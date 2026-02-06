https://sarabic.ae/20260206/إعلام-ترامب-يعرض-تمويل-16-مليار-دولار-مقابل-تسمية-محطة-ومطار-باسمه-1110039683.html
إعلام: ترامب يعرض تمويل 16 مليار دولار مقابل تسمية محطة ومطار باسمه
أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الجمعة، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعد زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر بإلغاء تجميد حوالي 16 مليار دولار لمشروع بنية تحتية كبير في نيويورك، إذا وافق شومر على إعادة تسمية محطة بن ستايشن في المدينة ومطار في منطقة العاصمة واشنطن باسم ترامب.
ونقل تلفزيون CNN
عن مصادر مطلعة قولها: "أبلغ الرئيس دونالد ترامب زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر الشهر الماضي أنه أصبح مستعدًا أخيرًا لرفع تجميد تمويل مليارات الدولارات لمشروع بنية تحتية كبير في نيويورك… وفي مقابل هذه الأموال، كان على شومر الموافقة على إعادة تسمية محطة بن ستايشن في نيويورك ومطار داليس الدولي في واشنطن باسم ترامب".
وقد رفض شومر هذا العرض بسرعة، موضحًا للرئيس أنه لا يمتلك الصلاحيات لتنفيذ هذا الطلب غير المألوف، وفق التلفزيون.
وقد رفعت ولايتا نيويورك ونيوجيرسي دعوى قضائية ضد إدارة ترامب
في 3 فبراير/ شباط بسبب تجميد 16 مليار دولار لمشروع نفق تحت نهر هدسون، مطالبتين باستئناف تمويل المشروع الحيوي الذي أقرته إدارة جو بايدن خلال 2023-2024 على الفور.
وفي ديسمبر/كانون الأول، صوت مجلس إدارة مركز الفنون الأدائية جون كينيدي في واشنطن بالإجماع على إعادة تسميته إلى مركز ترامب-كينيدي، ما أثار موجة من الانتقادات ضد الرئيس الأمريكي وأدى إلى إلغاء عدة حفلات موسيقية.