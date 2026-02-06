https://sarabic.ae/20260206/بناء-خط-أنابيب-الغاز-في-ألاسكا--1110067443.html
بناء خط أنابيب الغاز في ألاسكا
بناء خط أنابيب الغاز في ألاسكا
سبوتنيك عربي
تهدف اليابان من خلال مشروع خط أنابيب "ألاسكا إل إن جي"، إلى نقل الغاز الطبيعي من شمال ألاسكا إلى مصنع لتسييل الغاز وتصديره سريعا إلى الأسواق الآسيوية، تعرف على... 06.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-06T16:23+0000
2026-02-06T16:23+0000
2026-02-06T16:23+0000
وسائط متعددة
انفوجرافيك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/06/1110066398_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_1660332ce7c0f69864444c606119ea90.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/06/1110066398_172:0:1132:720_1920x0_80_0_0_6e08aa1f17cd15bee02856d2a8e41f11.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
انفوجرافيك, инфографика
بناء خط أنابيب الغاز في ألاسكا
تهدف اليابان من خلال مشروع خط أنابيب "ألاسكا إل إن جي"، إلى نقل الغاز الطبيعي من شمال ألاسكا إلى مصنع لتسييل الغاز وتصديره سريعا إلى الأسواق الآسيوية، تعرف على تفاصيل المشروع العملاق من خلال الـ"إنفوغراف" الذي أعده فريق "سبوتنيك".