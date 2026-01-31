https://sarabic.ae/20260131/الشيوخ-الأمريكي-يقر-مشروع-قانون-إنفاق-لتجنب-إغلاق-الحكومة-1109826440.html
الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون إنفاق لتجنب إغلاق الحكومة
وتمول حزمة مكونة من ستة مشروعات قوانين للإنفاق أجزاءً رئيسية من الحكومة حتى 30 أيلول/سبتمبر (نهاية السنة المالية)، بينما تمول وزارة الأمن الداخلي لمدة أسبوعين فقط، أي حتى 13 شباط/فبراير.وصوت لصالح القرار 71 سيناتورًا، بينما عارضه 29، علمًا بأن اعتماده كان يتطلب 60 صوتًا، وفقًا لنتائج التصويت.وأمس الجمعة، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن الجمهوريين والديمقراطيين توصلوا إلى اتفاق لتمويل الغالبية العظمى من الحكومة الفيدرالية حتى سبتمبر/أيلول، وأنه يعمل مع الكونغرس الأمريكي لضمان تمويل كامل للحكومة وتجنب إغلاق جديد.وقال ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال": وفي 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صباح اليوم الخميس، مشروع الموازنة المؤقتة الذي أقره الكونغرس، منهياً بذلك أطول فترة إغلاق حكومي في تاريخ البلاد استمرت 43 يومًا.كما اتهم الرئيس الأمريكي الديمقراطيين في الكونغرس بـ"التمتع بمعاناة" المواطنين خلال أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة.وتوقف عمل الحكومة الفيدرالية منذ الأول من أكتوبر، ما أدى إلى إرسال مئات آلاف الموظفين إلى إجازة قسرية دون رواتب. وذكر البيت الأبيض أن الخلافات حول الموازنة تسببت بتباطؤ النمو الاقتصادي بنسبة تصل إلى نقطتين مئويتين في الربع الأخير من العام الجاري.يُذكر أن الإغلاق الحكومي السابق الأطول أيضًا كان خلال ولاية ترامب عام 2019 واستمر 35 يومًا، ما يجعل مجموع فترات الإغلاق خلال رئاسته أطول من تلك التي شهدتها إدارات أمريكية أخرى منذ عام 1980، عندما وضع النظام الحالي الذي يلزم الحكومة بالتوقف عن العمل في حال عدم إقرار الموازنة.
وافق مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم السبت، بأغلبية الأصوات على مشروع قانون لتمويل الجزء الأكبر من الحكومة تجنّبًا للإغلاق الحكومي، وأحال الوثيقة المعتمدة إلى مجلس النواب.
وتمول حزمة مكونة من ستة مشروعات قوانين للإنفاق أجزاءً رئيسية من الحكومة حتى 30 أيلول/سبتمبر (نهاية السنة المالية)، بينما تمول وزارة الأمن الداخلي لمدة أسبوعين فقط، أي حتى 13 شباط/فبراير.
وصوت لصالح القرار 71 سيناتورًا، بينما عارضه 29، علمًا بأن اعتماده كان يتطلب 60 صوتًا، وفقًا لنتائج التصويت.
وأمس الجمعة، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن الجمهوريين والديمقراطيين توصلوا إلى اتفاق لتمويل الغالبية العظمى من الحكومة الفيدرالية
حتى سبتمبر/أيلول، وأنه يعمل مع الكونغرس الأمريكي لضمان تمويل كامل للحكومة وتجنب إغلاق جديد.
وقال ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال":
"لقد توحد الجمهوريون والديمقراطيون في الكونغرس لتمويل الغالبية العظمى من الحكومة حتى سبتمبر، مع منح تمديد أيضًا لوزارة الأمن الداخلي".
وفي 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صباح اليوم الخميس، مشروع الموازنة المؤقتة الذي أقره الكونغرس
، منهياً بذلك أطول فترة إغلاق حكومي في تاريخ البلاد استمرت 43 يومًا.
كما اتهم الرئيس الأمريكي الديمقراطيين في الكونغرس بـ"التمتع بمعاناة" المواطنين خلال أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة.
وتوقف عمل الحكومة الفيدرالية منذ الأول من أكتوبر، ما أدى إلى إرسال مئات آلاف الموظفين إلى إجازة قسرية دون رواتب. وذكر البيت الأبيض أن الخلافات حول الموازنة تسببت بتباطؤ النمو الاقتصادي بنسبة تصل إلى نقطتين مئويتين في الربع الأخير من العام الجاري.
يُذكر أن الإغلاق الحكومي السابق الأطول
أيضًا كان خلال ولاية ترامب عام 2019 واستمر 35 يومًا، ما يجعل مجموع فترات الإغلاق خلال رئاسته أطول من تلك التي شهدتها إدارات أمريكية أخرى منذ عام 1980، عندما وضع النظام الحالي الذي يلزم الحكومة بالتوقف عن العمل في حال عدم إقرار الموازنة.