القوات الروسية تحرر بلدة بيستشانويه في مقاطعة دنيبروبيتروفسك- وزارة الدفاع

أمساليوم
بث مباشر
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
وقالت الوزارة في بيان: "حررت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، بلدة بيستشانويه، في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، نتيجة لعملية دقيقة".وأوضح البيان أنه "تم استهداف نقاط الانتشار المؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب".وجاء في بيان الوزارة، عن سير العملية العسكرية الخاصة: "استهدف الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات المسيرة الهجومية والوحدات الصاروخية والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية، منشآت البنية التحتية المشاركة في نقل الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا، بالإضافة إلى مستودعات الذخيرة والوقود".وأكدت الوزارة أن "قوات مجموعة "دنيبر" الروسية، حيّدت ما يصل إلى 65 جنديًا أوكرانيًا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين و17 مركبة و6 مدافع ميدانية و4 محطات حرب إلكترونية، ومستودع ذخيرة ومستودع إمداد".وأضاف بيان الوزارة أن "وحدات من قوات مجموعة "دنيبر"، تمكّنت من دحر تشكيلات تابعة للواءين ميكانيكيين ولواء دفاع ساحلي تابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء دفاع إقليمي، ولواء من الحرس الوطني، بالقرب من بلدتي رازوموفكا ونوفواندرييفكا في مقاطعة زابوروجيه، وبلدة أوترادوكامينكا في مقاطعة خيرسون".وأشار البيان الصادر عن وزارة الدفاع الروسية إلى أن "وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، اتخذت مواقع وخطوطًا أكثر تحصينًا، وتمكنّت من دحر تشكيلات تضم 3 كتائب ميكانيكية وكتيبة مشاة آلية وكتيبة محمولة جوًا وكتيبة هجوم جبلي تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وكتيبة من الحرس الوطني، وكتيبة من الشرطة، وذلك في مناطق بتروفسكي وستيبانيفكا وسلوفيانسك وكراماتورسك وكوستيانتينيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأوضحت الدفاع الروسية أن "القوات المسلحة الأوكرانية تكبدت خسائر بلغت 195 جنديًا، ومركبة قتالية مدرعة و9 مركبات ومدفعين و3 مستودعات ذخيرة، و4 مستودعات وقود".وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 240 عسكريًا و8 سيارات عسكرية ومدفع ومحطتي حرب إلكترونية ومستودعي معدات حربية".وأضاف البيان: "واصلت وحدات مجموعة "المركز"، الروسية تدميرمواقع العدو المحاصرة في مدينة ديميتروف بجمهورية دونيتسك الشعبية، بالإضافة إلى تطهير مواقع متفرقة للقوات المسلحة الأوكرانية في بلدات سفيتلوي وغريشينو ورودينسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو أكثر من 490 جنديًا، و6 مركبات قتالية مدرعة، من بينها ناقلتا جند مدرعتان من طراز "M113" أمريكيتا الصنع، و5 مركبات، ومدفعان، أحدهما مدفع هاوتزر "M777" أمريكي الصنع عيار 155 ملم".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.منظومات الدفاع الجوي الروسي تسقط 130 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل- وزارة الدفاعالاتحاد الأوروبي يقر بصعوبة التوصل إلى اتفاق على منح قرض لكييف يستغل الأصول الروسية
القوات الروسية تحرر بلدة بيستشانويه في مقاطعة دنيبروبيتروفسك- وزارة الدفاع

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن القوات الروسية حررت بلدة بيستشانويه في مقاطعة دنيبروبيتروفسك.
وقالت الوزارة في بيان: "حررت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، بلدة بيستشانويه، في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، نتيجة لعملية دقيقة".
وأوضح البيان أنه "تم استهداف نقاط الانتشار المؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب".
وجاء في بيان الوزارة، عن سير العملية العسكرية الخاصة: "استهدف الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات المسيرة الهجومية والوحدات الصاروخية والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية، منشآت البنية التحتية المشاركة في نقل الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا، بالإضافة إلى مستودعات الذخيرة والوقود".

وأضاف البيان: "واصلت وحدات قوات مجموعة "الغرب" الروسية، استهداف القوات المعادية المُحاصرة على الضفة اليسرى لنهر أوسكول، وتم تحييد أفراد وتدمير معدات 5 كتائب ميكانيكية، وكتيبتين هجوميتين تابعتين للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء دفاع إقليمي، ولواء من الحرس الوطني".

