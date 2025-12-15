https://sarabic.ae/20251215/منظومات-الدفاع-الجوي-الروسي-تسقط-130-طائرة-مسيرة-أوكرانية-خلال-الليل--وزارة-الدفاع-1108165700.html
منظومات الدفاع الجوي الروسي تسقط 130 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل- وزارة الدفاع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها أسقطت 130 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعات روسية عدة، خلال الليلة الماضية.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن "أنظمة الدفاع الجوي المناوبة اعترضت ودمرت، خلال الليلة الماضية، 130 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الفترة الممتدة من الساعة 11:00 مساءً بتوقيت موسكو يوم 14 ديسمبر (كانون الأول الجاري)، وحتى الساعة 7:00 صباحًا بتوقيت موسكو يوم 15 ديسمبر (الجاري)".وأضافت الوزارة في بيانها أنه "تم إسقاط 38 طائرة مسيرة فوق مقاطعة أستراخان، و25 طائرة مسيرة فوق مقاطعة بريانسك، و8 طائرات مسيرة فوق كل من مقاطعات بيلغورود وروستوف وكالوغا، و6 طائرات مسيرة فوق مقاطعة تولا، و4 طائرات مسيرة فوق جمهورية كالميكيا، و3 طائرات مسيرة فوق كل من مقاطعتي كورسك وأوريول، وطائرة مسيرة واحدة فوق كل من مقاطعة ريازان وبحر قزوين".وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
منظومات الدفاع الجوي الروسي تسقط 130 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل- وزارة الدفاع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها أسقطت 130 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعات روسية عدة، خلال الليلة الماضية.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن "أنظمة الدفاع الجوي المناوبة اعترضت ودمرت، خلال الليلة الماضية، 130 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الفترة الممتدة من الساعة 11:00 مساءً بتوقيت موسكو يوم 14 ديسمبر (كانون الأول الجاري)، وحتى الساعة 7:00 صباحًا بتوقيت موسكو يوم 15 ديسمبر (الجاري)".
وبيّنت الدفاع الروسية أن "منظومات الدفاع الجوي دمرت 25 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة موسكو، خلال الليل، من بينها 15 طائرة مسيرة كانت تحلق باتجاه موسكو".
أنه "تم إسقاط 38 طائرة مسيرة فوق مقاطعة أستراخان، و25 طائرة مسيرة فوق مقاطعة بريانسك، و8 طائرات مسيرة فوق كل من مقاطعات بيلغورود وروستوف وكالوغا، و6 طائرات مسيرة فوق مقاطعة تولا، و4 طائرات مسيرة فوق جمهورية كالميكيا، و3 طائرات مسيرة فوق كل من مقاطعتي كورسك وأوريول، وطائرة مسيرة واحدة فوق كل من مقاطعة ريازان وبحر قزوين".
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية
، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها
، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.