح موازنة 2026
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
https://sarabic.ae/20260206/إعلام-ترامب-يعرض-تمويل-16-مليار-دولار-مقابل-تسمية-محطة-ومطار-باسمه-1110039683.html
إعلام: ترامب يعرض تمويل 16 مليار دولار مقابل تسمية محطة ومطار باسمه
إعلام: ترامب يعرض تمويل 16 مليار دولار مقابل تسمية محطة ومطار باسمه
© REUTERS Leah Millis
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الجمعة، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعد زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر بإلغاء تجميد حوالي 16 مليار دولار لمشروع بنية تحتية كبير في نيويورك، إذا وافق شومر على إعادة تسمية محطة بن ستايشن في المدينة ومطار في منطقة العاصمة واشنطن باسم ترامب.
ونقل تلفزيون CNN عن مصادر مطلعة قولها: "أبلغ الرئيس دونالد ترامب زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر الشهر الماضي أنه أصبح مستعدًا أخيرًا لرفع تجميد تمويل مليارات الدولارات لمشروع بنية تحتية كبير في نيويورك… وفي مقابل هذه الأموال، كان على شومر الموافقة على إعادة تسمية محطة بن ستايشن في نيويورك ومطار داليس الدولي في واشنطن باسم ترامب".
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2026
ترامب يوقع مشروع قانون تمويل الحكومة الأمريكية منهيا بذلك الإغلاق الجزئي للحكومة
4 فبراير, 04:00 GMT
وقد رفض شومر هذا العرض بسرعة، موضحًا للرئيس أنه لا يمتلك الصلاحيات لتنفيذ هذا الطلب غير المألوف، وفق التلفزيون.
وقد رفعت ولايتا نيويورك ونيوجيرسي دعوى قضائية ضد إدارة ترامب في 3 فبراير/ شباط بسبب تجميد 16 مليار دولار لمشروع نفق تحت نهر هدسون، مطالبتين باستئناف تمويل المشروع الحيوي الذي أقرته إدارة جو بايدن خلال 2023-2024 على الفور.
وفي ديسمبر/كانون الأول، صوت مجلس إدارة مركز الفنون الأدائية جون كينيدي في واشنطن بالإجماع على إعادة تسميته إلى مركز ترامب-كينيدي، ما أثار موجة من الانتقادات ضد الرئيس الأمريكي وأدى إلى إلغاء عدة حفلات موسيقية.
