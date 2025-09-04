اجتماع بين رئيسي المخابرات المصرية والتركية حول حرب غزة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيلم "سيفن دوجز": إنجاز سعودي يدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
09:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
09:24 GMT
29 د
من الملعب
مانشستر سيتي يسقط أمام برايتون وريال مدريد في الصدارة قبل التوقف الدولي
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
سوريا.. كيف تواجه أسوأ أزمة جفاف
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
الغذاء بين المساعدات وإدارة الأزمات
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل الكون كائن حي وهل الجسم البشري مجرد طاقة؟
11:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:52 GMT
7 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
النيجر تعلن مقتل زعيم بوكو حرام الإرهابية بغارة جوية
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
16:49 GMT
11 د
بلا قيود
الذكرى الـ80 للنصر: من الاحتفال بالتاريخ إلى إطلاق تحول نوعي في موازين القوى الدولية
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
قيادي بأنصار الله: الرد على إسرائيل سيكون مزلزلا وهناك تعاون بشأن نقل التكنولوجيا الإيرانية لليمن
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
قماش حاسوبي لملابس ذكية تفهمك وبصل أحمر لتحسين الطاقة الشمسية ووحش المحيط يخرج صغاره من فمه، وذكاء الصناعي مضطرب نفسيا
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
08:16 GMT
25 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
08:41 GMT
19 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
09:03 GMT
30 د
مساحة حرة
إنشاء بنك التنمية التابع لمنظمة شنغهاي وتحقيق السيادة المالية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
10:33 GMT
15 د
نبض افريقيا
احتفالات بالذكرى السبعين لإقامة العلاقات الروسية الليبية، ألف قتيل بانزلاق أرضي في دارفور بالسودان
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
11:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
16:30 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
خبير: آن الأوان للاتحاد الأوروبي أن يتوقف عن حراكه المعطل للسلام بين روسيا وأوكرانيا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
المقاومة ترفع "عصا موسى" في مواجهة خطط إسرائيل احتلال غزة
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
بين الجغرافيا والسياسة.. دعوة إفريقيا لخريطة عادلة
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
وقالت قناة "القاهرة الإخبارية"، إن اللواء حسن رشاد رئيس المخابرات العامة المصرية التقى برئيس المخابرات التركية إبراهيم قالن، وتوافقا على ضرورة إنهاء الحرب في غزة بأقرب وقت ممكن على أساس مقترح الوسطاء.في السياق ذاته، بحث المسؤولان المصري والتركي تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية خاصة فيما يتعلق بالسودان وليبيا.وصرح وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، في وقت سابق من الشهر الماضي، بأن أنقرة حققت تقدما مع القاهرة على جميع الأصعدة، وتستهدف رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 15 مليار دولار.وأضاف في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، خلال زيارته للقاهرة أن "العلاقات بين مصر وتركيا بلغت مرحلة متقدمة في مجالات عديدة وهناك تقارب في الآراء حول القضايا الإقليمية"، موضحا: "طورنا استراتيجية مشتركة مع مصر لحل المشاكل الإقليمية".من ناحيته، أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي في القاهرة، أن المباحثات بين الجانبين كانت "إيجابية ومثمرة"، مشددا على أن وضوح الإرادة السياسية كفيل بفتح جميع الأبواب بين مصر وتركيا، مع توقع زيارة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان لمصر العام المقبل.
اجتماع بين رئيسي المخابرات المصرية والتركية حول حرب غزة

التقى رئيسا المخابرات المصرية والتركية، اليوم الخميس، لبحث عدة ملفات إقليمية وعلى رأسها الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وقالت قناة "القاهرة الإخبارية"، إن اللواء حسن رشاد رئيس المخابرات العامة المصرية التقى برئيس المخابرات التركية إبراهيم قالن، وتوافقا على ضرورة إنهاء الحرب في غزة بأقرب وقت ممكن على أساس مقترح الوسطاء.
في السياق ذاته، بحث المسؤولان المصري والتركي تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية خاصة فيما يتعلق بالسودان وليبيا.
وصرح وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، في وقت سابق من الشهر الماضي، بأن أنقرة حققت تقدما مع القاهرة على جميع الأصعدة، وتستهدف رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 15 مليار دولار.
وأضاف في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، خلال زيارته للقاهرة أن "العلاقات بين مصر وتركيا بلغت مرحلة متقدمة في مجالات عديدة وهناك تقارب في الآراء حول القضايا الإقليمية"، موضحا: "طورنا استراتيجية مشتركة مع مصر لحل المشاكل الإقليمية".

وبيّن فيدان أن مصر وتركيا ترفضان "سيناريوهات احتلال قطاع غزة" التي أقرها الكابينيت الإسرائيلي، مشيرا إلى أن أنقرة تعتبرها "خطة نحو الإبادة الجماعية"، مشيدا بالدور المحوري لمصر في تخفيف الأزمة الإنسانية في القطاع.

من ناحيته، أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي في القاهرة، أن المباحثات بين الجانبين كانت "إيجابية ومثمرة"، مشددا على أن وضوح الإرادة السياسية كفيل بفتح جميع الأبواب بين مصر وتركيا، مع توقع زيارة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان لمصر العام المقبل.
