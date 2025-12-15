عربي
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20251215/منظومات-الدفاع-الجوي-الروسي-تسقط-130-طائرة-مسيرة-أوكرانية-خلال-الليل--وزارة-الدفاع-1108165700.html
منظومات الدفاع الجوي الروسي تسقط 130 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل- وزارة الدفاع
منظومات الدفاع الجوي الروسي تسقط 130 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل- وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها أسقطت 130 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعات روسية عدة، خلال الليلة الماضية. 15.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-15T05:18+0000
2025-12-15T05:37+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/03/09/1074501479_0:259:3177:2047_1920x0_80_0_0_b7add3fc029c7b5ea20e84cede2b8be8.jpg
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن "أنظمة الدفاع الجوي المناوبة اعترضت ودمرت، خلال الليلة الماضية، 130 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الفترة الممتدة من الساعة 11:00 مساءً بتوقيت موسكو يوم 14 ديسمبر (كانون الأول الجاري)، وحتى الساعة 7:00 صباحًا بتوقيت موسكو يوم 15 ديسمبر (الجاري)".وأضافت الوزارة في بيانها أنه "تم إسقاط 38 طائرة مسيرة فوق مقاطعة أستراخان، و25 طائرة مسيرة فوق مقاطعة بريانسك، و8 طائرات مسيرة فوق كل من مقاطعات بيلغورود وروستوف وكالوغا، و6 طائرات مسيرة فوق مقاطعة تولا، و4 طائرات مسيرة فوق جمهورية كالميكيا، و3 طائرات مسيرة فوق كل من مقاطعتي كورسك وأوريول، وطائرة مسيرة واحدة فوق كل من مقاطعة ريازان وبحر قزوين".وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20251214/الدفاع-الجوي-الروسي-يدمر141-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-مقاطعات-عدة-خلال-الليل---وزارة-الدفاع-1108140166.html
https://sarabic.ae/20251213/القوات-الروسية--تستهدف-بصواريخ-كينجال-مؤسسات-المجمع-الصناعي-العسكري-الأوكراني--وزارة-الدفاع-1108112074.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/03/09/1074501479_448:0:3177:2047_1920x0_80_0_0_de0c9207175ded86b1dc08a0245929ea.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم
روسيا, أخبار روسيا اليوم

منظومات الدفاع الجوي الروسي تسقط 130 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل- وزارة الدفاع

05:18 GMT 15.12.2025 (تم التحديث: 05:37 GMT 15.12.2025)
نظام إطلاق الصواريخ المتعددة "أوراغان" (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2025
© Sputnik . Alexey Maishev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها أسقطت 130 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعات روسية عدة، خلال الليلة الماضية.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن "أنظمة الدفاع الجوي المناوبة اعترضت ودمرت، خلال الليلة الماضية، 130 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الفترة الممتدة من الساعة 11:00 مساءً بتوقيت موسكو يوم 14 ديسمبر (كانون الأول الجاري)، وحتى الساعة 7:00 صباحًا بتوقيت موسكو يوم 15 ديسمبر (الجاري)".

وبيّنت الدفاع الروسية أن "منظومات الدفاع الجوي دمرت 25 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة موسكو، خلال الليل، من بينها 15 طائرة مسيرة كانت تحلق باتجاه موسكو".

القوات الروسية تسقط طائرات مسيرة أوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الجوي الروسي يدمر141 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعات عدة خلال الليل - وزارة الدفاع
أمس, 05:06 GMT
وأضافت الوزارة في بيانها أنه "تم إسقاط 38 طائرة مسيرة فوق مقاطعة أستراخان، و25 طائرة مسيرة فوق مقاطعة بريانسك، و8 طائرات مسيرة فوق كل من مقاطعات بيلغورود وروستوف وكالوغا، و6 طائرات مسيرة فوق مقاطعة تولا، و4 طائرات مسيرة فوق جمهورية كالميكيا، و3 طائرات مسيرة فوق كل من مقاطعتي كورسك وأوريول، وطائرة مسيرة واحدة فوق كل من مقاطعة ريازان وبحر قزوين".

وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.

وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
مقاتلة متعددة المهام ميغ-31كا مزودة بـكينجال تحلق فوق موسكو في بروفة عسكرية جوية بمناسبة عيد النصر - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تستهدف بصواريخ "كينجال" مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني- وزارة الدفاع
13 ديسمبر, 09:24 GMT

وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.

ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
