اجتماع بين رئيسي المخابرات المصرية والتركية حول حرب غزة
اجتماع بين رئيسي المخابرات المصرية والتركية حول حرب غزة
التقى رئيسا المخابرات المصرية والتركية، اليوم الخميس، لبحث عدة ملفات إقليمية وعلى رأسها الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. 04.09.2025
وقالت قناة "القاهرة الإخبارية"، إن اللواء حسن رشاد رئيس المخابرات العامة المصرية التقى برئيس المخابرات التركية إبراهيم قالن، وتوافقا على ضرورة إنهاء الحرب في غزة بأقرب وقت ممكن على أساس مقترح الوسطاء.في السياق ذاته، بحث المسؤولان المصري والتركي تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية خاصة فيما يتعلق بالسودان وليبيا.وصرح وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، في وقت سابق من الشهر الماضي، بأن أنقرة حققت تقدما مع القاهرة على جميع الأصعدة، وتستهدف رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 15 مليار دولار.وأضاف في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، خلال زيارته للقاهرة أن "العلاقات بين مصر وتركيا بلغت مرحلة متقدمة في مجالات عديدة وهناك تقارب في الآراء حول القضايا الإقليمية"، موضحا: "طورنا استراتيجية مشتركة مع مصر لحل المشاكل الإقليمية".من ناحيته، أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي في القاهرة، أن المباحثات بين الجانبين كانت "إيجابية ومثمرة"، مشددا على أن وضوح الإرادة السياسية كفيل بفتح جميع الأبواب بين مصر وتركيا، مع توقع زيارة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان لمصر العام المقبل.
اجتماع بين رئيسي المخابرات المصرية والتركية حول حرب غزة
التقى رئيسا المخابرات المصرية والتركية، اليوم الخميس، لبحث عدة ملفات إقليمية وعلى رأسها الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
"القاهرة الإخبارية"، إن اللواء حسن رشاد رئيس المخابرات العامة المصرية التقى برئيس المخابرات التركية إبراهيم قالن، وتوافقا على ضرورة إنهاء الحرب في غزة بأقرب وقت ممكن على أساس مقترح الوسطاء.
في السياق ذاته، بحث المسؤولان المصري والتركي تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية خاصة فيما يتعلق بالسودان وليبيا.
وصرح وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، في وقت سابق من الشهر الماضي، بأن أنقرة حققت تقدما مع القاهرة على جميع الأصعدة، وتستهدف رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 15 مليار دولار.
أن "العلاقات بين مصر وتركيا بلغت مرحلة متقدمة في مجالات عديدة وهناك تقارب في الآراء حول القضايا الإقليمية"، موضحا: "طورنا استراتيجية مشتركة مع مصر لحل المشاكل الإقليمية".
وبيّن فيدان أن مصر وتركيا ترفضان "سيناريوهات احتلال قطاع غزة" التي أقرها الكابينيت الإسرائيلي، مشيرا إلى أن أنقرة تعتبرها "خطة نحو الإبادة الجماعية"، مشيدا بالدور المحوري لمصر في تخفيف الأزمة الإنسانية في القطاع.
من ناحيته، أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي في القاهرة، أن المباحثات بين الجانبين كانت "إيجابية ومثمرة"، مشددا على أن وضوح الإرادة السياسية كفيل بفتح جميع الأبواب بين مصر وتركيا، مع توقع زيارة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان لمصر العام المقبل.