عربي
وسائط متعددة
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
وسائط متعددة
استمتع بأحدث مقاطع الفيديو والصور والرسوم المعلوماتية. "سبوتنيك" تقدم الصور والفيديو والصور الأكثر أهمية وإثارة.
https://sarabic.ae/20260206/1110052035.html
الصور الأكثر إثارة لهذا الأسبوع
الصور الأكثر إثارة لهذا الأسبوع
سبوتنيك عربي
اختار لكم فريق تحرير "سبوتنيك" مجموعة من أبرز الصور التي التقطتها عدسات الكاميرات خلال الأسبوع. 06.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-06T11:38+0000
2026-02-06T11:38+0000
وسائط متعددة
صور
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/06/1110052205_0:218:3070:1945_1920x0_80_0_0_a19c973afb7d684b41e3c77077905224.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/06/1110052205_126:0:2855:2047_1920x0_80_0_0_8c92a13a0c67aca1047de2206dbb1458.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
фото, صور
фото, صور

الصور الأكثر إثارة لهذا الأسبوع

11:38 GMT 06.02.2026
تابعنا عبر
اختار لكم فريق تحرير "سبوتنيك" مجموعة من أبرز الصور التي التقطتها عدسات الكاميرات خلال الأسبوع.
© Sputnik . Vladimir Vyatkin / الانتقال إلى بنك الصور

صورة جميلة لطائر البجع في فصل الشتاء، في بحيرة سفيتلوي، ويظهر القمر في الصورة بشكل ساحر، والبحيرة هي جزء من محمية ليبيديني الطبيعية في إقليم ألتاي. وتبقى البحيرة خالية من الجليد حتى في الصقيع الشديد بفضل الينابيع المتدفقة من قاعها، لذا يعود البجع إليها بانتظام لقضاء فصل الشتاء.

صورة جميلة لطائر البجع في فصل الشتاء، في بحيرة سفيتلوي، ويظهر القمر في الصورة بشكل ساحر، والبحيرة هي جزء من محمية ليبيديني الطبيعية في إقليم ألتاي. وتبقى البحيرة خالية من الجليد حتى في الصقيع الشديد بفضل الينابيع المتدفقة من قاعها، لذا يعود البجع إليها بانتظام لقضاء فصل الشتاء. - سبوتنيك عربي
1/20
© Sputnik . Vladimir Vyatkin
/
الانتقال إلى بنك الصور

صورة جميلة لطائر البجع في فصل الشتاء، في بحيرة سفيتلوي، ويظهر القمر في الصورة بشكل ساحر، والبحيرة هي جزء من محمية ليبيديني الطبيعية في إقليم ألتاي. وتبقى البحيرة خالية من الجليد حتى في الصقيع الشديد بفضل الينابيع المتدفقة من قاعها، لذا يعود البجع إليها بانتظام لقضاء فصل الشتاء.

© AP Photo / Abdel Kareem Hana

امرأة تدعى نجاة روبائي، تعانق أحد أحفادها بعد وصولهم مع والدتهم ضمن مجموعة تضم نحو 12 فلسطينيا، سُمح لهم بدخول غزة عقب إعادة فتح معبر رفح الحدودي الذي طال انتظاره، وذلك في مستشفى ناصر في خان يونس، جنوبي قطاع غزة.

امرأة تدعى نجاة روبائي، تعانق أحد أحفادها بعد وصولهم مع والدتهم ضمن مجموعة تضم نحو 12 فلسطينيا، سُمح لهم بدخول غزة عقب إعادة فتح معبر رفح الحدودي الذي طال انتظاره، وذلك في مستشفى ناصر في خان يونس، جنوبي قطاع غزة. - سبوتنيك عربي
2/20
© AP Photo / Abdel Kareem Hana

امرأة تدعى نجاة روبائي، تعانق أحد أحفادها بعد وصولهم مع والدتهم ضمن مجموعة تضم نحو 12 فلسطينيا، سُمح لهم بدخول غزة عقب إعادة فتح معبر رفح الحدودي الذي طال انتظاره، وذلك في مستشفى ناصر في خان يونس، جنوبي قطاع غزة.

