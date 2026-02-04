https://sarabic.ae/20260204/ترامب-يوقع-مشروع-قانون-تمويل-الحكومة-الأمريكية-منهيا-بذلك-الإغلاق-الجزئي-للحكومة-1109963283.html
ترامب يوقع مشروع قانون تمويل الحكومة الأمريكية منهيا بذلك الإغلاق الجزئي للحكومة
واشنطن –سبوتنيك. وبموجب القانون الموقع، والذي أقره مجلس النواب الأمريكي ذو الغالبية الجمهورية يوم أمس الثلاثاء، أعاد الرئيس الأمريكي تمويل عدد من المؤسسات الحكومية الرئيسية، من بينها وزارات الحرب والخزانة والخارجية، حتى نهاية السنة المالية في 30 أيلول 2026.وقد شكّل تمويل هذه الوزارة نقطة الخلاف الرئيسية بين المشرّعين الجمهوريين والديمقراطيين، ولا سيما على خلفية أنشطة وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية وما أثارته من احتجاجات واسعة إثر الأحداث الأخيرة في مدينة مينيابوليس.يذكر أن الولايات المتحدة شهدت في أواخر عام 2025، أطول إغلاق في تاريخ الحكومة الأمريكية، إذ استمر 43 يوما، من 1 أكتوبر حتى 12 نوفمبر 2025.وفي ذلك الوقت، توصل المشرّعون إلى اتفاق يقضي بتمديد تمويل الحكومة حتى 30 يناير من العام الجاري.
