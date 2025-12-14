القوات الروسية تحرر بلدة فارفاروفكا في مقاطعة زابوروجيه- وزارة الدفاع

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
04:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
09:17 GMT
40 د
من الملعب
أزمة محمد صلاح وليفربول.. إلى أين؟.. وفي ليالي الأبطال: ليفربول يفوز على ميلان والسيتي يعود من برنابيو بفوز ثمين
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الإكتئاب كإضطراب نفسي.. ما هي أسبابه وأعراضه وسبل التصدي له؟
10:33 GMT
16 د
طرائف سبوتنيك
حاضن الباندا المحظوظ... وظيفة احتضان دببة الباندا مقابل 32 ألف دولار
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
أوروبا ستشهد جفافا شديدا لمئات السنين مع انهيار تيار "آموك" في المحيطات
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:40 GMT
20 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:29 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:43 GMT
16 د
خطوط التماس
إيران من الحكم القاجاري الى الحكم البهلوي وعهد رضا شاه
13:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
13:49 GMT
11 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: بعد تحرير مدينة سيفيرسك ستكون العمليات العسكرية ذات طابع عملياتي أوسع
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
موسكو: انسحاب القوات الأوكرانية من دونباس عنصر مهم في خطة السلام
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
لبنان: تحركات إسرائيلية توحي باحتمال اندلاع حرب جديدة
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
سوريا جنة الآثاريين... وأوغاريت إرث حضاري للبشرية
19:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
من الملعب
أزمة محمد صلاح وليفربول.. إلى أين؟.. وفي ليالي الأبطال: ليفربول يفوز على ميلان والسيتي يعود من برنابيو بفوز ثمين
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
09:47 GMT
13 د
صدى الحياة
سوريا جنة الآثاريين... وأوغاريت إرث حضاري للبشرية
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
أوروبا ستشهد جفافا شديدا لمئات السنين مع انهيار تيار "آموك" في المحيطات
11:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
قانون "العشوائية لقصوى" يشرح تحطم الأشياء، وسور أخضر عظيم يغير خريطة المياه، وبرمجية إسرائيلية تخترق هواتف من 150 دولة
12:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل الكون كائن حي وهل الجسم البشري مجرد طاقة؟
13:03 GMT
19 د
ملفات ساخنة
لبنان: تحركات إسرائيلية توحي باحتمال اندلاع حرب جديدة
13:23 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
دراسة تحذر من أن حقن إنقاص الوزن تسرع الشيخوخة بعشر سنوات
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
17:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
17:48 GMT
12 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
القوات الروسية تحرر بلدة فارفاروفكا في مقاطعة زابوروجيه- وزارة الدفاع
القوات الروسية تحرر بلدة فارفاروفكا في مقاطعة زابوروجيه- وزارة الدفاع
وقالت الدفاع الروسية في بيان صحفي: "تواصل وحدات قوات مجموعة "الشرق" الروسية، التقدم بعمق دفاعات العدو، وأكملت تحرير بلدة فارفاروفكا في مقاطعة زابوروجيه".وأضاف البيان: "فقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 240 مسلحًا في منطقة عمليات مجموعة "الشمال" الروسية، خلال الـ24 الساعة الماضية، كما هزمت وحدات من قوات مجموعة "الشمال"، تشكيلات من لواء "ياغر" التابع للقوات الأوكرانية، ولواء الدفاع الإقليمي في مناطق أليكسييفكا وريزيفكا في مقاطعة سومي".وأردف البيان: "خسرت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 220 جنديًا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و14 مركبة، ومدفع هاوتزر أمريكي الصنع من طراز "إم - 198" عيار 155 ملم، وقاذفة صواريخ متعددة من طراز "هيرون" كرواتية الصنع، و3 مستودعات ذخيرة".وأشار البيان إلى أن وحدات من قوات مجموعة "دنيبر" الروسية، دمرت تشكيلات من لواء الهجوم الجبلي ولواء الدفاع الإقليمي التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق أوريخوف ورازوموفكا في مقاطعة زابوروجيه، ودنيبروفسكي ونيكولسكي في خيرسون، مشيرًا إلى أن خسائر القوات الأوكرانية جراء عمليات قوات المجموعات الروسية بلغت نحو 1450 عسكريًا.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
القوات الروسية تحرر بلدة فارفاروفكا في مقاطعة زابوروجيه- وزارة الدفاع