© Getty Images / Stefano Mazzola

وصل موكب سباق القوارب في "كرنفال البندقية" بالقرب من جسر ريالتو، ويظهر في الصورة إطلاق قصاصات الورق الملونة في الهواء، في البندقية، إيطاليا.

وصل موكب سباق القوارب في &quot;كرنفال البندقية&quot; بالقرب من جسر ريالتو، ويظهر في الصورة إطلاق قصاصات الورق الملونة في الهواء، في البندقية، إيطاليا. - سبوتنيك عربي
3/20
© Getty Images / Stefano Mazzola

وصل موكب سباق القوارب في "كرنفال البندقية" بالقرب من جسر ريالتو، ويظهر في الصورة إطلاق قصاصات الورق الملونة في الهواء، في البندقية، إيطاليا.

© REUTERS Jack Taylor

ناشطون يرتدون فساتين حمراء مزينة بالورود، ووجوههم مغطاة بدبس السكر، أمام مكاتب شركة "إكوينور" في لندن، بريطانيا، في احتجاجٍ على "التسرب النفطي"، وذلك مع اقتراب موعد حسم قرار الحكومة البريطانية بشأن الموافقة على حقل روزبانك النفطي أو رفضه.

ناشطون يرتدون فساتين حمراء مزينة بالورود، ووجوههم مغطاة بدبس السكر، أمام مكاتب شركة &quot;إكوينور&quot; في لندن، بريطانيا، في احتجاجٍ على &quot;التسرب النفطي&quot;، وذلك مع اقتراب موعد حسم قرار الحكومة البريطانية بشأن الموافقة على حقل روزبانك النفطي أو رفضه. - سبوتنيك عربي
4/20
© REUTERS Jack Taylor

ناشطون يرتدون فساتين حمراء مزينة بالورود، ووجوههم مغطاة بدبس السكر، أمام مكاتب شركة "إكوينور" في لندن، بريطانيا، في احتجاجٍ على "التسرب النفطي"، وذلك مع اقتراب موعد حسم قرار الحكومة البريطانية بشأن الموافقة على حقل روزبانك النفطي أو رفضه.

© AP Photo / Vahid Salemi

رجال الإطفاء يعملون على إخماد حريق في سوق جنات غربي طهران.

رجال الإطفاء يعملون على إخماد حريق في سوق جنات غربي طهران. - سبوتنيك عربي
5/20
© AP Photo / Vahid Salemi

رجال الإطفاء يعملون على إخماد حريق في سوق جنات غربي طهران.

© REUTERS Daniel Cole

أوليفيا دين، تتسلم جائزة أفضل فنانة جديدة من "تشابل روان"، في حفل توزيع جوائز غرامي السنوي 68 في لوس أنجلوس، كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية.

أوليفيا دين، تتسلم جائزة أفضل فنانة جديدة من &quot;تشابل روان&quot;، في حفل توزيع جوائز غرامي السنوي 68 في لوس أنجلوس، كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية. - سبوتنيك عربي
6/20
© REUTERS Daniel Cole

أوليفيا دين، تتسلم جائزة أفضل فنانة جديدة من "تشابل روان"، في حفل توزيع جوائز غرامي السنوي 68 في لوس أنجلوس، كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية.

© AP Photo / Michael Probst

يظهر في الصورة راكبو الأمواج وهم يؤدون عروضهم في بحر البلطيق البارد، في تيمندورفر ستراند، ألمانيا.

يظهر في الصورة راكبو الأمواج وهم يؤدون عروضهم في بحر البلطيق البارد، في تيمندورفر ستراند، ألمانيا. - سبوتنيك عربي
7/20
© AP Photo / Michael Probst

يظهر في الصورة راكبو الأمواج وهم يؤدون عروضهم في بحر البلطيق البارد، في تيمندورفر ستراند، ألمانيا.

© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصور

رجال الدين خلال القداس الإلهي في الذكرى 17 لتنصيب قداسة البطريرك كيريل، بطريرك موسكو وكل روسيا، في كاتدرائية "المسيح المخلص" في موسكو.

رجال الدين خلال القداس الإلهي في الذكرى 17 لتنصيب قداسة البطريرك كيريل، بطريرك موسكو وكل روسيا، في كاتدرائية &quot;المسيح المخلص&quot; في موسكو. - سبوتنيك عربي
8/20
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور

رجال الدين خلال القداس الإلهي في الذكرى 17 لتنصيب قداسة البطريرك كيريل، بطريرك موسكو وكل روسيا، في كاتدرائية "المسيح المخلص" في موسكو.

© REUTERS Amit Dave

عاملة تتفاعل بالضحك أثناء سقوطها، خلال نقلها عارضة خرسانية مع عمال آخرين على خط سكة حديد بالقرب من محطة قطار في أحمد آباد، الهند.

عاملة تتفاعل بالضحك أثناء سقوطها، خلال نقلها عارضة خرسانية مع عمال آخرين على خط سكة حديد بالقرب من محطة قطار في أحمد آباد، الهند. - سبوتنيك عربي
9/20
© REUTERS Amit Dave

عاملة تتفاعل بالضحك أثناء سقوطها، خلال نقلها عارضة خرسانية مع عمال آخرين على خط سكة حديد بالقرب من محطة قطار في أحمد آباد، الهند.

© REUTERS Kim Kyung-Hoon

صورة تظهر أشخاصا يحملون أكياسًا لالتقاط حبوب الفاصوليا خلال مراسم نثر الفاصوليا السنوية (سيتسوبون) احتفالًا بقدوم الربيع وطرد الأرواح الشريرة في معبد "تاكاهاتا فودوسون كونغوجي"، طوكيو، اليابان.

صورة تظهر أشخاصا يحملون أكياسًا لالتقاط حبوب الفاصوليا خلال مراسم نثر الفاصوليا السنوية (سيتسوبون) احتفالًا بقدوم الربيع وطرد الأرواح الشريرة في معبد &quot;تاكاهاتا فودوسون كونغوجي&quot;، طوكيو، اليابان. - سبوتنيك عربي
10/20
© REUTERS Kim Kyung-Hoon

صورة تظهر أشخاصا يحملون أكياسًا لالتقاط حبوب الفاصوليا خلال مراسم نثر الفاصوليا السنوية (سيتسوبون) احتفالًا بقدوم الربيع وطرد الأرواح الشريرة في معبد "تاكاهاتا فودوسون كونغوجي"، طوكيو، اليابان.

© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصور

صورة تظهر إنتاج الزينة، لمهرجان "ماسلينيتسا" في موسكو، روسيا.

صورة تظهر إنتاج الزينة، لمهرجان &quot;ماسلينيتسا&quot; في موسكو، روسيا. - سبوتنيك عربي
11/20
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
/
الانتقال إلى بنك الصور

صورة تظهر إنتاج الزينة، لمهرجان "ماسلينيتسا" في موسكو، روسيا.

© Getty Images / NurPhoto/Sanjit Pariyar

صورة تظهر أحد المتعبّدين الهندوس النيباليين يؤدي صلاة طقسية في اليوم الأخير من مهرجان "مادهاف نارايان" أو مهرجان "سواستهاني براتا كاثا"، على نهر هانومانتي في باختابور، نيبال، في 1 فبراير/شباط 2026. وتصوم النساء الهندوسيات النيباليات خلال هذا الشهر ويصلين إلى الإلهة سواستهاني طالبين منها طول العمر والازدهار لأسرهنّ في هذا المهرجان الذي يمتدّ شهرا كاملا.

صورة تظهر أحد المتعبّدين الهندوس النيباليين يؤدي صلاة طقسية في اليوم الأخير من مهرجان &quot;مادهاف نارايان&quot; أو مهرجان &quot;سواستهاني براتا كاثا&quot;، على نهر هانومانتي في باختابور، نيبال، في 1 فبراير/شباط 2026. وتصوم النساء الهندوسيات النيباليات خلال هذا الشهر ويصلين إلى الإلهة سواستهاني طالبين منها طول العمر والازدهار لأسرهنّ في هذا المهرجان الذي يمتدّ شهرا كاملا. - سبوتنيك عربي
12/20
© Getty Images / NurPhoto/Sanjit Pariyar

صورة تظهر أحد المتعبّدين الهندوس النيباليين يؤدي صلاة طقسية في اليوم الأخير من مهرجان "مادهاف نارايان" أو مهرجان "سواستهاني براتا كاثا"، على نهر هانومانتي في باختابور، نيبال، في 1 فبراير/شباط 2026. وتصوم النساء الهندوسيات النيباليات خلال هذا الشهر ويصلين إلى الإلهة سواستهاني طالبين منها طول العمر والازدهار لأسرهنّ في هذا المهرجان الذي يمتدّ شهرا كاملا.

