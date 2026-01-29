https://sarabic.ae/20260129/ترامب-الجمهوريون-والديمقراطيون-توصلوا-إلى-حل-وسط-لتجنب-إغلاق-الحكومة-1109791523.html
ترامب: الجمهوريون والديمقراطيون توصلوا إلى حل وسط لتجنب إغلاق الحكومة
ترامب: الجمهوريون والديمقراطيون توصلوا إلى حل وسط لتجنب إغلاق الحكومة
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، بأن الجمهوريين والديمقراطيين توصلوا إلى اتفاق لتمويل الغالبية العظمى من الحكومة الفيدرالية حتى سبتمبر/أيلول،... 29.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-29T23:53+0000
2026-01-29T23:53+0000
2026-01-29T23:54+0000
الحكومة الأمريكية
إيقاف عمل الحكومة الأمريكية
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/0c/1109155401_0:0:1272:716_1920x0_80_0_0_d6d0719b73d61464f449f1e815ec71e9.jpg
وقال ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال": "لقد توحد الجمهوريون والديمقراطيون في الكونغرس لتمويل الغالبية العظمى من الحكومة حتى سبتمبر، مع منح تمديد أيضًا لوزارة الأمن الداخلي".وأضاف: "أنا أعمل جاهدًا مع الكونغرس لضمان قدرتنا على تمويل الحكومة بالكامل دون تأخير".وفي 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صباح اليوم الخميس، مشروع الموازنة المؤقتة الذي أقره الكونغرس، منهياً بذلك أطول فترة إغلاق حكومي في تاريخ البلاد استمرت 43 يومًا.كما اتهم الرئيس الأمريكي الديمقراطيين في الكونغرس بـ"التمتع بمعاناة" المواطنين خلال أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة.وتوقف عمل الحكومة الفيدرالية منذ الأول من أكتوبر، ما أدى إلى إرسال مئات آلاف الموظفين إلى إجازة قسرية دون رواتب. وذكر البيت الأبيض أن الخلافات حول الموازنة تسببت بتباطؤ النمو الاقتصادي بنسبة تصل إلى نقطتين مئويتين في الربع الأخير من العام الجاري.يُذكر أن الإغلاق الحكومي السابق الأطول أيضًا كان خلال ولاية ترامب عام 2019 واستمر 35 يومًا، ما يجعل مجموع فترات الإغلاق خلال رئاسته أطول من تلك التي شهدتها إدارات أمريكية أخرى منذ عام 1980، عندما وضع النظام الحالي الذي يلزم الحكومة بالتوقف عن العمل في حال عدم إقرار الموازنة.
https://sarabic.ae/20251113/ترامب-يوقع-الموازنة-المؤقتة-وينهي-أطول-إغلاق-حكومي-في-تاريخ-أمريكا-1107061087.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/0c/1109155401_141:0:1272:848_1920x0_80_0_0_b36d73fb81380da439007be853d0640b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الحكومة الأمريكية, إيقاف عمل الحكومة الأمريكية, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
الحكومة الأمريكية, إيقاف عمل الحكومة الأمريكية, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
ترامب: الجمهوريون والديمقراطيون توصلوا إلى حل وسط لتجنب إغلاق الحكومة
23:53 GMT 29.01.2026 (تم التحديث: 23:54 GMT 29.01.2026)
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، بأن الجمهوريين والديمقراطيين توصلوا إلى اتفاق لتمويل الغالبية العظمى من الحكومة الفيدرالية حتى سبتمبر/أيلول، وأنه يعمل مع الكونغرس الأمريكي لضمان تمويل كامل للحكومة وتجنب إغلاق جديد.
وقال ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال": "لقد توحد الجمهوريون والديمقراطيون في الكونغرس لتمويل الغالبية العظمى من الحكومة حتى سبتمبر، مع منح تمديد أيضًا لوزارة الأمن الداخلي".
13 نوفمبر 2025, 04:06 GMT
وأضاف: "أنا أعمل جاهدًا مع الكونغرس لضمان قدرتنا على تمويل الحكومة بالكامل دون تأخير".
وفي 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صباح اليوم الخميس، مشروع الموازنة المؤقتة الذي أقره الكونغرس
، منهياً بذلك أطول فترة إغلاق حكومي في تاريخ البلاد استمرت 43 يومًا.
كما اتهم الرئيس الأمريكي الديمقراطيين في الكونغرس بـ"التمتع بمعاناة" المواطنين خلال أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة.
وتوقف عمل الحكومة الفيدرالية منذ الأول من أكتوبر، ما أدى إلى إرسال مئات آلاف الموظفين إلى إجازة قسرية دون رواتب. وذكر البيت الأبيض أن الخلافات حول الموازنة تسببت بتباطؤ النمو الاقتصادي بنسبة تصل إلى نقطتين مئويتين في الربع الأخير من العام الجاري.
يُذكر أن الإغلاق الحكومي السابق الأطول
أيضًا كان خلال ولاية ترامب عام 2019 واستمر 35 يومًا، ما يجعل مجموع فترات الإغلاق خلال رئاسته أطول من تلك التي شهدتها إدارات أمريكية أخرى منذ عام 1980، عندما وضع النظام الحالي الذي يلزم الحكومة بالتوقف عن العمل في حال عدم إقرار الموازنة.