مصر والسعودية تقدمان مشروع قرار حول التعاون العربي في "الشرق الأوسط"
حذر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، من أن المخطط الإسرائيلي يتجاوز ما وصفه بـ "حرب الإبادة" إلى محاولات تصفية القضية الفلسطينية، التي تتضمن...
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، عقب اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، مساء الخميس، حسبما ذكرت صحيفة "الشروق" المصرية.وأشار أبو الغيط إلى وجود اتفاق عربي على التحرك في اتجاهين، هما "السعي لوقف حرب الإبادة مع الحفاظ على مشروع الدولة الفلسطينية".ولفت إلى أن هذا القرار يلخص الموقف العربي من القضية الفلسطينية ويشدد على مبدأ سيادة الدول العربية وعدم المساس بها، كما يؤكد على ضرورة حل القضية الفلسطينية على أساس الدولتين باعتباره الحل الوحيد لإنهاء التوترات الإقليمية.وشدد أحمد أبو الغيط على أن القرار يتضمن "عدم إمكانية التعويل على ديمومة أي ترتيبات للتعاون والتكامل والتعايش بين دول المنطقة في ظل استمرار احتلال بعض الأراضي العربية أو التهديد المبطن باحتلال أو ضم أراض عربية".ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 2 سبتمبر/ أيلول الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 64 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 161 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
حذر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، من أن المخطط الإسرائيلي يتجاوز ما وصفه بـ "حرب الإبادة" إلى محاولات تصفية القضية الفلسطينية، التي تتضمن التهجير وضم الضفة الغربية.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، عقب اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، مساء الخميس، حسبما ذكرت صحيفة
"الشروق" المصرية.
وأشار أبو الغيط إلى وجود اتفاق عربي على التحرك في اتجاهين، هما "السعي لوقف حرب الإبادة مع الحفاظ على مشروع الدولة الفلسطينية".
وقال الأمين العام للجامعة العربية إن "مصر والسعودية قدمتا مشروع قرار خاص يتضمن أسس ومبادئ حول التعاون العربي في الشرق الأوسط".
ولفت إلى أن هذا القرار يلخص الموقف العربي من القضية الفلسطينية
ويشدد على مبدأ سيادة الدول العربية وعدم المساس بها، كما يؤكد على ضرورة حل القضية الفلسطينية على أساس الدولتين باعتباره الحل الوحيد لإنهاء التوترات الإقليمية.
وشدد أحمد أبو الغيط على أن القرار يتضمن "عدم إمكانية التعويل على ديمومة أي ترتيبات للتعاون والتكامل والتعايش بين دول المنطقة في ظل استمرار احتلال بعض الأراضي العربية أو التهديد
المبطن باحتلال أو ضم أراض عربية".
ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 2 سبتمبر/ أيلول الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 64 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 161 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.