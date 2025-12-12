القوات الروسية تنفذ 6 هجمات كبيرة ضد المؤسسات العسكرية الأوكرانية خلال أسبوع- وزارة الدفاع

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
09:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
09:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
10:03 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:10 GMT
20 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
11:29 GMT
30 د
نبض افريقيا
مشروع الطاقة النووية مفتاح لتلبية احتياجات إثيوبيا
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
17:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
17:37 GMT
23 د
حصاد الأسبوع
خبيرة: تصنيف "الأونروا" كجهة مرتبطة بالإرهاب سيكون له تأثير كارثي على أكثر من 6 ملايين لاجئ
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تجبر واشنطن إسرائيل على وقف اعتداءاتها على سوريا
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
سوريا جنة الآثاريين... وأوغاريت إرث حضاري للبشرية
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
"الرأسمالية المتوحشة" تُغذي الحقد الطبقي وتفكك المجتمعات
09:18 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:47 GMT
12 د
من الملعب
أزمة محمد صلاح وليفربول.. إلى أين؟.. وفي ليالي الأبطال: ليفربول يفوز على ميلان والسيتي يعود من برنابيو بفوز ثمين
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
نبض افريقيا
مشروع الطاقة النووية مفتاح لتلبية احتياجات إثيوبيا
11:03 GMT
45 د
خطوط التماس
إيران في زمن محمد رضا بهلوي وحتى انتصار الثورة الإسلامية
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
12:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
واقع الترجمة العربية للأدب الروسي: تحديات الحاضر وآفاق المستقبل
13:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
17:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20251212/القوات-الروسية-تنفذ-6-هجمات-كبيرة-ضد-المؤسسات-العسكرية-الأوكرانية-خلال-أسبوع--وزارة-الدفاع-1108075456.html
القوات الروسية تنفذ 6 هجمات كبيرة ضد المؤسسات العسكرية الأوكرانية خلال أسبوع- وزارة الدفاع
القوات الروسية تنفذ 6 هجمات كبيرة ضد المؤسسات العسكرية الأوكرانية خلال أسبوع- وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها نفذت 6 هجمات ضخمة، منها غارة واسعة النطاق، ضد منشآت الطاقة والصناعة العسكرية الأوكرانية، ومراكز تجمّع القوات الأوكرانية... 12.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-12T09:33+0000
2025-12-12T10:00+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103209/91/1032099150_0:149:2890:1775_1920x0_80_0_0_12cf6d30e0c882329e23bf06c3725889.jpg
وقالت الوزارة في بيان: "ردًا على الهجمات الإرهابية التي شنتها أوكرانيا على أهداف مدنية في روسيا، نفذت القوات المسلحة الروسية غارة جوية واسعة النطاق وخمس غارات جماعية، في الفترة من 6 إلى 12 ديسمبر/ كانون الأول، بما في ذلك باستخدام صواريخ كينجال الفرط صوتية".كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية في البيان: "خلال الأسبوع الماضي، وفي منطقة مسؤولية مجموعة قوات "الشرق"، خسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 1580 جنديًا، و26 مركبة قتالية مدرعة، و78 سيارة، و8 مدافع ميدان، و4 محطات حرب إلكترونية، و3 مستودعات للذخيرة والمعدات".وأضافت الوزارة أن وحدات مجموعة قوات "الشرق" واصلت تقدمها في عمق دفاعات العدو، وتمكنت من تحرير قرية أوستابيفسكي في مقاطعة دنيبروبتروفسك.وجاء في البيان: "تم دحر ستة ألوية ميكانيكية، ولواءين من قوات المشاة الآلية، ولواء محمول جواً، ولواء مظلي، ولواءين هجوميين مظليين، وثلاثة أفواج هجومية من القوات المسلحة الأوكرانية، وثلاثة ألوية بحرية، ولواءين للدفاع الإقليمي، وأربعة ألوية من الحرس الوطني في منطقة نفوذ قوات "المركز".وأضافت الوزارة أن مجموعة قوات "الغرب" دحرت أربع فرق ميكانيكية، ولواء محمول جواً، ولواءين هجوميين من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواء للدفاع الإقليمي، ولواءين من الحرس الوطني.كما تكبّد العدو خسائر فادحة في منطقة مسؤولية مجموعة قوات "الشمال"، حيث بلغت خسائره أكثر من 1470 جنديًا، ودبابة، و8 مركبات قتالية مدرعة، و72 مركبة، و12 مدفعًا ميدانيًا، ومحطتي رادار مضادتين للبطاريات، و18 مستودعًا للذخيرة والإمدادات.وأضافت الوزارة أنه، في غضون أسبوع، وبفضل العمليات الحاسمة التي نفذتها وحدات مجموعة قوات "الشمال"، تم تحرير قرية ليمان في مقاطعة خاركوف.كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية في البيان: "تم دحر وحدتين من القوات المسلحة الأوكرانية، ووحدة هجوم جبلي، و3 وحدات دفاع ساحلي. وتم تدمير ما يصل إلى 310 من أفراد القوات المسلحة الأوكرانية، و5 مركبات قتالية مدرعة، و78 مركبة، و5 مدافع ميدان، من بينها 3 مدافع هاوتزر أمريكية الصنع من طراز إم 777 عيار 155 ملم، و9 محطات حرب إلكترونية، و14 مستودعاً للذخيرة والوقود والإمدادات، في منطقة نفوذ قوات دنيبر".الدفاع الجوي والضربات الموجهةخلال الأسبوع الماضي، دمرت طائرات مسيرة هجومية وقوات صاروخية ومدفعية تابعة للقوات المسلحة الروسية أربع راجمات صواريخ، بالإضافة إلى منظومة صواريخ أوكرانية مضادة للطائرات، كما أسقطت القوات الجوية الروسية، خلال الأسبوع نفسه، طائرة من طراز سو-27 تابعة للقوات الجوية الأوكرانية.وختم البيان: "دمر أسطول البحر الأسود زورقًا غير مأهول تابعًا للقوات المسلحة الأوكرانية في وسط البحر الأسود".القوات الروسية تدمر 4 مجموعات هجومية أوكرانية في سومي- وزارة الدفاع
https://sarabic.ae/20251212/القوات-الروسية-تدمر-90-طائرة-أوكرانية-مسيرة-خلال-الليل-فوق-أراضي-عدة-مقاطعات---وزارة-الدفاع-1108069977.html
https://sarabic.ae/20251212/راجمات-غراد-الروسية-تدمر-تجمعا-عسكريا-أوكرانيا-في-كراسني-ليمان-1108069562.html
https://sarabic.ae/20251210/القوات-الروسية-تدمر-مقرين-أوكرانيين-للتحكم-بالطائرات-المسيرة-قرب-كونستانتينوفكا--وزارة-الدفاع-1108001858.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103209/91/1032099150_163:0:2728:1924_1920x0_80_0_0_85ad26f22a051cbdd327b9f986b9d2ed.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم

