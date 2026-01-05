السيسي وبن فرحان يؤكدان ضرورة التوصل لحلول سلمية لأزمات السودان واليمن والصومال وغزة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:17 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
09:51 GMT
8 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
10:30 GMT
29 د
مساحة حرة
خارج الصورة النمطية... نساء يقتحمن مهن الرجال
11:03 GMT
29 د
خطوط التماس
منظمة التحرير الفلسطينية من الانطلاقة الى الخروج من بيروت
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
تم تصنيف مواليد الثمانينات ككبار السن
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
13:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
13:43 GMT
17 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
اليمن ... جهود إقليمية لخفض التوتر بعد الإعلان الدستوري لـ "المجلس الانتقالي"
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:33 GMT
20 د
عالم سبوتنيك
تنديد دولي باعتقال الرئيس الفنزويلي.. مصر تجري اتصالات مع الأطراف اليمنية
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
شاعر الروح الروسية: نيكولاي روبتسوف في ذكرى ميلاده التسعين
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
ما هي الأهداف والأسباب الحقيقية التي بدأت تتكشف للحرب الأوكرانية بعد مضي أربع سنوات عليها؟... يوضح خبير
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
09:17 GMT
15 د
من الملعب
حصاد الدور الأول من كأس الأمم الأفريقية.. تفاوت في مستوى المنتخبات العربية وأرقام تسمعها لأول مرة
10:03 GMT
30 د
مساحة حرة
ما مصير الجهاديين في المجتمعات العربية بعد انطلاق قطار التسويات ؟
10:33 GMT
26 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
نبض افريقيا
On air
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
الموظفين بعد سن الأربعين يحتاجون إجازة أربعة أيام في الاسبوع
12:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
13:03 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
فيودور تيوتشيف ..حارس أسرار الليل وصائد الهمسات الكونية في الشعر
13:15 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
13:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
رحيل زياد الرحباني: مسيرته أثرت على الفن اللبناني والعربي
17:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
17:41 GMT
18 د
حصاد الأسبوع
تحولات سياسية واقتصادية واستراتيجية.. ماذا حدث في عام 2025؟
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما هي الأهداف والأسباب الحقيقية التي بدأت تتكشف للحرب الأوكرانية بعد مضي أربع سنوات عليها؟... يوضح خبير
19:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260105/السيسي-وبن-فرحان-يؤكدان-ضرورة-التوصل-لحلول-سلمية-لأزمات-السودان-واليمن-والصومال-وغزة-1108929391.html
السيسي وبن فرحان يؤكدان ضرورة التوصل لحلول سلمية لأزمات السودان واليمن والصومال وغزة
السيسي وبن فرحان يؤكدان ضرورة التوصل لحلول سلمية لأزمات السودان واليمن والصومال وغزة
سبوتنيك عربي
أشاد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بجهود القيادة السعودية في تحقيق التنمية والرخاء في المملكة، مؤكداً حرص مصر على تعزيز علاقات التعاون مع السعودية في مختلف... 05.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-05T11:35+0000
2026-01-05T11:35+0000
مصر
أخبار مصر الآن
أخبار السعودية اليوم
السعودية
الرئيس عبدالفتاح السيسي
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0b/1104755744_0:0:1146:645_1920x0_80_0_0_f330b6825701bd1cad7f93a203acfec9.jpg
وخلال استقباله وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، شدد السيسي على أهمية تكثيف التنسيق المصري السعودي إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، والأزمات الجارية في المنطقة.من جانبه، أكد الأمير فيصل بن فرحان حرص السعودية على تعزيز العلاقات الراسخة مع مصر وتكثيف التشاور السياسي بين البلدين الشقيقين.وقالت الرئاسة المصرية، في بيان لها، إن اللقاء تناول عدداً من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وشهد تأكيداً على تطابق الموقف المصري السعودي بضرورة التوصل لحلول سلمية لأزمات المنطقة، بما يحافظ على وحدة وسيادة الدول وسلامة أراضيها لاسيما في السودان واليمن والصومال وقطاع غزة.وثمن الرئيس المصري، خلال اللقاء، "جهود المملكة لاستضافة مؤتمر شامل يجمع المكونات الجنوبية اليمنية للحوار حول القضية الجنوبية".وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أكد أن "ما يتم تداوله بشأن وجود توتر في العلاقات بين القاهرة والرياض غير صحيح تماماً"، مشدداً على أن العلاقات بين البلدين "متجذرة وصلبة وتستند إلى روابط تاريخية وأخوية".وقال عبد العاطي، في مقابلة تلفزيونية على قناة "النهار"، إن "الحديث عن أي توتر بين مصر والسعودية يعكس فهماً خاطئاً لطبيعة وخصوصية العلاقة بين البلدين"، موضحاً أن "ما يربط القاهرة والرياض يتجاوز السياسة إلى روابط المصاهرة والتاريخ والمصير المشترك".وأضاف الوزير: "مصر والسعودية جناحا الأمتين العربية والإسلامية، والعلاقة بينهما ركيزة أساسية في العمل العربي والإسلامي المشترك".واتفقت مصر والمملكة العربية السعودية، في أغسطس/ آب الماضي، على تعزيز أوجه التعاون العسكري بين القوات المسلحة المصرية والسعودية بمختلف المجالات العسكرية.جاء ذلك خلال الجلسة الختامية لاجتماع اللجنة الـ11 للتعاون المصري السعودي، التي عقدت في المملكة العربية السعودية.وأشاد رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، الفريق أحمد خليفة، بعمق العلاقات الراسخة مع السعودية، والتنسيق المستمر مع المملكة لدعم أمن واستقرار المنطقة، وفقا لبيان من القوات المسلحة المصرية.من جانبه، أكد رئيس هيئة الأركان العامة السعودية، الفريق أول الركن فياض بن حامد الرويلي، حرص المملكة على توسيع التعاون العسكري مع مصر في ظل التحديات الإقليمية والدولية.
