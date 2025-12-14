https://sarabic.ae/20251214/ضربة-روسية-تدمر-مقر-قيادة-جهاز-الاستخبارات-العسكرية-الأوكراني-في-مقاطعة-تشيرنيغوف-1108141469.html
ضربة روسية تدمر مقر قيادة جهاز الاستخبارات العسكرية الأوكراني في مقاطعة تشيرنيغوف
أفادت مصادر أمنية روسية بأن القوات الروسية هاجمت مركز قيادة استخباري أوكراني في مقاطعة تشيرنيغوف. 14.12.2025, سبوتنيك عربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/17/1093006841_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_6d741b14b6f92fb0c7c83070962b0482.jpg
وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "نتيجة لضربة جوية مكثفة بطائرة مسيرة، تم تدمير مركز قيادة تابع لمديرية الاستخبارات الرئيسية بوزارة الدفاع الأوكرانية بالقرب من بلدة جوكليا (في مقاطعة تشيرنيغوف)"، مشيرًا إلى أن "العدو يتكبد خسائر في صفوف الضباط".وأضاف المسؤول الأمني الروسي: "بسبب ضعف التنسيق، تتكبد هذه الوحدات خسائر فادحة، ما يزيد من تفاقم الوضع بالنسبة للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة خاركوف".وكانت قوات الأمن، كشفت يوم الجمعة الماضي، عن حدوث حالات فرار جماعي للقوات الأوكرانية في مقاطعة سومي، مستشهدة باللواء 72 التابع للعدو كمثال على ذلك.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "نتيجة لضربة جوية مكثفة بطائرة مسيرة، تم تدمير مركز قيادة تابع لمديرية الاستخبارات الرئيسية بوزارة الدفاع الأوكرانية بالقرب من بلدة جوكليا (في مقاطعة تشيرنيغوف)"، مشيرًا إلى أن "العدو يتكبد خسائر في صفوف الضباط".
وفي السياق ذاته، أفاد مسؤول أمني روسي بأن "كييف تقوم بتحريك الوحدات بشكل فوضوي على طول الجبهة، وتشكيل مجموعات قتالية مشتركة من مختلف الألوية والأفواج".
وأضاف المسؤول الأمني الروسي: "بسبب ضعف التنسيق، تتكبد هذه الوحدات خسائر فادحة
، ما يزيد من تفاقم الوضع بالنسبة للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة خاركوف".
وكانت قوات الأمن، كشفت يوم الجمعة الماضي، عن حدوث حالات فرار جماعي للقوات الأوكرانية
في مقاطعة سومي، مستشهدة باللواء 72 التابع للعدو كمثال على ذلك.
كما أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن قوات الدفاع الجوي التابعة لها، دمّرت ما مجموعه 141 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق مقاطعات روسية عدة، خلال الليلة الماضية.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها
، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.