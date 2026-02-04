عربي
ترامب يوقع مشروع قانون تمويل الحكومة الأمريكية منهيا بذلك الإغلاق الجزئي للحكومة
وقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مشروع قانون لتمويل الحكومة، منهيا بذلك الإغلاق الجزئي الذي شهدته الحكومة. 04.02.2026, سبوتنيك عربي
واشنطن –سبوتنيك. وبموجب القانون الموقع، والذي أقره مجلس النواب الأمريكي ذو الغالبية الجمهورية يوم أمس الثلاثاء، أعاد الرئيس الأمريكي تمويل عدد من المؤسسات الحكومية الرئيسية، من بينها وزارات الحرب والخزانة والخارجية، حتى نهاية السنة المالية في 30 أيلول 2026.وقد شكّل تمويل هذه الوزارة نقطة الخلاف الرئيسية بين المشرّعين الجمهوريين والديمقراطيين، ولا سيما على خلفية أنشطة وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية وما أثارته من احتجاجات واسعة إثر الأحداث الأخيرة في مدينة مينيابوليس.يذكر أن الولايات المتحدة شهدت في أواخر عام 2025، أطول إغلاق في تاريخ الحكومة الأمريكية، إذ استمر 43 يوما، من 1 أكتوبر حتى 12 نوفمبر 2025.وفي ذلك الوقت، توصل المشرّعون إلى اتفاق يقضي بتمديد تمويل الحكومة حتى 30 يناير من العام الجاري.
ترامب يوقع مشروع قانون تمويل الحكومة الأمريكية منهيا بذلك الإغلاق الجزئي للحكومة

04:00 GMT 04.02.2026 (تم التحديث: 04:01 GMT 04.02.2026)
© REUTERS Jonathan Ernstالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2026
© REUTERS Jonathan Ernst
تابعنا عبر
وقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مشروع قانون لتمويل الحكومة، منهيا بذلك الإغلاق الجزئي الذي شهدته الحكومة.
واشنطن –سبوتنيك. وبموجب القانون الموقع، والذي أقره مجلس النواب الأمريكي ذو الغالبية الجمهورية يوم أمس الثلاثاء، أعاد الرئيس الأمريكي تمويل عدد من المؤسسات الحكومية الرئيسية، من بينها وزارات الحرب والخزانة والخارجية، حتى نهاية السنة المالية في 30 أيلول 2026.
في المقابل، تم تمديد تمويل وزارة الأمن الداخلي حتى 13 فبراير القادم فقط.
وقد شكّل تمويل هذه الوزارة نقطة الخلاف الرئيسية بين المشرّعين الجمهوريين والديمقراطيين، ولا سيما على خلفية أنشطة وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية وما أثارته من احتجاجات واسعة إثر الأحداث الأخيرة في مدينة مينيابوليس.
يذكر أن الولايات المتحدة شهدت في أواخر عام 2025، أطول إغلاق في تاريخ الحكومة الأمريكية، إذ استمر 43 يوما، من 1 أكتوبر حتى 12 نوفمبر 2025.
مجلس الشيوخ الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2026
"الشيوخ الأمريكي" يقر مشروع قانون إنفاق لتجنب إغلاق الحكومة
31 يناير, 00:24 GMT
وفي ذلك الوقت، توصل المشرّعون إلى اتفاق يقضي بتمديد تمويل الحكومة حتى 30 يناير من العام الجاري.
