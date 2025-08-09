عربي
وزير الخارجية التركي يعلن عن تطوير استراتيجية مع مصر لحل المشاكل الإقليمية
وزير الخارجية التركي يعلن عن تطوير استراتيجية مع مصر لحل المشاكل الإقليمية
تابعنا عبر
صرح وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، اليوم السبت، بأن أنقرة حققت تقدما مع القاهرة على جميع الأصعدة، وتستهدف رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 15 مليار دولار.
وأضاف في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، خلال زيارته للقاهرة "العلاقات بين مصر وتركيا بلغت مرحلة متقدمة في مجالات عديدة وهناك تقارب في الآراء حول القضايا الإقليمية".
وتابع: "طورنا استراتيجية مشتركة مع مصر لحل المشاكل الإقليمية".
مسقط، سلطنة عمان - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2025
سلطنة عمان تطالب باتخاذ إجراءات حاسمة ضد قرار إسرائيل باحتلال قطاع غزة
08:53 GMT
وبيّن فيدان أن مصر وتركيا ترفضان "سيناريوهات احتلال قطاع غزة" التي أقرها الكابينيت الإسرائيلي، مشيرا إلى أن أنقرة تعتبرها "خطة نحو الإبادة الجماعية".وأشاد بالدور المحوري لمصر في تخفيف الأزمة الإنسانية في القطاع.
كما أشار وزير الخارجية التركي إلى استمرار التنسيق مع مصر لتحقيق الوحدة في ليبيا، والسعي لإرساء الاستقرار في شرق البحر الأبيض المتوسط، كما دعا إلى إنهاء الاشتباكات الدائرة في السودان.
من ناحيته، أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي في القاهرة، أن المباحثات بين الجانبين كانت "إيجابية ومثمرة"، مشددا على أن وضوح الإرادة السياسية كفيل بفتح جميع الأبواب بين مصر وتركيا، مع توقع زيارة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان لمصر العام المقبل.
الجيش الإسرائيلي على الحدود مع قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2025
وزراء خارجية 5 دول غربية يدينون الخطة الإسرائيلية للسيطرة على قطاع غزة
00:31 GMT
وأوضح أنه جرى التباحث مع وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، بشأن الأزمة السورية وضرورة التوصل إلى تسوية شاملة دون إقصاء أي طرف، ومناقشة وضع الصومال وسبل حمايته من مخاطر التقسيم، إضافة إلى حرية الملاحة في البحر الأحمر. كما دعا إلى الإسراع بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في ليبيا وخروج الميليشيات.
وأكد عبد العاطي أن القاهرة وأنقرة تدعوان لوقف إطلاق النار في السودان والانخراط في حوار يحمي الدولة، مجددًا رفض مصر للقرار الإسرائيلي باحتلال غزة.
