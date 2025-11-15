تحالف "تأسيس" السوداني يتهم مجلس حقوق الإنسان بالاستناد إلى معلومات "مضللة" حول الفاشر
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB الأوضاع الإنسانية التي يعيشها النازحين في مدينة الفاشر بدارفور وشمال كردفان في ظل الحصار والنقص الحاد في مواد الإغاثة
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
اتهم تحالف السودان التأسيسي "تأسيس" مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالاعتماد على "معلومات مضللة وصور غير دقيقة" خلال جلسة عقدها أمس الجمعة لمناقشة الأوضاع في مدينة الفاشر بإقليم دارفور.
واعتبر التحالف، في بيان أصدره اليوم السبت المتحدث الرسمي علاء الدين نقد، أن التقارير المقدمة تجاهلت "الحقائق الميدانية" التي تشير إلى تحسن الأوضاع عقب "تحرير المدينة" واستعادة الأمن فيها، على حد قوله، وفقًا لما ذكرته صحيفة "التغيير" السودانية.
وأوضح البيان أن الإفادات المقدمة خلال الجلسة استندت إلى "أخبار كاذبة وصور مصطنعة بتقنيات الذكاء الاصطناعي"، متجاهلة عودة المستشفيات للعمل، وصول المساعدات الإنسانية، وجهود الفرق الهندسية في إزالة الألغام.
كما أشار إلى زيارة وفد "حكومة السلام" للفاشر مؤخرًا، مؤكدًا أن "جماعات الإسلام السياسي" منعت السكان من مغادرة المدينة قبل انسحابها.
وأضاف التحالف أن الجلسة لم تتطرق إلى الجهود الحكومية، مثل تشكيل لجنة قانونية مستقلة للتحقيق في الانتهاكات واعتقال متورطين في "مخالفات فردية".
9 نوفمبر, 11:19 GMT
وجدد ترحيبه بزيارة لجنة تقصي الحقائق الأممية، داعيًا إلى تقييم ميداني يعتمد على "الوقائع لا التقارير الخارجية".
وأشار البيان إلى اتهامات وجهت للجيش السوداني برفض التعاون مع اللجنة منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بينما أبدت قوات الدعم السريع استعدادها للتعاون منذ ديسمبر/ كانون الأول 2024.
كما رحب التحالف في يوليو/ تموز الماضي بمحاولات الخبير الأممي رضوان نويصر للتواصل مع سلطات الدعم السريع، لكنه أكد أن تلك الجهود لم تترجم إلى خطوات عملية.
وأكد تحالف "تأسيس" التزامه بدعم مسار السلام "بأيدٍ قوية"، مشددًا على أن "أهداف ثورة ديسمبر المتمثلة في الحرية والسلام والعدالة ستبقى ركيزة أساسية لعمل التحالف"، على حد قوله.
وكانت وزارة الخارجية السودانية قد أعربت، أمس الجمعة، عن ترحيبها بقرار مجلس حقوق الإنسان "الذي أدان الفظائع والانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها "قوات الدعم السريع" والمجموعات المتحالفة معها في مدينة الفاشر ومحيطها، بما في ذلك القتل على أساس عرقي، والتعذيب، والإعدامات خارج القانون، والاحتجاز التعسفي والتجنيد القسري، واستخدام الاغتصاب والعنف الجنسي كسلاح حرب".
وأشادت الوزارة في بيان لها، بما تضمنه القرار من تأكيد على احترام سيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه، ودعم واضح للشعب السوداني.
ورحبت "الخارجية السودانية" بدعوة القرار لجميع الأطراف والدول إلى احترام وحدة السودان ورفض أي محاولات لإقامة سلطة موازية في المناطق الخاضعة لسيطرة "قوات الدعم السريع".
وفي المقابل، أكدت تجديد موقف الحكومة السودانية الرافض لإدراج آلياتٍ محل خلاف ضمن القرار، استناداً إلى قرارات سابقة لم تحظ بموافقة السودان.
وشددت الخارجية على "التزام الحكومة السودانية بالتعاون مع آليات حقوق الإنسان القائمة في البلاد، بما فيها المكتب القطري للمفوضية السامية لحقوق الإنسان والخبير المعين المعني بحالة حقوق الإنسان، بهدف دعم جهودها في الرصد، وتعزيز حماية حقوق الإنسان، وتحقيق العدالة للضحايا ومنع الإفلات من العقاب".
4 نوفمبر, 07:23 GMT
وأكدت أن "المكتب القطري لحقوق الإنسان هو الجهة القادرة ميدانيا على توثيق الفظائع التي ارتكبتها "قوات الدعم السريع" في الفاشر والانتهاكات التي طالت ولايات ومدنا سودانية أخرى، بالتنسيق مع الآليات الوطنية ذات الصلة".
وأعلنت "قوات الدعم السريع" السودانية، في 26 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، سيطرتها الكاملة على مدينة الفاشر بإقليم دارفور غربي البلاد، بعد معارك عنيفة مع الجيش السوداني، إلا أن رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، أكد أن "انسحاب قوات الجيش من المدينة جاء لتجنب مزيد من الدمار"، لكن مراقبين يرون أن "قوات الجيش لم تكن لتنسحب من مدينة استراتيجية لو لم تتلق هزيمة عسكرية محققة".
كما أعلنت قوات الدعم السريع، قبل ذلك، السيطرة على مدينة بارا الاستراتيجية في شمال كردفان، بعد معارك مع قوات الجيش السوداني، إلا أن المتحدث باسم حركة "جيش تحرير السودان" الصادق علي النور، نفى في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، صحة ما أعلنته القوات ذاتها بشأن استعادتها السيطرة الكاملة على مدينة بارا.
وفي أبريل/ نيسان عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالسودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.