https://sarabic.ae/20251212/القوات-الروسية-تنفذ-6-هجمات-كبيرة-ضد-المؤسسات-العسكرية-الأوكرانية-خلال-أسبوع--وزارة-الدفاع-1108075456.html
القوات الروسية تنفذ 6 هجمات كبيرة ضد المؤسسات العسكرية الأوكرانية خلال أسبوع- وزارة الدفاع
القوات الروسية تنفذ 6 هجمات كبيرة ضد المؤسسات العسكرية الأوكرانية خلال أسبوع- وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها نفذت 6 هجمات ضخمة، منها غارة واسعة النطاق، ضد منشآت الطاقة والصناعة العسكرية الأوكرانية، ومراكز تجمّع القوات الأوكرانية... 12.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-12T09:33+0000
2025-12-12T09:33+0000
2025-12-12T10:00+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103209/91/1032099150_0:149:2890:1775_1920x0_80_0_0_12cf6d30e0c882329e23bf06c3725889.jpg
وقالت الوزارة في بيان: "ردًا على الهجمات الإرهابية التي شنتها أوكرانيا على أهداف مدنية في روسيا، نفذت القوات المسلحة الروسية غارة جوية واسعة النطاق وخمس غارات جماعية، في الفترة من 6 إلى 12 ديسمبر/ كانون الأول، بما في ذلك باستخدام صواريخ كينجال الفرط صوتية".كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية في البيان: "خلال الأسبوع الماضي، وفي منطقة مسؤولية مجموعة قوات "الشرق"، خسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 1580 جنديًا، و26 مركبة قتالية مدرعة، و78 سيارة، و8 مدافع ميدان، و4 محطات حرب إلكترونية، و3 مستودعات للذخيرة والمعدات".وأضافت الوزارة أن وحدات مجموعة قوات "الشرق" واصلت تقدمها في عمق دفاعات العدو، وتمكنت من تحرير قرية أوستابيفسكي في مقاطعة دنيبروبتروفسك.وجاء في البيان: "تم دحر ستة ألوية ميكانيكية، ولواءين من قوات المشاة الآلية، ولواء محمول جواً، ولواء مظلي، ولواءين هجوميين مظليين، وثلاثة أفواج هجومية من القوات المسلحة الأوكرانية، وثلاثة ألوية بحرية، ولواءين للدفاع الإقليمي، وأربعة ألوية من الحرس الوطني في منطقة نفوذ قوات "المركز".وأضافت الوزارة أن مجموعة قوات "الغرب" دحرت أربع فرق ميكانيكية، ولواء محمول جواً، ولواءين هجوميين من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواء للدفاع الإقليمي، ولواءين من الحرس الوطني.كما تكبّد العدو خسائر فادحة في منطقة مسؤولية مجموعة قوات "الشمال"، حيث بلغت خسائره أكثر من 1470 جنديًا، ودبابة، و8 مركبات قتالية مدرعة، و72 مركبة، و12 مدفعًا ميدانيًا، ومحطتي رادار مضادتين للبطاريات، و18 مستودعًا للذخيرة والإمدادات.وأضافت الوزارة أنه، في غضون أسبوع، وبفضل العمليات الحاسمة التي نفذتها وحدات مجموعة قوات "الشمال"، تم تحرير قرية ليمان في مقاطعة خاركوف.كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية في البيان: "تم دحر وحدتين من القوات المسلحة الأوكرانية، ووحدة هجوم جبلي، و3 وحدات دفاع ساحلي. وتم تدمير ما يصل إلى 310 من أفراد القوات المسلحة الأوكرانية، و5 مركبات قتالية مدرعة، و78 مركبة، و5 مدافع ميدان، من بينها 3 مدافع هاوتزر أمريكية الصنع من طراز إم 777 عيار 155 ملم، و9 محطات حرب إلكترونية، و14 مستودعاً للذخيرة والوقود والإمدادات، في منطقة نفوذ قوات دنيبر".الدفاع الجوي والضربات الموجهةخلال الأسبوع الماضي، دمرت طائرات مسيرة هجومية وقوات صاروخية ومدفعية تابعة للقوات المسلحة الروسية أربع راجمات صواريخ، بالإضافة إلى منظومة صواريخ أوكرانية مضادة للطائرات، كما أسقطت القوات الجوية الروسية، خلال الأسبوع نفسه، طائرة من طراز سو-27 تابعة للقوات الجوية الأوكرانية.وختم البيان: "دمر أسطول البحر الأسود زورقًا غير مأهول تابعًا للقوات المسلحة الأوكرانية في وسط البحر الأسود".القوات الروسية تدمر 4 مجموعات هجومية أوكرانية في سومي- وزارة الدفاع
https://sarabic.ae/20251212/القوات-الروسية-تدمر-90-طائرة-أوكرانية-مسيرة-خلال-الليل-فوق-أراضي-عدة-مقاطعات---وزارة-الدفاع-1108069977.html
https://sarabic.ae/20251212/راجمات-غراد-الروسية-تدمر-تجمعا-عسكريا-أوكرانيا-في-كراسني-ليمان-1108069562.html
https://sarabic.ae/20251210/القوات-الروسية-تدمر-مقرين-أوكرانيين-للتحكم-بالطائرات-المسيرة-قرب-كونستانتينوفكا--وزارة-الدفاع-1108001858.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103209/91/1032099150_163:0:2728:1924_1920x0_80_0_0_85ad26f22a051cbdd327b9f986b9d2ed.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم
القوات الروسية تنفذ 6 هجمات كبيرة ضد المؤسسات العسكرية الأوكرانية خلال أسبوع- وزارة الدفاع
09:33 GMT 12.12.2025 (تم التحديث: 10:00 GMT 12.12.2025)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها نفذت 6 هجمات ضخمة، منها غارة واسعة النطاق، ضد منشآت الطاقة والصناعة العسكرية الأوكرانية، ومراكز تجمّع القوات الأوكرانية والمرتزقة الأجانب، إضافة لإحراز تقدم كبير على جميع جبهات العملية العسكرية الخاصة، خلال أسبوع واحد.
