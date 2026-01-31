الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون إنفاق لتجنب إغلاق الحكومة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
التجربة الشعرية في حياة دوستويفسكي: قصائد في الحب والحرب..
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
11:29 GMT
8 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
البيان الختامي لدول جوار ليبيا يؤكد أهمية الدفع نحو تسوية سياسية شاملة تقود إلى إنهاء الانقسام
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
لغز بداية الضوء والكون وجذور النباتات السرية والعصر الحجري الأمومي
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
17:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
17:46 GMT
14 د
حصاد الأسبوع
خبراء يتحدثون عن أهمية زيارة رئيس الإمارات إلى روسيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
لقاء بوتين والشرع.. تأكيد على متانة العلاقات ودور روسيا في استقرار سوريا
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
هل العقلانية ذكر والعاطفة أنثى؟ العلم يحطم أقدم صورة نمطية
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
09:17 GMT
12 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
09:30 GMT
18 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
من الملعب
دوري أبطال أوروبا.. ثمانية فرق تتأهل وآخرون في المحلق
10:31 GMT
29 د
خطوط التماس
روسيا في عهد بطرس الأكبر
12:03 GMT
46 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
فيلم "صوت هند رجب" ضمن ترشيحات الأوسكار.. حين يتشكل الواقع في وجدان السينما
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
بعد لقاء بوتين- الشرع.. العلاقات الروسية السورية نحو مرحلة جديدة من العلاقات
17:03 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
بوتين: الشراكة بين روسيا والإمارات تتطور بشكل ديناميكي، أردوغان يزور السعودية ومصر الشهر المقبل
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
هل ستكون إيران هي من تسجل الضربة الأولى مع اقتراب ساعة الصفر؟ يجيب خبير
19:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبيرة: سوريا تحتاج الخبرة الروسية المصرفية والمالية
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260131/الشيوخ-الأمريكي-يقر-مشروع-قانون-إنفاق-لتجنب-إغلاق-الحكومة-1109826440.html
الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون إنفاق لتجنب إغلاق الحكومة
الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون إنفاق لتجنب إغلاق الحكومة
سبوتنيك عربي
وافق مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم السبت، بأغلبية الأصوات على مشروع قانون لتمويل الجزء الأكبر من الحكومة تجنّبًا للإغلاق الحكومي، وأحال الوثيقة المعتمدة إلى مجلس... 31.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-31T00:24+0000
2026-01-31T00:24+0000
الإغلاق الحكومي
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
مجلس الشيوخ الأمريكي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/11/1108281731_0:25:3071:1752_1920x0_80_0_0_20f644e71b8d6463750fb7674cfd7cfc.jpg
وتمول حزمة مكونة من ستة مشروعات قوانين للإنفاق أجزاءً رئيسية من الحكومة حتى 30 أيلول/سبتمبر (نهاية السنة المالية)، بينما تمول وزارة الأمن الداخلي لمدة أسبوعين فقط، أي حتى 13 شباط/فبراير.وصوت لصالح القرار 71 سيناتورًا، بينما عارضه 29، علمًا بأن اعتماده كان يتطلب 60 صوتًا، وفقًا لنتائج التصويت.وأمس الجمعة، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن الجمهوريين والديمقراطيين توصلوا إلى اتفاق لتمويل الغالبية العظمى من الحكومة الفيدرالية حتى سبتمبر/أيلول، وأنه يعمل مع الكونغرس الأمريكي لضمان تمويل كامل للحكومة وتجنب إغلاق جديد.وقال ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال": وفي 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صباح اليوم الخميس، مشروع الموازنة المؤقتة الذي أقره الكونغرس، منهياً بذلك أطول فترة إغلاق حكومي في تاريخ البلاد استمرت 43 يومًا.كما اتهم الرئيس الأمريكي الديمقراطيين في الكونغرس بـ"التمتع بمعاناة" المواطنين خلال أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة.وتوقف عمل الحكومة الفيدرالية منذ الأول من أكتوبر، ما أدى إلى إرسال مئات آلاف الموظفين إلى إجازة قسرية دون رواتب. وذكر البيت الأبيض أن الخلافات حول الموازنة تسببت بتباطؤ النمو الاقتصادي بنسبة تصل إلى نقطتين مئويتين في الربع الأخير من العام الجاري.يُذكر أن الإغلاق الحكومي السابق الأطول أيضًا كان خلال ولاية ترامب عام 2019 واستمر 35 يومًا، ما يجعل مجموع فترات الإغلاق خلال رئاسته أطول من تلك التي شهدتها إدارات أمريكية أخرى منذ عام 1980، عندما وضع النظام الحالي الذي يلزم الحكومة بالتوقف عن العمل في حال عدم إقرار الموازنة.
https://sarabic.ae/20260129/ترامب-الجمهوريون-والديمقراطيون-توصلوا-إلى-حل-وسط-لتجنب-إغلاق-الحكومة-1109791523.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/11/1108281731_210:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_27fece80dd2ce0711d03c95681745d3a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الإغلاق الحكومي, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, مجلس الشيوخ الأمريكي
الإغلاق الحكومي, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, مجلس الشيوخ الأمريكي

الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون إنفاق لتجنب إغلاق الحكومة

00:24 GMT 31.01.2026
© AP Photo / J. Scott Applewhiteمجلس الشيوخ الأمريكي
مجلس الشيوخ الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2026
© AP Photo / J. Scott Applewhite
تابعنا عبر
وافق مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم السبت، بأغلبية الأصوات على مشروع قانون لتمويل الجزء الأكبر من الحكومة تجنّبًا للإغلاق الحكومي، وأحال الوثيقة المعتمدة إلى مجلس النواب.
وتمول حزمة مكونة من ستة مشروعات قوانين للإنفاق أجزاءً رئيسية من الحكومة حتى 30 أيلول/سبتمبر (نهاية السنة المالية)، بينما تمول وزارة الأمن الداخلي لمدة أسبوعين فقط، أي حتى 13 شباط/فبراير.
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يتحدث إلى الصحفيين أثناء رحلته على متن طائرة الرئاسة الأمريكية إلى قاعدة أندروز المشتركة في ولاية ماريلاند، 11 يناير/ كانون الثاني 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2026
ترامب: الجمهوريون والديمقراطيون توصلوا إلى حل وسط لتجنب إغلاق الحكومة
29 يناير, 23:53 GMT
وصوت لصالح القرار 71 سيناتورًا، بينما عارضه 29، علمًا بأن اعتماده كان يتطلب 60 صوتًا، وفقًا لنتائج التصويت.
وأمس الجمعة، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن الجمهوريين والديمقراطيين توصلوا إلى اتفاق لتمويل الغالبية العظمى من الحكومة الفيدرالية حتى سبتمبر/أيلول، وأنه يعمل مع الكونغرس الأمريكي لضمان تمويل كامل للحكومة وتجنب إغلاق جديد.
وقال ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال":
"لقد توحد الجمهوريون والديمقراطيون في الكونغرس لتمويل الغالبية العظمى من الحكومة حتى سبتمبر، مع منح تمديد أيضًا لوزارة الأمن الداخلي".
وفي 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صباح اليوم الخميس، مشروع الموازنة المؤقتة الذي أقره الكونغرس، منهياً بذلك أطول فترة إغلاق حكومي في تاريخ البلاد استمرت 43 يومًا.
كما اتهم الرئيس الأمريكي الديمقراطيين في الكونغرس بـ"التمتع بمعاناة" المواطنين خلال أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة.
وتوقف عمل الحكومة الفيدرالية منذ الأول من أكتوبر، ما أدى إلى إرسال مئات آلاف الموظفين إلى إجازة قسرية دون رواتب. وذكر البيت الأبيض أن الخلافات حول الموازنة تسببت بتباطؤ النمو الاقتصادي بنسبة تصل إلى نقطتين مئويتين في الربع الأخير من العام الجاري.
يُذكر أن الإغلاق الحكومي السابق الأطول أيضًا كان خلال ولاية ترامب عام 2019 واستمر 35 يومًا، ما يجعل مجموع فترات الإغلاق خلال رئاسته أطول من تلك التي شهدتها إدارات أمريكية أخرى منذ عام 1980، عندما وضع النظام الحالي الذي يلزم الحكومة بالتوقف عن العمل في حال عدم إقرار الموازنة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала