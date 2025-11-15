https://sarabic.ae/20251115/تحالف-تأسيس-السوداني-يتهم-مجلس-حقوق-الإنسان-بالاستناد-إلى-معلومات-مضللة-حول-الفاشر-1107144789.html

تحالف "تأسيس" السوداني يتهم مجلس حقوق الإنسان بالاستناد إلى معلومات "مضللة" حول الفاشر

اتهم تحالف السودان التأسيسي "تأسيس" مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالاعتماد على "معلومات مضللة وصور غير دقيقة" خلال جلسة عقدها أمس الجمعة لمناقشة... 15.11.2025, سبوتنيك عربي

واعتبر التحالف، في بيان أصدره اليوم السبت المتحدث الرسمي علاء الدين نقد، أن التقارير المقدمة تجاهلت "الحقائق الميدانية" التي تشير إلى تحسن الأوضاع عقب "تحرير المدينة" واستعادة الأمن فيها، على حد قوله، وفقًا لما ذكرته صحيفة "التغيير" السودانية. كما أشار إلى زيارة وفد "حكومة السلام" للفاشر مؤخرًا، مؤكدًا أن "جماعات الإسلام السياسي" منعت السكان من مغادرة المدينة قبل انسحابها.وأضاف التحالف أن الجلسة لم تتطرق إلى الجهود الحكومية، مثل تشكيل لجنة قانونية مستقلة للتحقيق في الانتهاكات واعتقال متورطين في "مخالفات فردية". وجدد ترحيبه بزيارة لجنة تقصي الحقائق الأممية، داعيًا إلى تقييم ميداني يعتمد على "الوقائع لا التقارير الخارجية". كما رحب التحالف في يوليو/ تموز الماضي بمحاولات الخبير الأممي رضوان نويصر للتواصل مع سلطات الدعم السريع، لكنه أكد أن تلك الجهود لم تترجم إلى خطوات عملية.وأكد تحالف "تأسيس" التزامه بدعم مسار السلام "بأيدٍ قوية"، مشددًا على أن "أهداف ثورة ديسمبر المتمثلة في الحرية والسلام والعدالة ستبقى ركيزة أساسية لعمل التحالف"، على حد قوله.وأشادت الوزارة في بيان لها، بما تضمنه القرار من تأكيد على احترام سيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه، ودعم واضح للشعب السوداني.ورحبت "الخارجية السودانية" بدعوة القرار لجميع الأطراف والدول إلى احترام وحدة السودان ورفض أي محاولات لإقامة سلطة موازية في المناطق الخاضعة لسيطرة "قوات الدعم السريع".وفي المقابل، أكدت تجديد موقف الحكومة السودانية الرافض لإدراج آلياتٍ محل خلاف ضمن القرار، استناداً إلى قرارات سابقة لم تحظ بموافقة السودان.وشددت الخارجية على "التزام الحكومة السودانية بالتعاون مع آليات حقوق الإنسان القائمة في البلاد، بما فيها المكتب القطري للمفوضية السامية لحقوق الإنسان والخبير المعين المعني بحالة حقوق الإنسان، بهدف دعم جهودها في الرصد، وتعزيز حماية حقوق الإنسان، وتحقيق العدالة للضحايا ومنع الإفلات من العقاب".وأكدت أن "المكتب القطري لحقوق الإنسان هو الجهة القادرة ميدانيا على توثيق الفظائع التي ارتكبتها "قوات الدعم السريع" في الفاشر والانتهاكات التي طالت ولايات ومدنا سودانية أخرى، بالتنسيق مع الآليات الوطنية ذات الصلة".كما أعلنت قوات الدعم السريع، قبل ذلك، السيطرة على مدينة بارا الاستراتيجية في شمال كردفان، بعد معارك مع قوات الجيش السوداني، إلا أن المتحدث باسم حركة "جيش تحرير السودان" الصادق علي النور، نفى في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، صحة ما أعلنته القوات ذاتها بشأن استعادتها السيطرة الكاملة على مدينة بارا.وفي أبريل/ نيسان عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالسودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.