وقالت الوزارة في بيان: "ردًا على الهجمات الإرهابية التي شنتها أوكرانيا على أهداف مدنية في روسيا، نفذت القوات المسلحة الروسية غارة جوية واسعة النطاق وخمس غارات جماعية، في الفترة من 6 إلى 12 ديسمبر/ كانون الأول، بما في ذلك باستخدام صواريخ كينجال الفرط صوتية".
استهدفت هذه الغارات مؤسسات الصناعات العسكرية الأوكرانية، ومنشآت الوقود والطاقة التي تدعم عملياتها، وبنية النقل والمطارات والموانئ التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية، وورش التجميع، ومناطق التخزين، ومواقع التحضير قبل الطيران، ومواقع إطلاق الطائرات المسيرة البعيدة المدى، ومستودعات الوقود والمعدات العسكرية والتقنية، ونقاط الانتشار المؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية في البيان: "خلال الأسبوع الماضي، وفي منطقة مسؤولية مجموعة قوات "الشرق"، خسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 1580 جنديًا، و26 مركبة قتالية مدرعة، و78 سيارة، و8 مدافع ميدان، و4 محطات حرب إلكترونية، و3 مستودعات للذخيرة والمعدات".
وأضافت الوزارة أن وحدات مجموعة قوات "الشرق" واصلت تقدمها في عمق دفاعات العدو، وتمكنت من تحرير قرية أوستابيفسكي في مقاطعة دنيبروبتروفسك.
وجاء في البيان: "تم دحر ستة ألوية ميكانيكية، ولواءين من قوات المشاة الآلية، ولواء محمول جواً، ولواء مظلي، ولواءين هجوميين مظليين، وثلاثة أفواج هجومية من القوات المسلحة الأوكرانية، وثلاثة ألوية بحرية، ولواءين للدفاع الإقليمي، وأربعة ألوية من الحرس الوطني في منطقة نفوذ قوات "المركز".
وبلغت خسائر العدو في هذا الاتجاه أكثر من 3130 جندياً، ودبابتين، و17 مركبة قتالية مدرعة، و29 مركبة، و4 مدافع ميدانية.
وأضافت الوزارة أن مجموعة قوات "الغرب" دحرت أربع فرق ميكانيكية، ولواء محمول جواً، ولواءين هجوميين من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواء للدفاع الإقليمي، ولواءين من الحرس الوطني.
وبلغت خسائر العدو في هذا الصدد أكثر من 1530 جنديا، ودبابتين، و34 مركبة قتالية مدرعة (منها 17 مركبة غربية الصنع)، و98 مركبة، و11 مدفعا ميدانيا. كما تم تدمير7 محطات حرب إلكترونية و47 مستودعا للذخيرة.
كما تكبّد العدو خسائر فادحة في منطقة مسؤولية مجموعة قوات "الشمال"، حيث بلغت خسائره أكثر من 1470 جنديًا، ودبابة، و8 مركبات قتالية مدرعة، و72 مركبة، و12 مدفعًا ميدانيًا، ومحطتي رادار مضادتين للبطاريات، و18 مستودعًا للذخيرة والإمدادات.
وأضافت الوزارة أنه، في غضون أسبوع، وبفضل العمليات الحاسمة التي نفذتها وحدات مجموعة قوات "الشمال"، تم تحرير قرية ليمان في مقاطعة خاركوف.
كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية في البيان: "تم دحر وحدتين من القوات المسلحة الأوكرانية، ووحدة هجوم جبلي، و3 وحدات دفاع ساحلي. وتم تدمير ما يصل إلى 310 من أفراد القوات المسلحة الأوكرانية، و5 مركبات قتالية مدرعة، و78 مركبة، و5 مدافع ميدان، من بينها 3 مدافع هاوتزر أمريكية الصنع من طراز إم 777 عيار 155 ملم، و9 محطات حرب إلكترونية، و14 مستودعاً للذخيرة والوقود والإمدادات، في منطقة نفوذ قوات دنيبر".
الدفاع الجوي والضربات الموجهة
خلال الأسبوع الماضي، دمرت طائرات مسيرة هجومية وقوات صاروخية ومدفعية تابعة للقوات المسلحة الروسية أربع راجمات صواريخ، بالإضافة إلى منظومة صواريخ أوكرانية مضادة للطائرات، كما أسقطت القوات الجوية الروسية، خلال الأسبوع نفسه، طائرة من طراز سو-27 تابعة للقوات الجوية الأوكرانية.
وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي 3 قنابل جوية موجهة، و27 قذيفة تم إطلاقها من راجمة "هيمارس" أمريكية الصنع، و5 صواريخ نبتون موجهة بعيدة المدى، و1756 طائرة مسيرة.
وختم البيان: "دمر أسطول البحر الأسود زورقًا غير مأهول تابعًا للقوات المسلحة الأوكرانية في وسط البحر الأسود".