أعلنت وازرة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدة فارفاروفكا في مقاطعة زابوروجيه، في إطار العملية العسكرية الخاصة.
وقالت الدفاع الروسية في بيان صحفي: "تواصل وحدات قوات مجموعة "الشرق" الروسية، التقدم بعمق دفاعات العدو، وأكملت تحرير بلدة فارفاروفكا في مقاطعة زابوروجيه".

وأردفت الدفاع الروسية: "في اتجاه خاركوف، تم دحر وحدات من لواء ميكانيكي ثقيل، وفوج هجومي من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواء دفاع إقليمي، ولواءين من الحرس الوطني في مناطق فيليكي بورلوك، وفيلتشا، وأوخريموفكا، وبريليبكا بمقاطعة خاركوف".

القوات الروسية تسقط طائرات مسيرة أوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الجوي الروسي يدمر141 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعات عدة خلال الليل - وزارة الدفاع
05:06 GMT
وأضاف البيان: "فقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 240 مسلحًا في منطقة عمليات مجموعة "الشمال" الروسية، خلال الـ24 الساعة الماضية، كما هزمت وحدات من قوات مجموعة "الشمال"، تشكيلات من لواء "ياغر" التابع للقوات الأوكرانية، ولواء الدفاع الإقليمي في مناطق أليكسييفكا وريزيفكا في مقاطعة سومي".

وأوضحت الوزارة في بيانها: "واصلت قوات مجموعة "الغرب" الروسية، تحييد القوات المسلحة الأوكرانية المحاصرة على الضفة اليسرى لنهر أوسكول، مُلحقةً بها خسائر في مناطق عدة من مقاطعة خاركوف وجمهورية دونيتسك الشعبية".

وأردف البيان: "خسرت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 220 جنديًا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و14 مركبة، ومدفع هاوتزر أمريكي الصنع من طراز "إم - 198" عيار 155 ملم، وقاذفة صواريخ متعددة من طراز "هيرون" كرواتية الصنع، و3 مستودعات ذخيرة".
عمل طاقم الهاون التابع للقوات الخاصة أخمات الروسية في منطقة كورسك، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ضربة روسية تدمر مقر قيادة جهاز الاستخبارات العسكرية الأوكراني في مقاطعة تشيرنيغوف
06:42 GMT

وتابع البيان: "خسر العدو أكثر من 300 جندي، ومركبة قتالية مدرعة، و5 مركبات، ومحطة حرب إلكترونية"، مشيرًا إلى "تضرر لواءين هجوميين، وفوجين هجوميين، ولواء بحريا، ولواء دفاع إقليميا، في مناطق أندرييفكا وغافريلوفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، وفوزدفيزيفكا وهوليابولي وكوسيفتسيفو وليوبيتسكي وتيرنوفاتوي في مقاطعة زابوروجيه".

وأشار البيان إلى أن وحدات من قوات مجموعة "دنيبر" الروسية، دمرت تشكيلات من لواء الهجوم الجبلي ولواء الدفاع الإقليمي التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق أوريخوف ورازوموفكا في مقاطعة زابوروجيه، ودنيبروفسكي ونيكولسكي في خيرسون، مشيرًا إلى أن خسائر القوات الأوكرانية جراء عمليات قوات المجموعات الروسية بلغت نحو 1450 عسكريًا.
القوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة غراد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يدمر ثلاث مجموعات هجومية أوكرانية في سومي
أمس, 04:33 GMT

وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.

ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
