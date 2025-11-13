https://sarabic.ae/20251113/مصر-ترد-لأول-مرة-على-أنباء-توتر-العلاقات-مع-السعودية-1107071676.html

مصر ترد لأول مرة على أنباء توتر العلاقات مع السعودية

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، أن "ما يتم تداوله بشأن وجود توتر في العلاقات بين القاهرة والرياض غير صحيح تماماً"، مشدداً على أن العلاقات بين البلدين... 13.11.2025, سبوتنيك عربي

وقال عبد العاطي، في مقابلة تلفزيونية على قناة "النهار": إن "الحديث عن أي توتر بين مصر والسعودية يعكس فهماً خاطئاً لطبيعة وخصوصية العلاقة بين البلدين"، موضحاً أن "ما يربط القاهرة والرياض يتجاوز السياسة إلى روابط المصاهرة والتاريخ والمصير المشترك".وأضاف الوزير: "مصر والسعودية جناحا الأمتين العربية والإسلامية، والعلاقة بينهما ركيزة أساسية في العمل العربي والإسلامي المشترك".وشدد عبد العاطي، على أن "العلاقات بين البلدين لا يمكن المساس بها"، مشيراً إلى أن هناك "أطرافاً ثالثة" تحاول "الاصطياد في الماء العكر"، إلا أن وعي الشعبين الشقيقين يحول دون نجاح مثل هذه المحاولات.وأكد الوزير المصري، وجود إرادة سياسية قوية لدى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لتعزيز وتوطيد العلاقات الثنائية بما يخدم مصالح البلدين والشعبين، ودعم استقرار العالمين العربي والإسلامي.وتأتي تصريحات عبد العاطي في ظل تكرار تداول منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتحدث عن "توتر مزعوم" بين القاهرة والرياض، رغم استمرار التنسيق الوثيق والزيارات المتبادلة بين مسؤولي البلدين.واتفقت مصر والمملكة العربية السعودية، في أغسطس/ آب الماضي، على تعزيز أوجه التعاون العسكري بين القوات المسلحة المصرية والسعودية بمختلف المجالات العسكرية.جاء ذلك خلال الجلسة الختامية لاجتماع اللجنة الـ11 للتعاون المصري السعودي، التي عقدت في المملكة العربية السعودية.وأشاد رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، الفريق أحمد خليفة، بعمق العلاقات الراسخة مع السعودية، والتنسيق المستمر مع المملكة لدعم أمن واستقرار المنطقة، وفقا لبيان من القوات المسلحة المصرية.من جانبه، أكد رئيس هيئة الأركان العامة السعودية، الفريق أول الركن فياض بن حامد الرويلي، حرص المملكة على توسيع التعاون العسكري مع مصر في ظل التحديات الإقليمية والدولية.

