القوات الروسية تنفذ 6 هجمات كبيرة ضد المؤسسات العسكرية الأوكرانية خلال أسبوع- وزارة الدفاع

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها نفذت 6 هجمات ضخمة، منها غارة واسعة النطاق، ضد منشآت الطاقة والصناعة العسكرية الأوكرانية، ومراكز تجمّع القوات الأوكرانية... 12.12.2025, سبوتنيك عربي

العملية العسكرية الروسية الخاصة

رصد عسكري

روسيا

أخبار روسيا اليوم

وقالت الوزارة في بيان: "ردًا على الهجمات الإرهابية التي شنتها أوكرانيا على أهداف مدنية في روسيا، نفذت القوات المسلحة الروسية غارة جوية واسعة النطاق وخمس غارات جماعية، في الفترة من 6 إلى 12 ديسمبر/ كانون الأول، بما في ذلك باستخدام صواريخ كينجال الفرط صوتية".كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية في البيان: "خلال الأسبوع الماضي، وفي منطقة مسؤولية مجموعة قوات "الشرق"، خسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 1580 جنديًا، و26 مركبة قتالية مدرعة، و78 سيارة، و8 مدافع ميدان، و4 محطات حرب إلكترونية، و3 مستودعات للذخيرة والمعدات".وأضافت الوزارة أن وحدات مجموعة قوات "الشرق" واصلت تقدمها في عمق دفاعات العدو، وتمكنت من تحرير قرية أوستابيفسكي في مقاطعة دنيبروبتروفسك.وجاء في البيان: "تم دحر ستة ألوية ميكانيكية، ولواءين من قوات المشاة الآلية، ولواء محمول جواً، ولواء مظلي، ولواءين هجوميين مظليين، وثلاثة أفواج هجومية من القوات المسلحة الأوكرانية، وثلاثة ألوية بحرية، ولواءين للدفاع الإقليمي، وأربعة ألوية من الحرس الوطني في منطقة نفوذ قوات "المركز".وأضافت الوزارة أن مجموعة قوات "الغرب" دحرت أربع فرق ميكانيكية، ولواء محمول جواً، ولواءين هجوميين من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواء للدفاع الإقليمي، ولواءين من الحرس الوطني.كما تكبّد العدو خسائر فادحة في منطقة مسؤولية مجموعة قوات "الشمال"، حيث بلغت خسائره أكثر من 1470 جنديًا، ودبابة، و8 مركبات قتالية مدرعة، و72 مركبة، و12 مدفعًا ميدانيًا، ومحطتي رادار مضادتين للبطاريات، و18 مستودعًا للذخيرة والإمدادات.وأضافت الوزارة أنه، في غضون أسبوع، وبفضل العمليات الحاسمة التي نفذتها وحدات مجموعة قوات "الشمال"، تم تحرير قرية ليمان في مقاطعة خاركوف.كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية في البيان: "تم دحر وحدتين من القوات المسلحة الأوكرانية، ووحدة هجوم جبلي، و3 وحدات دفاع ساحلي. وتم تدمير ما يصل إلى 310 من أفراد القوات المسلحة الأوكرانية، و5 مركبات قتالية مدرعة، و78 مركبة، و5 مدافع ميدان، من بينها 3 مدافع هاوتزر أمريكية الصنع من طراز إم 777 عيار 155 ملم، و9 محطات حرب إلكترونية، و14 مستودعاً للذخيرة والوقود والإمدادات، في منطقة نفوذ قوات دنيبر".الدفاع الجوي والضربات الموجهةخلال الأسبوع الماضي، دمرت طائرات مسيرة هجومية وقوات صاروخية ومدفعية تابعة للقوات المسلحة الروسية أربع راجمات صواريخ، بالإضافة إلى منظومة صواريخ أوكرانية مضادة للطائرات، كما أسقطت القوات الجوية الروسية، خلال الأسبوع نفسه، طائرة من طراز سو-27 تابعة للقوات الجوية الأوكرانية.وختم البيان: "دمر أسطول البحر الأسود زورقًا غير مأهول تابعًا للقوات المسلحة الأوكرانية في وسط البحر الأسود".القوات الروسية تدمر 4 مجموعات هجومية أوكرانية في سومي- وزارة الدفاع