© Sputnik . Alexei Danichev / الانتقال إلى بنك الصور

صورة لغروب الشمس الشتوي، على نهر "فونتانكا" في سان بطرسبورغ، روسيا.

صورة لغروب الشمس الشتوي، على نهر &quot;فونتانكا&quot; في سان بطرسبورغ، روسيا. - سبوتنيك عربي
13/20
© Sputnik . Alexei Danichev
/
الانتقال إلى بنك الصور

صورة لغروب الشمس الشتوي، على نهر "فونتانكا" في سان بطرسبورغ، روسيا.

© AP Photo / Martin Mejia

صورة لتفاعل الناس مع المحتفلين الذين يرتدون زي الأسود الصينية، خلال فعالية للاحتفال برأس السنة الصينية في وزارة الثقافة في ليما، بيرو.

صورة لتفاعل الناس مع المحتفلين الذين يرتدون زي الأسود الصينية، خلال فعالية للاحتفال برأس السنة الصينية في وزارة الثقافة في ليما، بيرو. - سبوتنيك عربي
14/20
© AP Photo / Martin Mejia

صورة لتفاعل الناس مع المحتفلين الذين يرتدون زي الأسود الصينية، خلال فعالية للاحتفال برأس السنة الصينية في وزارة الثقافة في ليما، بيرو.

© Getty Images / VCG/Beijing Youth Daily/Cui Jun

سياح يرتدون معدات واقية، أو ما يعرف ببدلات صيد الكركند، يستمتعون بمشاهدة الجليد العائم في جبل "يودو" خلال فصل الشتاء، في بكين، الصين.

سياح يرتدون معدات واقية، أو ما يعرف ببدلات صيد الكركند، يستمتعون بمشاهدة الجليد العائم في جبل &quot;يودو&quot; خلال فصل الشتاء، في بكين، الصين. - سبوتنيك عربي
15/20
© Getty Images / VCG/Beijing Youth Daily/Cui Jun

سياح يرتدون معدات واقية، أو ما يعرف ببدلات صيد الكركند، يستمتعون بمشاهدة الجليد العائم في جبل "يودو" خلال فصل الشتاء، في بكين، الصين.

© Sputnik . Kirill Kallinikov / الانتقال إلى بنك الصور

يشارك أعضاء طاقم محاكاة مكوّن من رائد الفضاء ألكسندر غريوبينكين من وكالة "روسكوسموس"، وقائد فرقة رواد الفضاء أوليغ كونونينكو من "روسكوسموس"، ورائد الفضاء ماركوس بيريوس من وكالة "ناسا" (من اليسار إلى اليمين)، في تدريب على إجراءات الطوارئ في حال الهبوط الاضطراري في منطقة غابية مستنقعية خلال فصل الشتاء ("البقاء في الظروف الشتوية القاسية").

يشارك أعضاء طاقم محاكاة مكوّن من رائد الفضاء ألكسندر غريوبينكين من وكالة &quot;روسكوسموس&quot;، وقائد فرقة رواد الفضاء أوليغ كونونينكو من &quot;روسكوسموس&quot;، ورائد الفضاء ماركوس بيريوس من وكالة &quot;ناسا&quot; (من اليسار إلى اليمين)، في تدريب على إجراءات الطوارئ في حال الهبوط الاضطراري في منطقة غابية مستنقعية خلال فصل الشتاء (&quot;البقاء في الظروف الشتوية القاسية&quot;). - سبوتنيك عربي
16/20
© Sputnik . Kirill Kallinikov
/
الانتقال إلى بنك الصور

يشارك أعضاء طاقم محاكاة مكوّن من رائد الفضاء ألكسندر غريوبينكين من وكالة "روسكوسموس"، وقائد فرقة رواد الفضاء أوليغ كونونينكو من "روسكوسموس"، ورائد الفضاء ماركوس بيريوس من وكالة "ناسا" (من اليسار إلى اليمين)، في تدريب على إجراءات الطوارئ في حال الهبوط الاضطراري في منطقة غابية مستنقعية خلال فصل الشتاء ("البقاء في الظروف الشتوية القاسية").

