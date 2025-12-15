https://sarabic.ae/20251215/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-بيستشانويه-في-مقاطعة-دنيبروبيتروفسك--وزارة-الدفاع--1108174468.html

القوات الروسية تحرر بلدة بيستشانويه في مقاطعة دنيبروبيتروفسك- وزارة الدفاع

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن القوات الروسية حررت بلدة بيستشانويه في مقاطعة دنيبروبيتروفسك. 15.12.2025, سبوتنيك عربي

وقالت الوزارة في بيان: "حررت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، بلدة بيستشانويه، في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، نتيجة لعملية دقيقة".وأوضح البيان أنه "تم استهداف نقاط الانتشار المؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب".وجاء في بيان الوزارة، عن سير العملية العسكرية الخاصة: "استهدف الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات المسيرة الهجومية والوحدات الصاروخية والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية، منشآت البنية التحتية المشاركة في نقل الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا، بالإضافة إلى مستودعات الذخيرة والوقود".وأكدت الوزارة أن "قوات مجموعة "دنيبر" الروسية، حيّدت ما يصل إلى 65 جنديًا أوكرانيًا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين و17 مركبة و6 مدافع ميدانية و4 محطات حرب إلكترونية، ومستودع ذخيرة ومستودع إمداد".وأضاف بيان الوزارة أن "وحدات من قوات مجموعة "دنيبر"، تمكّنت من دحر تشكيلات تابعة للواءين ميكانيكيين ولواء دفاع ساحلي تابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء دفاع إقليمي، ولواء من الحرس الوطني، بالقرب من بلدتي رازوموفكا ونوفواندرييفكا في مقاطعة زابوروجيه، وبلدة أوترادوكامينكا في مقاطعة خيرسون".وأشار البيان الصادر عن وزارة الدفاع الروسية إلى أن "وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، اتخذت مواقع وخطوطًا أكثر تحصينًا، وتمكنّت من دحر تشكيلات تضم 3 كتائب ميكانيكية وكتيبة مشاة آلية وكتيبة محمولة جوًا وكتيبة هجوم جبلي تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وكتيبة من الحرس الوطني، وكتيبة من الشرطة، وذلك في مناطق بتروفسكي وستيبانيفكا وسلوفيانسك وكراماتورسك وكوستيانتينيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأوضحت الدفاع الروسية أن "القوات المسلحة الأوكرانية تكبدت خسائر بلغت 195 جنديًا، ومركبة قتالية مدرعة و9 مركبات ومدفعين و3 مستودعات ذخيرة، و4 مستودعات وقود".وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 240 عسكريًا و8 سيارات عسكرية ومدفع ومحطتي حرب إلكترونية ومستودعي معدات حربية".وأضاف البيان: "واصلت وحدات مجموعة "المركز"، الروسية تدميرمواقع العدو المحاصرة في مدينة ديميتروف بجمهورية دونيتسك الشعبية، بالإضافة إلى تطهير مواقع متفرقة للقوات المسلحة الأوكرانية في بلدات سفيتلوي وغريشينو ورودينسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو أكثر من 490 جنديًا، و6 مركبات قتالية مدرعة، من بينها ناقلتا جند مدرعتان من طراز "M113" أمريكيتا الصنع، و5 مركبات، ومدفعان، أحدهما مدفع هاوتزر "M777" أمريكي الصنع عيار 155 ملم".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.منظومات الدفاع الجوي الروسي تسقط 130 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل- وزارة الدفاعالاتحاد الأوروبي يقر بصعوبة التوصل إلى اتفاق على منح قرض لكييف يستغل الأصول الروسية

