https://sarabic.ae/20250904/مصر-والسعودية-تقدمان-مشروع-قرار-حول-التعاون-العربي-في-الشرق-الأوسط-1104519027.html

مصر والسعودية تقدمان مشروع قرار حول التعاون العربي في "الشرق الأوسط"

مصر والسعودية تقدمان مشروع قرار حول التعاون العربي في "الشرق الأوسط"

سبوتنيك عربي

حذر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، من أن المخطط الإسرائيلي يتجاوز ما وصفه بـ "حرب الإبادة" إلى محاولات تصفية القضية الفلسطينية، التي تتضمن... 04.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-04T20:48+0000

2025-09-04T20:48+0000

2025-09-04T20:48+0000

العالم العربي

أخبار العالم الآن

جامعة الدول العربية

غزة

إسرائيل

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/0a/1092572580_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7470fc78b53a2a321967d4b4b86e5f3a.jpg

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، عقب اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، مساء الخميس، حسبما ذكرت صحيفة "الشروق" المصرية.وأشار أبو الغيط إلى وجود اتفاق عربي على التحرك في اتجاهين، هما "السعي لوقف حرب الإبادة مع الحفاظ على مشروع الدولة الفلسطينية".ولفت إلى أن هذا القرار يلخص الموقف العربي من القضية الفلسطينية ويشدد على مبدأ سيادة الدول العربية وعدم المساس بها، كما يؤكد على ضرورة حل القضية الفلسطينية على أساس الدولتين باعتباره الحل الوحيد لإنهاء التوترات الإقليمية.وشدد أحمد أبو الغيط على أن القرار يتضمن "عدم إمكانية التعويل على ديمومة أي ترتيبات للتعاون والتكامل والتعايش بين دول المنطقة في ظل استمرار احتلال بعض الأراضي العربية أو التهديد المبطن باحتلال أو ضم أراض عربية".ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 2 سبتمبر/ أيلول الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 64 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 161 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

https://sarabic.ae/20250904/اجتماع-بين-رئيسي-المخابرات-المصرية-والتركية-حول-حرب-غزة-1104516365.html

https://sarabic.ae/20250904/الأمم-المتحدة-تصعيد-الهجوم-على-غزة-يفاقم-الأزمة-الإنسانية-مع-نزوح-82-ألف-شخص-في-أسبوعين--1104486695.html

غزة

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, أخبار العالم الآن, جامعة الدول العربية, غزة, إسرائيل