© Getty Images / Adri Salido

صورة تظهر تنسيق السكان وفرق الطوارئ جهودهم لإنقاذ الحيوانات الأليفة المحتجزة داخل منازل غمرتها مياه نهر سادو بعد أن فاضت ضفافه جرّاء الفيضانات الشديدة التي تسبّب بها العاصفة "ليوناردو" في البرتغال. وقد جلبت العاصفة أمطارًا غزيرة، وأسفرت عن مقتل شخص.

صورة تظهر تنسيق السكان وفرق الطوارئ جهودهم لإنقاذ الحيوانات الأليفة المحتجزة داخل منازل غمرتها مياه نهر سادو بعد أن فاضت ضفافه جرّاء الفيضانات الشديدة التي تسبّب بها العاصفة &quot;ليوناردو&quot; في البرتغال. وقد جلبت العاصفة أمطارًا غزيرة، وأسفرت عن مقتل شخص. - سبوتنيك عربي
17/20
© Getty Images / Adri Salido

صورة تظهر تنسيق السكان وفرق الطوارئ جهودهم لإنقاذ الحيوانات الأليفة المحتجزة داخل منازل غمرتها مياه نهر سادو بعد أن فاضت ضفافه جرّاء الفيضانات الشديدة التي تسبّب بها العاصفة "ليوناردو" في البرتغال. وقد جلبت العاصفة أمطارًا غزيرة، وأسفرت عن مقتل شخص.

© AP Photo / Bruna Prado

يتعانق المحتفلون خلال حفلة الشارع الاستعدادية للكرنفال "نادا ديمايس" أو "لا شيء مهم" في ريو دي جانيرو.

يتعانق المحتفلون خلال حفلة الشارع الاستعدادية للكرنفال &quot;نادا ديمايس&quot; أو &quot;لا شيء مهم&quot; في ريو دي جانيرو. - سبوتنيك عربي
18/20
© AP Photo / Bruna Prado

يتعانق المحتفلون خلال حفلة الشارع الاستعدادية للكرنفال "نادا ديمايس" أو "لا شيء مهم" في ريو دي جانيرو.

© REUTERS KCNA

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، يحضر افتتاح مزرعة لتربية الماشية في مقاطعة بيونغان الشمالية، كوريا الشمالية.

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، يحضر افتتاح مزرعة لتربية الماشية في مقاطعة بيونغان الشمالية، كوريا الشمالية. - سبوتنيك عربي
19/20
© REUTERS KCNA

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، يحضر افتتاح مزرعة لتربية الماشية في مقاطعة بيونغان الشمالية، كوريا الشمالية.

© Getty Images / Carlos Gil Andreu

تطلق عدة فتيات يرتدين أزياءً تقليدية، تعرف باسم "البوريفيكاس"، حمامًا أبيض في ختام طقس "البوريفيكاس"، في بلدة مونروي، إسبانيا. وهو احتفال فولكلوري يقام سنويًا في الثاني من فبراير/شباط.

تطلق عدة فتيات يرتدين أزياءً تقليدية، تعرف باسم &quot;البوريفيكاس&quot;، حمامًا أبيض في ختام طقس &quot;البوريفيكاس&quot;، في بلدة مونروي، إسبانيا. وهو احتفال فولكلوري يقام سنويًا في الثاني من فبراير/شباط. - سبوتنيك عربي
20/20
© Getty Images / Carlos Gil Andreu

تطلق عدة فتيات يرتدين أزياءً تقليدية، تعرف باسم "البوريفيكاس"، حمامًا أبيض في ختام طقس "البوريفيكاس"، في بلدة مونروي، إسبانيا. وهو احتفال فولكلوري يقام سنويًا في الثاني من فبراير/شباط.

