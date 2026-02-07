https://sarabic.ae/20260207/ما-هي-خيارات-السلطة-في-مواجهة--تزايد-عمليات-التهجير-في-الضفة-الغربية-1110107522.html

ما خيارات السلطة في مواجهة تزايد عمليات التهجير في الضفة الغربية؟

أكدت منظمة الأمم المتحدة أن "هجمات المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية، تسببت في تهجير نحو 900 فلسطيني منذ بداية العام 2026"، محذرة من استمرار تهجير... 07.02.2026, سبوتنيك عربي

وبحسب أرقام صادرة عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، واستنادا إلى بيانات جمعتها وكالات أممية عدة، تم خلال الشهر الماضي، "تهجير ما لا يقل عن 694 فلسطينيا من منازلهم قسرا".وأشار مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى أنه في أواخر يناير/ كانون الثاني 2026، أصبح عنف المستوطنين عاملا رئيسيا في التهجير القسري في الضفة الغربية.وأضافت القواسمة في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "الوضع الذي أشارت إليه الأمم المتحدة بشأن الضفة الغربية ليس وليد اليوم، وإنما هو ممارسات يومية لقطعان المستوطنين، وهو وضع لا تملك السلطة الفلسطينية إزاءه أي خيارات سوى تعزيز الصمود والبقاء في المكان".وأشار تيم في تصريحات لـ"سبوتنيك" إلى أن "قرارات الأمم المتحدة واضحة في إدانة كل ما يحدث في الضفة مثل قرار رقم 2334 الذي نص على أن الضفة وغزة والقدس الشرقية أراض فلسطينية تحت الاحتلال، ومن ثم فسلطة الاحتلال ملزمة بتقديم كافة التسهيلات للأراضي التي يحتلها".