العملية العسكرية الروسية الخاصة
منظومات الدفاع الجوي الروسي تسقط 130 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل- وزارة الدفاع
05:18 GMT

وأردف بيان الدفاع الروسية: "تكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر تجاوزت 220 جنديًا، ودُمرت 6 مركبات قتالية مدرعة، من بينها ناقلتا جند مدرعتان من طراز "سترايكر"، ومركبتان مدرعتان من طراز "هامفي" أمريكيتا الصنع، كما تم تدمير 12 مركبة، ومدفعين ومحطتي حرب إلكترونية ورادار مضاد للبطاريات من طراز "AN/TPQ-36" أمريكي الصنع، و3 مستودعات ذخيرة".

وأكدت الوزارة أن "قوات مجموعة "دنيبر" الروسية، حيّدت ما يصل إلى 65 جنديًا أوكرانيًا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين و17 مركبة و6 مدافع ميدانية و4 محطات حرب إلكترونية، ومستودع ذخيرة ومستودع إمداد".
وأضاف بيان الوزارة أن "وحدات من قوات مجموعة "دنيبر"، تمكّنت من دحر تشكيلات تابعة للواءين ميكانيكيين ولواء دفاع ساحلي تابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء دفاع إقليمي، ولواء من الحرس الوطني، بالقرب من بلدتي رازوموفكا ونوفواندرييفكا في مقاطعة زابوروجيه، وبلدة أوترادوكامينكا في مقاطعة خيرسون".
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاعات الجوية الروسية تسقط 1677 مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية خلال أسبوع
أمس, 23:37 GMT
وأشار البيان الصادر عن وزارة الدفاع الروسية إلى أن "وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، اتخذت مواقع وخطوطًا أكثر تحصينًا، وتمكنّت من دحر تشكيلات تضم 3 كتائب ميكانيكية وكتيبة مشاة آلية وكتيبة محمولة جوًا وكتيبة هجوم جبلي تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وكتيبة من الحرس الوطني، وكتيبة من الشرطة، وذلك في مناطق بتروفسكي وستيبانيفكا وسلوفيانسك وكراماتورسك وكوستيانتينيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأوضحت الدفاع الروسية أن "القوات المسلحة الأوكرانية تكبدت خسائر بلغت 195 جنديًا، ومركبة قتالية مدرعة و9 مركبات ومدفعين و3 مستودعات ذخيرة، و4 مستودعات وقود".
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحرر بلدة فارفاروفكا في مقاطعة زابوروجيه- وزارة الدفاع
أمس, 09:20 GMT

ونوّه بيان الوزارة إلى أن قوات مجموعة "الشرق"، استهدفت القوات والمعدات التابعة للواء هجومي و3 أفواج هجومية من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواء دفاع إقليمي، في بلدات غولياي- بولي وكوسوفتسيفو في مقاطعة زابوروجيه، وأندرييفكا وفيليكوميخايليفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك".

وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 240 عسكريًا و8 سيارات عسكرية ومدفع ومحطتي حرب إلكترونية ومستودعي معدات حربية".
وأضاف البيان: "واصلت وحدات مجموعة "المركز"، الروسية تدميرمواقع العدو المحاصرة في مدينة ديميتروف بجمهورية دونيتسك الشعبية، بالإضافة إلى تطهير مواقع متفرقة للقوات المسلحة الأوكرانية في بلدات سفيتلوي وغريشينو ورودينسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو أكثر من 490 جنديًا، و6 مركبات قتالية مدرعة، من بينها ناقلتا جند مدرعتان من طراز "M113" أمريكيتا الصنع، و5 مركبات، ومدفعان، أحدهما مدفع هاوتزر "M777" أمريكي الصنع عيار 155 ملم".

وأردف أن "أفراد ومعدات 3 ألوية ميكانيكية، ولواءين من قوات المشاة الآلية، ولواء محمول جوًا، ولواءين هجوميين محمولين جوًا، وفوجين هجوميين من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواءين من مشاة البحرية، ولواء دفاع إقليمي، ولواءين من الحرس الوطني، تضررت في بلدات توريتسكوي وبيليتسكوي وشيفتشينكو في جمهورية دونيتسك الشعبية، ونوفوبودغورودنوي، ونوفوبافلوفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك".

العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلام: وحدة الجندي البريطاني الذي قتل في أوكرانيا دربت قوات كييف منذ عام 2020
00:30 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
