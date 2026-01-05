https://sarabic.ae/20260105/السيسي-وبن-فرحان-يؤكدان-ضرورة-التوصل-لحلول-سلمية-لأزمات-السودان-واليمن-والصومال-وغزة-1108929391.html

السيسي وبن فرحان يؤكدان ضرورة التوصل لحلول سلمية لأزمات السودان واليمن والصومال وغزة

السيسي وبن فرحان يؤكدان ضرورة التوصل لحلول سلمية لأزمات السودان واليمن والصومال وغزة

سبوتنيك عربي

أشاد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بجهود القيادة السعودية في تحقيق التنمية والرخاء في المملكة، مؤكداً حرص مصر على تعزيز علاقات التعاون مع السعودية في مختلف... 05.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-05T11:35+0000

2026-01-05T11:35+0000

2026-01-05T11:35+0000

مصر

أخبار مصر الآن

أخبار السعودية اليوم

السعودية

الرئيس عبدالفتاح السيسي

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0b/1104755744_0:0:1146:645_1920x0_80_0_0_f330b6825701bd1cad7f93a203acfec9.jpg

وخلال استقباله وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، شدد السيسي على أهمية تكثيف التنسيق المصري السعودي إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، والأزمات الجارية في المنطقة.من جانبه، أكد الأمير فيصل بن فرحان حرص السعودية على تعزيز العلاقات الراسخة مع مصر وتكثيف التشاور السياسي بين البلدين الشقيقين.وقالت الرئاسة المصرية، في بيان لها، إن اللقاء تناول عدداً من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وشهد تأكيداً على تطابق الموقف المصري السعودي بضرورة التوصل لحلول سلمية لأزمات المنطقة، بما يحافظ على وحدة وسيادة الدول وسلامة أراضيها لاسيما في السودان واليمن والصومال وقطاع غزة.وثمن الرئيس المصري، خلال اللقاء، "جهود المملكة لاستضافة مؤتمر شامل يجمع المكونات الجنوبية اليمنية للحوار حول القضية الجنوبية".وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أكد أن "ما يتم تداوله بشأن وجود توتر في العلاقات بين القاهرة والرياض غير صحيح تماماً"، مشدداً على أن العلاقات بين البلدين "متجذرة وصلبة وتستند إلى روابط تاريخية وأخوية".وقال عبد العاطي، في مقابلة تلفزيونية على قناة "النهار"، إن "الحديث عن أي توتر بين مصر والسعودية يعكس فهماً خاطئاً لطبيعة وخصوصية العلاقة بين البلدين"، موضحاً أن "ما يربط القاهرة والرياض يتجاوز السياسة إلى روابط المصاهرة والتاريخ والمصير المشترك".وأضاف الوزير: "مصر والسعودية جناحا الأمتين العربية والإسلامية، والعلاقة بينهما ركيزة أساسية في العمل العربي والإسلامي المشترك".واتفقت مصر والمملكة العربية السعودية، في أغسطس/ آب الماضي، على تعزيز أوجه التعاون العسكري بين القوات المسلحة المصرية والسعودية بمختلف المجالات العسكرية.جاء ذلك خلال الجلسة الختامية لاجتماع اللجنة الـ11 للتعاون المصري السعودي، التي عقدت في المملكة العربية السعودية.وأشاد رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، الفريق أحمد خليفة، بعمق العلاقات الراسخة مع السعودية، والتنسيق المستمر مع المملكة لدعم أمن واستقرار المنطقة، وفقا لبيان من القوات المسلحة المصرية.من جانبه، أكد رئيس هيئة الأركان العامة السعودية، الفريق أول الركن فياض بن حامد الرويلي، حرص المملكة على توسيع التعاون العسكري مع مصر في ظل التحديات الإقليمية والدولية.

https://sarabic.ae/20251225/مصر-والسعودية-تستعدان-لتشغيل-خط-الربط-الكهربائي-ما-أبعاده-الإقليمية-والاقتصادية-1108583904.html

https://sarabic.ae/20251230/الوساطة-الصامتة-ما-طبيعة-التحركات-المصرية-في-الخلاف-بين-السعودية-والإمارات-1108731186.html

https://sarabic.ae/20251223/مصر-والسعودية-تبحثان-الدفع-نحو-تنفيذ-استحقاقات-المرحلة-الثانية-اتفاق-غزة-1108500364.html

مصر

السعودية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

مصر, أخبار مصر الآن, أخبار السعودية اليوم, السعودية, الرئيس عبدالفتاح السيسي, العالم العربي