https://sarabic.ae/20251225/مصر-والسعودية-تستعدان-لتشغيل-خط-الربط-الكهربائي-ما-أبعاده-الإقليمية-والاقتصادية-1108583904.html
https://sarabic.ae/20251230/الوساطة-الصامتة-ما-طبيعة-التحركات-المصرية-في-الخلاف-بين-السعودية-والإمارات-1108731186.html
https://sarabic.ae/20251223/مصر-والسعودية-تبحثان-الدفع-نحو-تنفيذ-استحقاقات-المرحلة-الثانية-اتفاق-غزة-1108500364.html
مصر
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0b/1104755744_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_e3bc5731a920548161b51eb87730f6aa.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
مصر, أخبار مصر الآن, أخبار السعودية اليوم, السعودية, الرئيس عبدالفتاح السيسي, العالم العربي
مصر, أخبار مصر الآن, أخبار السعودية اليوم, السعودية, الرئيس عبدالفتاح السيسي, العالم العربي

السيسي وبن فرحان يؤكدان ضرورة التوصل لحلول سلمية لأزمات السودان واليمن والصومال وغزة

11:35 GMT 05.01.2026
© AP Photo / Hadi Mizbanالرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2026
© AP Photo / Hadi Mizban
تابعنا عبر
أشاد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بجهود القيادة السعودية في تحقيق التنمية والرخاء في المملكة، مؤكداً حرص مصر على تعزيز علاقات التعاون مع السعودية في مختلف المجالات.
وخلال استقباله وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، شدد السيسي على أهمية تكثيف التنسيق المصري السعودي إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، والأزمات الجارية في المنطقة.
من جانبه، أكد الأمير فيصل بن فرحان حرص السعودية على تعزيز العلاقات الراسخة مع مصر وتكثيف التشاور السياسي بين البلدين الشقيقين.
أبراج كهرباء - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2025
مصر والسعودية تستعدان لتشغيل خط الربط الكهربائي.. ما أبعاده الإقليمية والاقتصادية؟
25 ديسمبر 2025, 21:40 GMT
وقالت الرئاسة المصرية، في بيان لها، إن اللقاء تناول عدداً من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وشهد تأكيداً على تطابق الموقف المصري السعودي بضرورة التوصل لحلول سلمية لأزمات المنطقة، بما يحافظ على وحدة وسيادة الدول وسلامة أراضيها لاسيما في السودان واليمن والصومال وقطاع غزة.
وثمن الرئيس المصري، خلال اللقاء، "جهود المملكة لاستضافة مؤتمر شامل يجمع المكونات الجنوبية اليمنية للحوار حول القضية الجنوبية".
وزارة الخارجية المصرية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2025
الوساطة الصامتة.. ما طبيعة التحركات المصرية في الخلاف بين السعودية والإمارات
30 ديسمبر 2025, 15:12 GMT
وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أكد أن "ما يتم تداوله بشأن وجود توتر في العلاقات بين القاهرة والرياض غير صحيح تماماً"، مشدداً على أن العلاقات بين البلدين "متجذرة وصلبة وتستند إلى روابط تاريخية وأخوية".
وقال عبد العاطي، في مقابلة تلفزيونية على قناة "النهار"، إن "الحديث عن أي توتر بين مصر والسعودية يعكس فهماً خاطئاً لطبيعة وخصوصية العلاقة بين البلدين"، موضحاً أن "ما يربط القاهرة والرياض يتجاوز السياسة إلى روابط المصاهرة والتاريخ والمصير المشترك".
وأضاف الوزير: "مصر والسعودية جناحا الأمتين العربية والإسلامية، والعلاقة بينهما ركيزة أساسية في العمل العربي والإسلامي المشترك".
اجتماه لجنة المتابعة والتشاور السياسي بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية في الرياض برئاسة وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ووزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2025
مصر والسعودية تبحثان الدفع نحو تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية اتفاق غزة
23 ديسمبر 2025, 17:56 GMT
واتفقت مصر والمملكة العربية السعودية، في أغسطس/ آب الماضي، على تعزيز أوجه التعاون العسكري بين القوات المسلحة المصرية والسعودية بمختلف المجالات العسكرية.
جاء ذلك خلال الجلسة الختامية لاجتماع اللجنة الـ11 للتعاون المصري السعودي، التي عقدت في المملكة العربية السعودية.
وأشاد رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، الفريق أحمد خليفة، بعمق العلاقات الراسخة مع السعودية، والتنسيق المستمر مع المملكة لدعم أمن واستقرار المنطقة، وفقا لبيان من القوات المسلحة المصرية.
من جانبه، أكد رئيس هيئة الأركان العامة السعودية، الفريق أول الركن فياض بن حامد الرويلي، حرص المملكة على توسيع التعاون العسكري مع مصر في ظل التحديات الإقليمية والدولية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала