الصور الأكثر إثارة لهذا الأسبوع

صورة جميلة لطائر البجع في فصل الشتاء، في بحيرة سفيتلوي، ويظهر القمر في الصورة بشكل ساحر، والبحيرة هي جزء من محمية ليبيديني الطبيعية في إقليم ألتاي. وتبقى البحيرة خالية من الجليد حتى في الصقيع الشديد بفضل الينابيع المتدفقة من قاعها، لذا يعود البجع إليها بانتظام لقضاء فصل الشتاء.
امرأة تدعى نجاة روبائي، تعانق أحد أحفادها بعد وصولهم مع والدتهم ضمن مجموعة تضم نحو 12 فلسطينيا، سُمح لهم بدخول غزة عقب إعادة فتح معبر رفح الحدودي الذي طال انتظاره، وذلك في مستشفى ناصر في خان يونس، جنوبي قطاع غزة.
وصل موكب سباق القوارب في "كرنفال البندقية" بالقرب من جسر ريالتو، ويظهر في الصورة إطلاق قصاصات الورق الملونة في الهواء، في البندقية، إيطاليا.
ناشطون يرتدون فساتين حمراء مزينة بالورود، ووجوههم مغطاة بدبس السكر، أمام مكاتب شركة "إكوينور" في لندن، بريطانيا، في احتجاجٍ على "التسرب النفطي"، وذلك مع اقتراب موعد حسم قرار الحكومة البريطانية بشأن الموافقة على حقل روزبانك النفطي أو رفضه.
رجال الإطفاء يعملون على إخماد حريق في سوق جنات غربي طهران.
أوليفيا دين، تتسلم جائزة أفضل فنانة جديدة من "تشابل روان"، في حفل توزيع جوائز غرامي السنوي 68 في لوس أنجلوس، كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية.
يظهر في الصورة راكبو الأمواج وهم يؤدون عروضهم في بحر البلطيق البارد، في تيمندورفر ستراند، ألمانيا.
رجال الدين خلال القداس الإلهي في الذكرى 17 لتنصيب قداسة البطريرك كيريل، بطريرك موسكو وكل روسيا، في كاتدرائية "المسيح المخلص" في موسكو.
عاملة تتفاعل بالضحك أثناء سقوطها، خلال نقلها عارضة خرسانية مع عمال آخرين على خط سكة حديد بالقرب من محطة قطار في أحمد آباد، الهند.
صورة تظهر أشخاصا يحملون أكياسًا لالتقاط حبوب الفاصوليا خلال مراسم نثر الفاصوليا السنوية (سيتسوبون) احتفالًا بقدوم الربيع وطرد الأرواح الشريرة في معبد "تاكاهاتا فودوسون كونغوجي"، طوكيو، اليابان.
صورة تظهر إنتاج الزينة، لمهرجان "ماسلينيتسا" في موسكو، روسيا.
صورة تظهر أحد المتعبّدين الهندوس النيباليين يؤدي صلاة طقسية في اليوم الأخير من مهرجان "مادهاف نارايان" أو مهرجان "سواستهاني براتا كاثا"، على نهر هانومانتي في باختابور، نيبال، في 1 فبراير/شباط 2026. وتصوم النساء الهندوسيات النيباليات خلال هذا الشهر ويصلين إلى الإلهة سواستهاني طالبين منها طول العمر والازدهار لأسرهنّ في هذا المهرجان الذي يمتدّ شهرا كاملا.
صورة لغروب الشمس الشتوي، على نهر "فونتانكا" في سان بطرسبورغ، روسيا.
صورة لتفاعل الناس مع المحتفلين الذين يرتدون زي الأسود الصينية، خلال فعالية للاحتفال برأس السنة الصينية في وزارة الثقافة في ليما، بيرو.
سياح يرتدون معدات واقية، أو ما يعرف ببدلات صيد الكركند، يستمتعون بمشاهدة الجليد العائم في جبل "يودو" خلال فصل الشتاء، في بكين، الصين.
يشارك أعضاء طاقم محاكاة مكوّن من رائد الفضاء ألكسندر غريوبينكين من وكالة "روسكوسموس"، وقائد فرقة رواد الفضاء أوليغ كونونينكو من "روسكوسموس"، ورائد الفضاء ماركوس بيريوس من وكالة "ناسا" (من اليسار إلى اليمين)، في تدريب على إجراءات الطوارئ في حال الهبوط الاضطراري في منطقة غابية مستنقعية خلال فصل الشتاء ("البقاء في الظروف الشتوية القاسية").
صورة تظهر تنسيق السكان وفرق الطوارئ جهودهم لإنقاذ الحيوانات الأليفة المحتجزة داخل منازل غمرتها مياه نهر سادو بعد أن فاضت ضفافه جرّاء الفيضانات الشديدة التي تسبّب بها العاصفة "ليوناردو" في البرتغال. وقد جلبت العاصفة أمطارًا غزيرة، وأسفرت عن مقتل شخص.
يتعانق المحتفلون خلال حفلة الشارع الاستعدادية للكرنفال "نادا ديمايس" أو "لا شيء مهم" في ريو دي جانيرو.
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، يحضر افتتاح مزرعة لتربية الماشية في مقاطعة بيونغان الشمالية، كوريا الشمالية.
تطلق عدة فتيات يرتدين أزياءً تقليدية، تعرف باسم "البوريفيكاس"، حمامًا أبيض في ختام طقس "البوريفيكاس"، في بلدة مونروي، إسبانيا. وهو احتفال فولكلوري يقام سنويًا في الثاني من فبراير/شباط.
