عربي
البرهان يوجه دعوة للسودانيين بعد "استقرار الأوضاع في مناطق واسعة"
البرهان يوجه دعوة للسودانيين بعد "استقرار الأوضاع في مناطق واسعة"
وأوضح البرهان في كلمة ألقاها من مجمع شيخ الهدية في الكلاكلة جنوب ولاية الخرطوم، أن "عودة المواطنين إلى ديارهم إختيار طوعي ورغبة ذاتية طوعية لمن يرغب في العودة" وأنه خلال شهر رمضان سيجمع السودانيين العائدين جميعا". كما حث البرهان السودانيين على عدم الانسياق وراء ما وصفه بـ"حديث المشككين والمتربصين والعملاء الذين يقفون ضد عودة المواطنين"، معتبرا أن السودانيين بدأوا بقطف ثمار تضحياتهم التي قدموها بدمائهم وتضحيات أبنائهم، وفقا لوكالة الأنباء السودانية (سونا).وفي رسالة حادة لبعض الأطراف السياسية، قال البرهان إن، "عبد الله حمدوك ومجموعته يعملون ضد شعبهم وأصبحوا منبوذين بأعمالهم وسلوكياتهم"، مشددا على أنهم لن يطأوا أرض السودان.يشار إلى أن حمدوك استقال من رئاسة الوزراء في يناير/ كانون الثاني 2022، وعاد لاحقا للعمل السياسي المدني، ويتولى اليوم رئاسة تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية ("تقدّم")، التي تسعى لبلورة قيادة سياسية بديلة وسط الحرب المستمرة منذ نحو 3 سنوات.وفي نيسان/ أبريل عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.
دعا قائد الجيش السوداني ورئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، اليوم الجمعة، السودانيين للعودة والمساهمة في تأهيل المرافق الحيوية وإعادة الإعمار، مشيرا إلى "استقرار الأوضاع في مناطق واسعة".
وأوضح البرهان في كلمة ألقاها من مجمع شيخ الهدية في الكلاكلة جنوب ولاية الخرطوم، أن "عودة المواطنين إلى ديارهم إختيار طوعي ورغبة ذاتية طوعية لمن يرغب في العودة" وأنه خلال شهر رمضان سيجمع السودانيين العائدين جميعا".
كما حث البرهان السودانيين على عدم الانسياق وراء ما وصفه بـ"حديث المشككين والمتربصين والعملاء الذين يقفون ضد عودة المواطنين"، معتبرا أن السودانيين بدأوا بقطف ثمار تضحياتهم التي قدموها بدمائهم وتضحيات أبنائهم، وفقا لوكالة الأنباء السودانية (سونا).
حمدوك يحذر من "انهيار الدولة" ويدعو الجيش السوداني لقبول هدنة فورية
18 نوفمبر 2025, 16:47 GMT
وفي رسالة حادة لبعض الأطراف السياسية، قال البرهان إن، "عبد الله حمدوك ومجموعته يعملون ضد شعبهم وأصبحوا منبوذين بأعمالهم وسلوكياتهم"، مشددا على أنهم لن يطأوا أرض السودان.
يشار إلى أن حمدوك استقال من رئاسة الوزراء في يناير/ كانون الثاني 2022، وعاد لاحقا للعمل السياسي المدني، ويتولى اليوم رئاسة تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية ("تقدّم")، التي تسعى لبلورة قيادة سياسية بديلة وسط الحرب المستمرة منذ نحو 3 سنوات.
عضو مجلس السيادة السوداني السابق لـ"سبوتنيك": تصريحات البرهان الأخيرة تسير في اتجاه الحسم العسكري
أمس, 17:06 GMT
وفي نيسان/ أبريل عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.
