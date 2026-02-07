ما خيارات السلطة في مواجهة تزايد عمليات التهجير في الضفة الغربية؟

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
من الملعب
شوبير أم الشناوي؟.. أزمة حراسة المرمى في الكرة المصرية
خطوط التماس
كاترين الثانية والوصول الى البحر الأسود
طرائف سبوتنيك
أكشاك الخدمة الذاتية في مطاعم ماكدونالدز أدت إلى زيادة إنفاق العملاء
صدى الحياة
بعد ضجة "رفع سن التقاعد".. البرلمان اللبناني يوضح موازنة 2026
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
ملفات ساخنة
مسار تصاعدي للعلاقات المصرية التركية وتنسيق حول الملفات الإقليمية
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
عالم سبوتنيك
الولايات المتحدة وروسيا تتفقان على استئناف الحوار العسكري، مفاوضات على صفيح ساخن بين واشنطن وطهران في عمان
شؤون عسكرية
خبير: دمشق تعود إلى المرجعية الروسية بوصفها مظلة سياسية وأمنية قادرة على توفير التوازن
قوانين الاقتصاد
خبير: الصين وروسيا يمكن أن تقودا حركة تغيرات كبيرة في الاقتصاد العالمي
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
الإنسان والثقافة
من أخماتوفا إلى أوليتسكايا: رحلة الأدب الروسي بصوت أنثوي
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
مرايا العلوم
أول منصة تواصل اجتماعي للذكاء الاصطناعي
من الملعب
شوبير أم الشناوي؟.. أزمة حراسة المرمى في الكرة المصرية
خطوط التماس
كاترين الثانية والوصول الى البحر الأسود
طرائف سبوتنيك
أكشاك الخدمة الذاتية في مطاعم ماكدونالدز أدت إلى زيادة إنفاق العملاء
شؤون عسكرية
خبير: دمشق تعود إلى المرجعية الروسية بوصفها مظلة سياسية وأمنية قادرة على توفير التوازن
عرب بوينت بودكاست
On air
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
قوانين الاقتصاد
خبير: الصين وروسيا يمكن أن تقودا حركة تغيرات كبيرة في الاقتصاد العالمي
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
عالم سبوتنيك
الكرملين: روسيا والولايات المتحدة ستتخذان موقفا مسؤولا بشأن معاهدة ستارت الجديدة
ملفات ساخنة
ما هي خيارات السلطة في مواجهة تزايد عمليات التهجير في الضفة الغربية
مساحة حرة
لماذا يواجه الذكاء الاصطناعي صعوبة في فهم اللغة العربية؟
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
يناقش صحفيو سبوتنيك عربي على أثير راديو سبوتنيك آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ونشارككم رأي وتحليل خبراء من مختلف المجالات من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت. وبإمكانكم الاستماع إلى إذاعة سبوتنيك على التردد 93,6 في لبنان، و93,3 في سوريا، و91.5 في العراق.
ما خيارات السلطة في مواجهة تزايد عمليات التهجير في الضفة الغربية؟
ما خيارات السلطة في مواجهة تزايد عمليات التهجير في الضفة الغربية؟
سبوتنيك عربي
أكدت منظمة الأمم المتحدة أن "هجمات المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية، تسببت في تهجير نحو 900 فلسطيني منذ بداية العام 2026"، محذرة من استمرار تهجير...
راديو
ملفات ساخنة
أخبار الضفة الغربية
غزة
منظمة الأمم المتحدة
أخبار فلسطين اليوم
ما هي خيارات السلطة في مواجهة تزايد عمليات التهجير في الضفة الغربية؟
سبوتنيك عربي
ما هي خيارات السلطة في مواجهة تزايد عمليات التهجير في الضفة الغربية؟
وبحسب أرقام صادرة عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، واستنادا إلى بيانات جمعتها وكالات أممية عدة، تم خلال الشهر الماضي، "تهجير ما لا يقل عن 694 فلسطينيا من منازلهم قسرا".وأشار مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى أنه في أواخر يناير/ كانون الثاني 2026، أصبح عنف المستوطنين عاملا رئيسيا في التهجير القسري في الضفة الغربية.وأضافت القواسمة في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "الوضع الذي أشارت إليه الأمم المتحدة بشأن الضفة الغربية ليس وليد اليوم، وإنما هو ممارسات يومية لقطعان المستوطنين، وهو وضع لا تملك السلطة الفلسطينية إزاءه أي خيارات سوى تعزيز الصمود والبقاء في المكان".وأشار تيم في تصريحات لـ"سبوتنيك" إلى أن "قرارات الأمم المتحدة واضحة في إدانة كل ما يحدث في الضفة مثل قرار رقم 2334 الذي نص على أن الضفة وغزة والقدس الشرقية أراض فلسطينية تحت الاحتلال، ومن ثم فسلطة الاحتلال ملزمة بتقديم كافة التسهيلات للأراضي التي يحتلها".
غزة
ما خيارات السلطة في مواجهة تزايد عمليات التهجير في الضفة الغربية؟

راديو
ما هي خيارات السلطة في مواجهة تزايد عمليات التهجير في الضفة الغربية؟
أكدت منظمة الأمم المتحدة أن "هجمات المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية، تسببت في تهجير نحو 900 فلسطيني منذ بداية العام 2026"، محذرة من استمرار تهجير الفلسطينيين في الضفة.
وبحسب أرقام صادرة عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، واستنادا إلى بيانات جمعتها وكالات أممية عدة، تم خلال الشهر الماضي، "تهجير ما لا يقل عن 694 فلسطينيا من منازلهم قسرا".
وأشار مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى أنه في أواخر يناير/ كانون الثاني 2026، أصبح عنف المستوطنين عاملا رئيسيا في التهجير القسري في الضفة الغربية.
في هذا السياق، قالت عضو المجلس الوطني الفلسطيني، د. سحر القواسمة، إن "هذه الحكومة اليمينية المتطرفة من أعلى رأسها حتى كافة وزرائها، ومنذ تشكيلها كانت نيتها واضحة في إلغاء كل ما توافق عليه المجتمع الدولي، ومحاولة فرض أجندة جديدة على الأرض".
وأضافت القواسمة في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "الوضع الذي أشارت إليه الأمم المتحدة بشأن الضفة الغربية ليس وليد اليوم، وإنما هو ممارسات يومية لقطعان المستوطنين، وهو وضع لا تملك السلطة الفلسطينية إزاءه أي خيارات سوى تعزيز الصمود والبقاء في المكان".

من جهته، قال أمين سر حركة "فتح" بهولندا، زيد تيم أمين، إن "الضفة تشهد أكبر عملية استيطان، وهو ما يعد استكمالا لحرب الإبادة التي خاضها ويخوضها الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في غزة".

وأشار تيم في تصريحات لـ"سبوتنيك" إلى أن "قرارات الأمم المتحدة واضحة في إدانة كل ما يحدث في الضفة مثل قرار رقم 2334 الذي نص على أن الضفة وغزة والقدس الشرقية أراض فلسطينية تحت الاحتلال، ومن ثم فسلطة الاحتلال ملزمة بتقديم كافة التسهيلات للأراضي التي يحتلها".
Заголовок открываемого материала