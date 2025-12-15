https://sarabic.ae/20251215/إعلام-وحدة-الجندي-البريطاني-الذي-قتل-في-أوكرانيا-دربت-القوات-الأوكرانية-منذ-عام-2020-1108164120.html
إعلام: وحدة الجندي البريطاني الذي قتل في أوكرانيا دربت القوات الأوكرانية منذ عام 2020
إعلام: وحدة الجندي البريطاني الذي قتل في أوكرانيا دربت القوات الأوكرانية منذ عام 2020
سبوتنيك عربي
كشفت تقارير إعلامية، استناداً إلى تحليل أجرته وكالة سبوتنيك لنشاط وسائل التواصل الاجتماعي، أن فوج المظليين البريطاني الذي كان يضم الجندي البريطاني جورج توماس... 15.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-15T00:30+0000
2025-12-15T00:30+0000
2025-12-15T01:13+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بريطانيا
روسيا
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/19/1096174045_0:0:2832:1594_1920x0_80_0_0_ef71e189d98b61c922d29bde18966ed2.jpg
وكانت وزارة الدفاع البريطانية قد أكدت، الأربعاء الماضي، مقتل هولي البالغ من العمر 28 عاماً أثناء متابعته اختبار أسلحة تابعة للقوات الأوكرانية.ووفقاً لمنشور سابق لفوج المظليين البريطاني، شاركت كتيبة 3 PARA، وهي النواة الأساسية لقوة الاقتحام التابعة للواء الهجوم الجوي السادس عشر، في تدريبات مشتركة مع الجيش الأوكراني شملت القتال في المناطق الحضرية، ومهام ساحة المعركة، والإنزال بالحبال، وعمليات الاقتحام الجوي، وذلك ضمن مناورة مشتركة حملت اسم Joint Endeavour في أكتوبر 2020.وفي السياق ذاته، أفادت صحيفة ذا صن البريطانية، نقلاً عن مصدر لم تسمّه، بأن هولي قُتل في الحادث نفسه إلى جانب ما لا يقل عن أربعة جنود أوكرانيين، مشيرة إلى أنه كان يخدم في وحدة دعم القوات الخاصة البريطانية.
https://sarabic.ae/20251214/الكرملين-موقف-الولايات-المتحدة-بشأن-التسوية-في-أوكرانيا-حاسم-وواقعي-1108152790.html
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/19/1096174045_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f68c6e4c43a8ddb1ea4f94da47dbc3c7.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
بريطانيا, روسيا, أخبار أوكرانيا
بريطانيا, روسيا, أخبار أوكرانيا
إعلام: وحدة الجندي البريطاني الذي قتل في أوكرانيا دربت القوات الأوكرانية منذ عام 2020
00:30 GMT 15.12.2025 (تم التحديث: 01:13 GMT 15.12.2025)
كشفت تقارير إعلامية، استناداً إلى تحليل أجرته وكالة سبوتنيك لنشاط وسائل التواصل الاجتماعي، أن فوج المظليين البريطاني الذي كان يضم الجندي البريطاني جورج توماس هولي، الذي قُتل في أوكرانيا في 9 ديسمبر الجاري، يتمتع بعلاقات عملياتية عميقة ومستمرة مع الجيش الأوكراني تعود إلى ما لا يقل عن أكتوبر عام 2020.
وكانت وزارة الدفاع البريطانية قد أكدت، الأربعاء الماضي، مقتل هولي البالغ من العمر 28 عاماً
أثناء متابعته اختبار أسلحة تابعة للقوات الأوكرانية.
ووفقاً لمنشور سابق لفوج المظليين البريطاني، شاركت كتيبة 3 PARA، وهي النواة الأساسية لقوة الاقتحام التابعة للواء الهجوم الجوي السادس عشر، في تدريبات مشتركة مع الجيش الأوكراني شملت القتال في المناطق الحضرية، ومهام ساحة المعركة، والإنزال بالحبال، وعمليات الاقتحام الجوي، وذلك ضمن مناورة مشتركة حملت اسم Joint Endeavour في أكتوبر 2020.
وفي السياق ذاته، أفادت صحيفة ذا صن البريطانية، نقلاً عن مصدر لم تسمّه، بأن هولي قُتل في الحادث نفسه إلى جانب ما لا يقل عن أربعة جنود أوكرانيين، مشيرة إلى أنه كان يخدم في وحدة دعم القوات الخاصة البريطانية.