القوات الروسية تنفذ 6 هجمات كبيرة ضد المؤسسات العسكرية الأوكرانية خلال أسبوع- وزارة الدفاع

09:33 GMT 12.12.2025 (تم التحديث: 10:00 GMT 12.12.2025)
© Sputnik . Vladimir Sergeev / الانتقال إلى بنك الصورمقاتلة متعددة المهام "ميغ-31كا" مزودة بـ"كينجال" تحلق فوق موسكو في بروفة عسكرية جوية بمناسبة عيد النصر
مقاتلة متعددة المهام ميغ-31كا مزودة بـكينجال تحلق فوق موسكو في بروفة عسكرية جوية بمناسبة عيد النصر - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2025
© Sputnik . Vladimir Sergeev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها نفذت 6 هجمات ضخمة، منها غارة واسعة النطاق، ضد منشآت الطاقة والصناعة العسكرية الأوكرانية، ومراكز تجمّع القوات الأوكرانية والمرتزقة الأجانب، إضافة لإحراز تقدم كبير على جميع جبهات العملية العسكرية الخاصة، خلال أسبوع واحد.
وقالت الوزارة في بيان: "ردًا على الهجمات الإرهابية التي شنتها أوكرانيا على أهداف مدنية في روسيا، نفذت القوات المسلحة الروسية غارة جوية واسعة النطاق وخمس غارات جماعية، في الفترة من 6 إلى 12 ديسمبر/ كانون الأول، بما في ذلك باستخدام صواريخ كينجال الفرط صوتية".

استهدفت هذه الغارات مؤسسات الصناعات العسكرية الأوكرانية، ومنشآت الوقود والطاقة التي تدعم عملياتها، وبنية النقل والمطارات والموانئ التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية، وورش التجميع، ومناطق التخزين، ومواقع التحضير قبل الطيران، ومواقع إطلاق الطائرات المسيرة البعيدة المدى، ومستودعات الوقود والمعدات العسكرية والتقنية، ونقاط الانتشار المؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.

كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية في البيان: "خلال الأسبوع الماضي، وفي منطقة مسؤولية مجموعة قوات "الشرق"، خسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 1580 جنديًا، و26 مركبة قتالية مدرعة، و78 سيارة، و8 مدافع ميدان، و4 محطات حرب إلكترونية، و3 مستودعات للذخيرة والمعدات".
وأضافت الوزارة أن وحدات مجموعة قوات "الشرق" واصلت تقدمها في عمق دفاعات العدو، وتمكنت من تحرير قرية أوستابيفسكي في مقاطعة دنيبروبتروفسك.
منظومة الصواريخ المضادة للطائرات بوك-إم2 في مهمة قتالية في جمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تدمر 90 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليل فوق أراضي مقاطعات عدة- وزارة الدفاع
04:48 GMT
وجاء في البيان: "تم دحر ستة ألوية ميكانيكية، ولواءين من قوات المشاة الآلية، ولواء محمول جواً، ولواء مظلي، ولواءين هجوميين مظليين، وثلاثة أفواج هجومية من القوات المسلحة الأوكرانية، وثلاثة ألوية بحرية، ولواءين للدفاع الإقليمي، وأربعة ألوية من الحرس الوطني في منطقة نفوذ قوات "المركز".

وبلغت خسائر العدو في هذا الاتجاه أكثر من 3130 جندياً، ودبابتين، و17 مركبة قتالية مدرعة، و29 مركبة، و4 مدافع ميدانية.

وأضافت الوزارة أن مجموعة قوات "الغرب" دحرت أربع فرق ميكانيكية، ولواء محمول جواً، ولواءين هجوميين من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواء للدفاع الإقليمي، ولواءين من الحرس الوطني.

وبلغت خسائر العدو في هذا الصدد أكثر من 1530 جنديا، ودبابتين، و34 مركبة قتالية مدرعة (منها 17 مركبة غربية الصنع)، و98 مركبة، و11 مدفعا ميدانيا. كما تم تدمير7 محطات حرب إلكترونية و47 مستودعا للذخيرة.

القوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة غراد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
راجمات "غراد" الروسية تدمر تجمعا عسكريا أوكرانيا في كراسني ليمان- وزارة الدفاع
04:16 GMT
كما تكبّد العدو خسائر فادحة في منطقة مسؤولية مجموعة قوات "الشمال"، حيث بلغت خسائره أكثر من 1470 جنديًا، ودبابة، و8 مركبات قتالية مدرعة، و72 مركبة، و12 مدفعًا ميدانيًا، ومحطتي رادار مضادتين للبطاريات، و18 مستودعًا للذخيرة والإمدادات.
وأضافت الوزارة أنه، في غضون أسبوع، وبفضل العمليات الحاسمة التي نفذتها وحدات مجموعة قوات "الشمال"، تم تحرير قرية ليمان في مقاطعة خاركوف.
كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية في البيان: "تم دحر وحدتين من القوات المسلحة الأوكرانية، ووحدة هجوم جبلي، و3 وحدات دفاع ساحلي. وتم تدمير ما يصل إلى 310 من أفراد القوات المسلحة الأوكرانية، و5 مركبات قتالية مدرعة، و78 مركبة، و5 مدافع ميدان، من بينها 3 مدافع هاوتزر أمريكية الصنع من طراز إم 777 عيار 155 ملم، و9 محطات حرب إلكترونية، و14 مستودعاً للذخيرة والوقود والإمدادات، في منطقة نفوذ قوات دنيبر".
أعمال قتالية لطاقم مدفعية مدفع ذاتي الحركة 2S7M مالكا من مجموعة قوات المركز في اتجاه كراسنوارميسك بالمنطقة العسكرية الشمالية. - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تدمر مقرين أوكرانيين للتحكم بالطائرات المسيرة قرب كونستانتينوفكا- وزارة الدفاع
10 ديسمبر, 05:19 GMT

الدفاع الجوي والضربات الموجهة

خلال الأسبوع الماضي، دمرت طائرات مسيرة هجومية وقوات صاروخية ومدفعية تابعة للقوات المسلحة الروسية أربع راجمات صواريخ، بالإضافة إلى منظومة صواريخ أوكرانية مضادة للطائرات، كما أسقطت القوات الجوية الروسية، خلال الأسبوع نفسه، طائرة من طراز سو-27 تابعة للقوات الجوية الأوكرانية.

وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي 3 قنابل جوية موجهة، و27 قذيفة تم إطلاقها من راجمة "هيمارس" أمريكية الصنع، و5 صواريخ نبتون موجهة بعيدة المدى، و1756 طائرة مسيرة.

وختم البيان: "دمر أسطول البحر الأسود زورقًا غير مأهول تابعًا للقوات المسلحة الأوكرانية في وسط البحر الأسود".
القوات الروسية تدمر 4 مجموعات هجومية أوكرانية في سومي- وزارة الدفاع
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала