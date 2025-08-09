https://sarabic.ae/20250809/وزير-الخارجية-التركي-يعلن-عن-تطوير-استراتيجية-مع-مصر-لحل-المشاكل-الإقليمية-1103540129.html

وزير الخارجية التركي يعلن عن تطوير استراتيجية مع مصر لحل المشاكل الإقليمية

وزير الخارجية التركي يعلن عن تطوير استراتيجية مع مصر لحل المشاكل الإقليمية

سبوتنيك عربي

صرح وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، اليوم السبت، بأن أنقرة حققت تقدما مع القاهرة على جميع الأصعدة، وتستهدف رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 15 مليار... 09.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-09T11:36+0000

2025-08-09T11:36+0000

2025-08-09T11:36+0000

مصر

أخبار تركيا اليوم

العالم

أخبار العالم الآن

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/18/1098114693_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d83465722bab3d925fae56f9e1f92683.jpg

وأضاف في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، خلال زيارته للقاهرة "العلاقات بين مصر وتركيا بلغت مرحلة متقدمة في مجالات عديدة وهناك تقارب في الآراء حول القضايا الإقليمية".وتابع: "طورنا استراتيجية مشتركة مع مصر لحل المشاكل الإقليمية".وبيّن فيدان أن مصر وتركيا ترفضان "سيناريوهات احتلال قطاع غزة" التي أقرها الكابينيت الإسرائيلي، مشيرا إلى أن أنقرة تعتبرها "خطة نحو الإبادة الجماعية".وأشاد بالدور المحوري لمصر في تخفيف الأزمة الإنسانية في القطاع.كما أشار وزير الخارجية التركي إلى استمرار التنسيق مع مصر لتحقيق الوحدة في ليبيا، والسعي لإرساء الاستقرار في شرق البحر الأبيض المتوسط، كما دعا إلى إنهاء الاشتباكات الدائرة في السودان.من ناحيته، أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي في القاهرة، أن المباحثات بين الجانبين كانت "إيجابية ومثمرة"، مشددا على أن وضوح الإرادة السياسية كفيل بفتح جميع الأبواب بين مصر وتركيا، مع توقع زيارة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان لمصر العام المقبل. وأوضح أنه جرى التباحث مع وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، بشأن الأزمة السورية وضرورة التوصل إلى تسوية شاملة دون إقصاء أي طرف، ومناقشة وضع الصومال وسبل حمايته من مخاطر التقسيم، إضافة إلى حرية الملاحة في البحر الأحمر. كما دعا إلى الإسراع بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في ليبيا وخروج الميليشيات. وأكد عبد العاطي أن القاهرة وأنقرة تدعوان لوقف إطلاق النار في السودان والانخراط في حوار يحمي الدولة، مجددًا رفض مصر للقرار الإسرائيلي باحتلال غزة.

https://sarabic.ae/20250809/سلطنة-عمان-تطالب-باتخاذ-إجراءات-حاسمة-ضد-قرار-إسرائيل-باحتلال-قطاع-غزة-1103535836.html

https://sarabic.ae/20250809/وزراء-خارجية-5-دول-غربية-يدينون-الخطة-الإسرائيلية-للسيطرة-على-قطاع-غزة-1103530081.html

مصر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

مصر, أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي