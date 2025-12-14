https://sarabic.ae/20251214/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-فارفاروفكا-في-مقاطعة-زابوروجيه--وزارة-الدفاع-1108144344.html
أعلنت وازرة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدة فارفاروفكا في مقاطعة زابوروجيه، في إطار العملية العسكرية الخاصة. 14.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-14T09:20+0000
2025-12-14T09:20+0000
2025-12-14T10:18+0000
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/09/1107961130_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_37eb677cd14f5db96540a2cec36ff36e.jpg
وقالت الدفاع الروسية في بيان صحفي: "تواصل وحدات قوات مجموعة "الشرق" الروسية، التقدم بعمق دفاعات العدو، وأكملت تحرير بلدة فارفاروفكا في مقاطعة زابوروجيه".وأضاف البيان: "فقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 240 مسلحًا في منطقة عمليات مجموعة "الشمال" الروسية، خلال الـ24 الساعة الماضية، كما هزمت وحدات من قوات مجموعة "الشمال"، تشكيلات من لواء "ياغر" التابع للقوات الأوكرانية، ولواء الدفاع الإقليمي في مناطق أليكسييفكا وريزيفكا في مقاطعة سومي".وأردف البيان: "خسرت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 220 جنديًا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و14 مركبة، ومدفع هاوتزر أمريكي الصنع من طراز "إم - 198" عيار 155 ملم، وقاذفة صواريخ متعددة من طراز "هيرون" كرواتية الصنع، و3 مستودعات ذخيرة".وأشار البيان إلى أن وحدات من قوات مجموعة "دنيبر" الروسية، دمرت تشكيلات من لواء الهجوم الجبلي ولواء الدفاع الإقليمي التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق أوريخوف ورازوموفكا في مقاطعة زابوروجيه، ودنيبروفسكي ونيكولسكي في خيرسون، مشيرًا إلى أن خسائر القوات الأوكرانية جراء عمليات قوات المجموعات الروسية بلغت نحو 1450 عسكريًا.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/09/1107961130_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0cc76fbf1b59be08ba26fe29be19eb5d.jpg
09:20 GMT 14.12.2025 (تم التحديث: 10:18 GMT 14.12.2025)
أعلنت وازرة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدة فارفاروفكا في مقاطعة زابوروجيه، في إطار العملية العسكرية الخاصة.
وقالت الدفاع الروسية في بيان صحفي: "تواصل وحدات قوات مجموعة "الشرق" الروسية، التقدم بعمق دفاعات العدو، وأكملت تحرير بلدة فارفاروفكا في مقاطعة زابوروجيه".
وأردفت الدفاع الروسية: "في اتجاه خاركوف، تم دحر وحدات من لواء ميكانيكي ثقيل، وفوج هجومي من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواء دفاع إقليمي، ولواءين من الحرس الوطني في مناطق فيليكي بورلوك، وفيلتشا، وأوخريموفكا، وبريليبكا بمقاطعة خاركوف".
وأضاف البيان: "فقدت القوات المسلحة الأوكرانية
أكثر من 240 مسلحًا في منطقة عمليات مجموعة "الشمال" الروسية، خلال الـ24 الساعة الماضية، كما هزمت وحدات من قوات مجموعة "الشمال"، تشكيلات من لواء "ياغر" التابع للقوات الأوكرانية، ولواء الدفاع الإقليمي في مناطق أليكسييفكا وريزيفكا في مقاطعة سومي".
وأوضحت الوزارة في بيانها: "واصلت قوات مجموعة "الغرب" الروسية، تحييد القوات المسلحة الأوكرانية المحاصرة على الضفة اليسرى لنهر أوسكول، مُلحقةً بها خسائر في مناطق عدة من مقاطعة خاركوف وجمهورية دونيتسك الشعبية".
وأردف البيان: "خسرت القوات المسلحة الأوكرانية
ما يصل إلى 220 جنديًا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و14 مركبة، ومدفع هاوتزر أمريكي الصنع من طراز "إم - 198" عيار 155 ملم، وقاذفة صواريخ متعددة من طراز "هيرون" كرواتية الصنع، و3 مستودعات ذخيرة".
وتابع البيان: "خسر العدو أكثر من 300 جندي، ومركبة قتالية مدرعة، و5 مركبات، ومحطة حرب إلكترونية"، مشيرًا إلى "تضرر لواءين هجوميين، وفوجين هجوميين، ولواء بحريا، ولواء دفاع إقليميا، في مناطق أندرييفكا وغافريلوفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، وفوزدفيزيفكا وهوليابولي وكوسيفتسيفو وليوبيتسكي وتيرنوفاتوي في مقاطعة زابوروجيه".
وأشار البيان إلى أن وحدات من قوات مجموعة "دنيبر" الروسية، دمرت تشكيلات من لواء الهجوم الجبلي ولواء الدفاع الإقليمي التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق أوريخوف ورازوموفكا في مقاطعة زابوروجيه، ودنيبروفسكي ونيكولسكي في خيرسون، مشيرًا إلى أن خسائر القوات الأوكرانية
جراء عمليات قوات المجموعات الروسية بلغت نحو 1450 عسكريًا.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها
، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.