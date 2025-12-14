https://sarabic.ae/20251214/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-فارفاروفكا-في-مقاطعة-زابوروجيه--وزارة-الدفاع-1108144344.html

القوات الروسية تحرر بلدة فارفاروفكا في مقاطعة زابوروجيه- وزارة الدفاع

القوات الروسية تحرر بلدة فارفاروفكا في مقاطعة زابوروجيه- وزارة الدفاع

سبوتنيك عربي

أعلنت وازرة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدة فارفاروفكا في مقاطعة زابوروجيه، في إطار العملية العسكرية الخاصة. 14.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-14T09:20+0000

2025-12-14T09:20+0000

2025-12-14T10:18+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

سلاح روسيا

العالم

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/09/1107961130_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_37eb677cd14f5db96540a2cec36ff36e.jpg

وقالت الدفاع الروسية في بيان صحفي: "تواصل وحدات قوات مجموعة "الشرق" الروسية، التقدم بعمق دفاعات العدو، وأكملت تحرير بلدة فارفاروفكا في مقاطعة زابوروجيه".وأضاف البيان: "فقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 240 مسلحًا في منطقة عمليات مجموعة "الشمال" الروسية، خلال الـ24 الساعة الماضية، كما هزمت وحدات من قوات مجموعة "الشمال"، تشكيلات من لواء "ياغر" التابع للقوات الأوكرانية، ولواء الدفاع الإقليمي في مناطق أليكسييفكا وريزيفكا في مقاطعة سومي".وأردف البيان: "خسرت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 220 جنديًا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و14 مركبة، ومدفع هاوتزر أمريكي الصنع من طراز "إم - 198" عيار 155 ملم، وقاذفة صواريخ متعددة من طراز "هيرون" كرواتية الصنع، و3 مستودعات ذخيرة".وأشار البيان إلى أن وحدات من قوات مجموعة "دنيبر" الروسية، دمرت تشكيلات من لواء الهجوم الجبلي ولواء الدفاع الإقليمي التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق أوريخوف ورازوموفكا في مقاطعة زابوروجيه، ودنيبروفسكي ونيكولسكي في خيرسون، مشيرًا إلى أن خسائر القوات الأوكرانية جراء عمليات قوات المجموعات الروسية بلغت نحو 1450 عسكريًا.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20251214/الدفاع-الجوي-الروسي-يدمر141-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-مقاطعات-عدة-خلال-الليل---وزارة-الدفاع-1108140166.html

https://sarabic.ae/20251214/ضربة-روسية-تدمر-مقر-قيادة-جهاز-الاستخبارات-العسكرية-الأوكراني-في-مقاطعة-تشيرنيغوف-1108141469.html

https://sarabic.ae/20251213/الجيش-الروسي-يدمر-ثلاث-مجموعات-هجومية-أوكرانية-في-سومي-1108103797.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, سلاح روسيا, العالم, أخبار العالم الآن