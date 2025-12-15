عربي
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
إعلام: وحدة الجندي البريطاني الذي قتل في أوكرانيا دربت القوات الأوكرانية منذ عام 2020
وكانت وزارة الدفاع البريطانية قد أكدت، الأربعاء الماضي، مقتل هولي البالغ من العمر 28 عاماً أثناء متابعته اختبار أسلحة تابعة للقوات الأوكرانية.ووفقاً لمنشور سابق لفوج المظليين البريطاني، شاركت كتيبة 3 PARA، وهي النواة الأساسية لقوة الاقتحام التابعة للواء الهجوم الجوي السادس عشر، في تدريبات مشتركة مع الجيش الأوكراني شملت القتال في المناطق الحضرية، ومهام ساحة المعركة، والإنزال بالحبال، وعمليات الاقتحام الجوي، وذلك ضمن مناورة مشتركة حملت اسم Joint Endeavour في أكتوبر 2020.وفي السياق ذاته، أفادت صحيفة ذا صن البريطانية، نقلاً عن مصدر لم تسمّه، بأن هولي قُتل في الحادث نفسه إلى جانب ما لا يقل عن أربعة جنود أوكرانيين، مشيرة إلى أنه كان يخدم في وحدة دعم القوات الخاصة البريطانية.
00:30 GMT 15.12.2025 (تم التحديث: 01:13 GMT 15.12.2025)
كشفت تقارير إعلامية، استناداً إلى تحليل أجرته وكالة سبوتنيك لنشاط وسائل التواصل الاجتماعي، أن فوج المظليين البريطاني الذي كان يضم الجندي البريطاني جورج توماس هولي، الذي قُتل في أوكرانيا في 9 ديسمبر الجاري، يتمتع بعلاقات عملياتية عميقة ومستمرة مع الجيش الأوكراني تعود إلى ما لا يقل عن أكتوبر عام 2020.
وكانت وزارة الدفاع البريطانية قد أكدت، الأربعاء الماضي، مقتل هولي البالغ من العمر 28 عاماً أثناء متابعته اختبار أسلحة تابعة للقوات الأوكرانية.
ووفقاً لمنشور سابق لفوج المظليين البريطاني، شاركت كتيبة 3 PARA، وهي النواة الأساسية لقوة الاقتحام التابعة للواء الهجوم الجوي السادس عشر، في تدريبات مشتركة مع الجيش الأوكراني شملت القتال في المناطق الحضرية، ومهام ساحة المعركة، والإنزال بالحبال، وعمليات الاقتحام الجوي، وذلك ضمن مناورة مشتركة حملت اسم Joint Endeavour في أكتوبر 2020.
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الكرملين: موقف الولايات المتحدة بشأن التسوية في أوكرانيا حاسم وواقعي
أمس, 14:47 GMT
وفي السياق ذاته، أفادت صحيفة ذا صن البريطانية، نقلاً عن مصدر لم تسمّه، بأن هولي قُتل في الحادث نفسه إلى جانب ما لا يقل عن أربعة جنود أوكرانيين، مشيرة إلى أنه كان يخدم في وحدة دعم القوات الخاصة البريطانية.
