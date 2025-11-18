https://sarabic.ae/20251118/حمدوك-يحذر-من-انهيار-الدولة-ويدعو-الجيش-السوداني-لقبول-هدنة-فورية---1107254219.html

حمدوك يحذر من "انهيار الدولة" ويدعو الجيش السوداني لقبول هدنة فورية

حمدوك يحذر من "انهيار الدولة" ويدعو الجيش السوداني لقبول هدنة فورية

دعا عبد الله حمدوك، رئيس تحالف قوى الثورة "صمود"، اليوم الثلاثاء، القوات المسلحة السودانية إلى قبول وقف إطلاق نار فوري وغير مشروط، محذراً من أن استمرار الحرب... 18.11.2025, سبوتنيك عربي

وجاءت الدعوة في خطاب مصور وجهه إلى الشعب السوداني، وسط تصاعد المعاناة الإنسانية وتفاقم الجرائم الموثقة في النزاع. في الخطاب، وصف حمدوك الوضع بأنه "آلة حرب تحصد أرواح السودانيين بلا رحمة"، مشيراً إلى أن "ملايين من أبناء شعبنا الكريم يعيشون معاناة تفوق الوصف"، وأن "مئات الآلاف من المدنيين يقتلون ويشردون كل شهر". وجه حمدوك نداءً صادقاً إلى الطرفين المتحاربين، قائلاً: "أوجه نداء صادقاً إلى القوات المسلحة السودانية وإلى قوات الدعم السريع: أوقفوا هذه الحرب فوراً... أوقفوا هذا النزيف الذي يلتهم الوطن". ودعا القوات المسلحة تحديداً إلى "حذو حذو الدعم السريع في الترحيب العلني لمجهودات السلام ووقف إطلاق النار دون الشروط"، مشيراً إلى أن قوات الدعم السريع قد أعلنت توافقتها الأخيرة على مقترح الهدنة الإنسانية. وفي سياق الدعم الدولي، وجه حمدوك شكراً خاصاً إلى دول الرباعية (الولايات المتحدة، السعودية، الإمارات، مصر) على "عودة الاهتمام بالملف السوداني بعد فترة نسيان طويلة"، مؤكداً أن هذا التحرك "يجب ألا يتوقف عند حدود البيانات، بل يتطور إلى خطوات عملية لإنقاذ ما تبقى من السودان". ودعا المجتمع المحلي والإقليمي والدولي إلى تنسيق جميع المبادرات الحالية، واقترح خمس خطوات عاجلة لوقف الانهيار: وقف إطلاق نار فوري وغير مشروط، ضمان وصول المساعدات الإنسانية بلا قيود، حماية المدنيين ووقف القصف العشوائي ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، تعبئة موارد دولية وإقليمية لسد فجوة التمويل الإغاثي وإطلاق عملية إنسانية عابرة للحدود وإنشاء آلية إقليمية خاصة بالأمم المتحدة لضمان استمرارية المساعدات. وأكد حمدوك أن "وقف الحرب هو المدخل الوحيد للعودة إلى مسار ديمقراطي يستند إلى شعارات ثورة ديسمبر 'حرية سلام وعدالة'"، في خطاب يعكس يأساً متزايداً من النزاع الذي أودى بحياة عشرات الآلاف وشرد ملايين آخرين. وفي أبريل/ نيسان عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالسودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.

