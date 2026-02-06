عربي
البرهان: الدولة تؤيد السلام والهدنة بشرط عدم استغلالهما لإعادة تمكين الخصوم
أكد قائد الجيش السوداني، ورئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، اليوم الجمعة، أن الدولة ماضية في محاسبة كل من يحرض ضد السودان وقواته المسلحة. 06.02.2026, سبوتنيك عربي
وقال البرهان إن القوات المسلحة السودانية تمضي بثبات نحو النصر بفضل التفاف الشعب حولها، مؤكدا أن "العدو إلى زوال، وأن الدولة لا ترفض مبدأ السلام أو الهدنة، شريطة ألا تُستغل كوسيلة لتمكين الخصوم وداعميهم".وتأتي تصريحات قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، في كلمة له أمام حشد بقرية طيبة الشيخ عبد الباقي بولاية الجزيرة، وفقا لموقع "أخبار السودان".وفي نيسان/ أبريل عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.وخرجت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة قائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، وبين قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، إلى العلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكوّن العسكري، الذي يضم قوات الجيش وقوات الدعم السريع، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.واتهم دقلو الجيش السوداني بـ"التخطيط للبقاء في الحكم وعدم تسليم السلطة للمدنيين"، بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع، "تمردًا ضد الدولة".وأسفرت الحرب عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص بعضهم إلى دول الجوار، كما تسببت بأزمة إنسانية تعد من الأسوأ في العالم، بحسب الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.
أكد قائد الجيش السوداني، ورئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، اليوم الجمعة، أن الدولة ماضية في محاسبة كل من يحرض ضد السودان وقواته المسلحة.
وقال البرهان إن القوات المسلحة السودانية تمضي بثبات نحو النصر بفضل التفاف الشعب حولها، مؤكدا أن "العدو إلى زوال، وأن الدولة لا ترفض مبدأ السلام أو الهدنة، شريطة ألا تُستغل كوسيلة لتمكين الخصوم وداعميهم".
وأضاف رئيس مجلس السيادة الانتقالي، أن "الباب لا يزال مفتوحا أمام كل من يضع السلاح وينحاز إلى طريق السلام"، مرحبا بأي خطوة تسهم في استقرار البلاد، وشدد في الوقت نفسه أن "التحريض على الدولة أو الجيش سيقابل بالمحاسبة القانونية".
وتأتي تصريحات قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، في كلمة له أمام حشد بقرية طيبة الشيخ عبد الباقي بولاية الجزيرة، وفقا لموقع "أخبار السودان".
قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2026
البرهان يوجه دعوة للسودانيين بعد "استقرار الأوضاع في مناطق واسعة"
30 يناير, 17:29 GMT
وفي نيسان/ أبريل عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.
وخرجت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة قائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، وبين قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، إلى العلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكوّن العسكري، الذي يضم قوات الجيش وقوات الدعم السريع، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.
قصف السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2026
شبكة أطباء السودان: عشرات القتلى والجرحى في قصف جوي استهدف مستشفى جنوب كردفان
أمس, 11:49 GMT
واتهم دقلو الجيش السوداني بـ"التخطيط للبقاء في الحكم وعدم تسليم السلطة للمدنيين"، بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع، "تمردًا ضد الدولة".
وأسفرت الحرب عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص بعضهم إلى دول الجوار، كما تسببت بأزمة إنسانية تعد من الأسوأ في العالم، بحسب الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.
