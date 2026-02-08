https://sarabic.ae/20260208/أوفيتشينيكيوف-بين-الإمبراطورية-والأرض-المقدسة-معلم-في-مهمة-سامية--1110142105.html

في حلقة اليوم من البرنامج، نقوم برحلة تاريخية نعود بها إلى نهايات القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، إلى أرض فلسطين تحت الحكم العثماني. ليست رحلة عن حروب وسياسات، بل رحلة عن نور آخر، نور العلم والمعرفة. رحلة تتحدث عن رسالة تربوية سامية، حملها رجال ونساء من قلب روسيا الباردة إلى أرض فلسطين الدافئة.كما نسلط الضوء على واحد من الرموز التي حملت هذه الرسالة، المعلم الروسي ميخائيل أوفتشينيكوف، ذلك الرجل وغيره من المعلمين والمدرّسات الروس الأوائل، الذي ترك وطنه وقطع آلاف الأميال ليغرس بذور العلم في تربة جديدة.في تلك الفترة، وبين أزقة القدس وحاراتها، وعلى تلال الناصرة ومدن الساحل، كانت تنتشر مدارس وجمعيات تابعة للجمعية الإمبراطورية الأرثوذكسية الفلسطينية. هذه الجمعية، التي أسستها روسيا القيصرية، لم تكن مجرد كيان ديني أو سياسي فحسب، بل كانت أيضًا منارة تعليمية وثقافية أضاءت لعقود.وقال الكاتب الصحفي والمترجم والخبير في تاريخ الثقافة الروسية الأستاذ عماد الدين رائف، بهذا الصدد في حديث لبرنامجنا:وأشار رائف إلى أن "هذه المقالات تضمنت جملة من الملحوظات المهمّة حول الناس الذين تحدث عنهم، من عرب فلسطين، والحجاج الروس والألمان واليونانيين والإنكليز، والفلاحين المصريين. كما تتميز الرسائل بانشغال كاتبها بقضايا اجتماعية واقتصادية متنوعة، منها الزراعة وشبكات السكك الحديدية في فلسطين والعلاقات الاجتماعية والتعليم"، وأردف: "يصف بشغف الطبيعة والرحلات إلى أماكن محددة مستعرضًا جانبًا من تاريخها، ويذكر وقائع شيّقة عن مدن الجليل وقراه والقدس ويافا والقسطنطينية وأثينا والإسكندرية والقاهرة".التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...

