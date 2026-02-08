أوفيتشينيكيوف.. بين الإمبراطورية والأرض المقدسة.. معلم في مهمة سامية

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
09:16 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
من أخماتوفا إلى أوليتسكايا: رحلة الأدب الروسي بصوت أنثوي
09:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
10:03 GMT
16 د
مرايا العلوم
أول منصة تواصل اجتماعي للذكاء الاصطناعي
10:31 GMT
29 د
من الملعب
شوبير أم الشناوي؟.. أزمة حراسة المرمى في الكرة المصرية
11:29 GMT
29 د
خطوط التماس
كاترين الثانية والوصول الى البحر الأسود
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
أكشاك الخدمة الذاتية في مطاعم ماكدونالدز أدت إلى زيادة إنفاق العملاء
12:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
خبير: دمشق تعود إلى المرجعية الروسية بوصفها مظلة سياسية وأمنية قادرة على توفير التوازن
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
13:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
13:48 GMT
11 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الصين وروسيا يمكن أن تقودا حركة تغيرات كبيرة في الاقتصاد العالمي
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
17:33 GMT
6 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
17:39 GMT
20 د
عالم سبوتنيك
الكرملين: روسيا والولايات المتحدة ستتخذان موقفا مسؤولا بشأن معاهدة ستارت الجديدة
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما هي خيارات السلطة في مواجهة تزايد عمليات التهجير في الضفة الغربية
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
لماذا يواجه الذكاء الاصطناعي صعوبة في فهم اللغة العربية؟
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:17 GMT
14 د
من الملعب
شوبير أم الشناوي؟.. أزمة حراسة المرمى في الكرة المصرية
09:31 GMT
29 د
خطوط التماس
كاترين الثانية والوصول الى البحر الأسود
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
أكشاك الخدمة الذاتية في مطاعم ماكدونالدز أدت إلى زيادة إنفاق العملاء
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
لماذا يواجه الذكاء الاصطناعي صعوبة في فهم اللغة العربية؟
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
في يناير نقرر وفي فبراير ننسى… ما سر اختفاء قرارات رأس السنة بعد أسابيع قليلة؟
12:03 GMT
14 د
صدى الحياة
بعد ضجة "رفع سن التقاعد".. البرلمان اللبناني يوضح موازنة 2026
12:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
12:47 GMT
12 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الصين وروسيا يمكن أن تقودا حركة تغيرات كبيرة في الاقتصاد العالمي
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
13:32 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
13:41 GMT
19 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما هي خيارات السلطة في مواجهة تزايد عمليات التهجير في الضفة الغربية
17:04 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
أوربان: أوكرانيا عدوة طالما حظرت واردات الطاقة الروسية.. وإيران تؤكد أن البرنامج الصاروخي خارج إطار المفاوضات
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
أوفيتشينيكيوف.. بين الإمبراطورية والأرض المقدسة.. معلم في مهمة سامية
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: دمشق تعود إلى المرجعية الروسية بوصفها مظلة سياسية وأمنية قادرة على توفير التوازن
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
راديو
راديو

يناقش صحفيو سبوتنيك عربي على أثير راديو سبوتنيك آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ونشارككم رأي وتحليل خبراء من مختلف المجالات من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت. وبإمكانكم الاستماع إلى إذاعة سبوتنيك على التردد 93,6 في لبنان، و93,3 في سوريا، و91.5 في العراق.
أوفيتشينيكيوف.. بين الإمبراطورية والأرض المقدسة.. معلم في مهمة سامية
أوفيتشينيكيوف.. بين الإمبراطورية والأرض المقدسة.. معلم في مهمة سامية
في حلقة اليوم من برنامج "الإنسان والثقافة".. ميخائيل أوفيتشينكوف والمعلمين الروس الأوائل في فلسطين تحت الحكم العثماني. 08.02.2026, سبوتنيك عربي
راديو
الإنسان والثقافة
أوفيتشينيكيوف.. بين الإمبراطورية والأرض المقدسة.. معلم في مهمة سامية
أوفيتشينيكيوف.. بين الإمبراطورية والأرض المقدسة.. معلم في مهمة سامية
في حلقة اليوم من البرنامج، نقوم برحلة تاريخية نعود بها إلى نهايات القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، إلى أرض فلسطين تحت الحكم العثماني. ليست رحلة عن حروب وسياسات، بل رحلة عن نور آخر، نور العلم والمعرفة. رحلة تتحدث عن رسالة تربوية سامية، حملها رجال ونساء من قلب روسيا الباردة إلى أرض فلسطين الدافئة.كما نسلط الضوء على واحد من الرموز التي حملت هذه الرسالة، المعلم الروسي ميخائيل أوفتشينيكوف، ذلك الرجل وغيره من المعلمين والمدرّسات الروس الأوائل، الذي ترك وطنه وقطع آلاف الأميال ليغرس بذور العلم في تربة جديدة.في تلك الفترة، وبين أزقة القدس وحاراتها، وعلى تلال الناصرة ومدن الساحل، كانت تنتشر مدارس وجمعيات تابعة للجمعية الإمبراطورية الأرثوذكسية الفلسطينية. هذه الجمعية، التي أسستها روسيا القيصرية، لم تكن مجرد كيان ديني أو سياسي فحسب، بل كانت أيضًا منارة تعليمية وثقافية أضاءت لعقود.وقال الكاتب الصحفي والمترجم والخبير في تاريخ الثقافة الروسية الأستاذ عماد الدين رائف، بهذا الصدد في حديث لبرنامجنا:وأشار رائف إلى أن "هذه المقالات تضمنت جملة من الملحوظات المهمّة حول الناس الذين تحدث عنهم، من عرب فلسطين، والحجاج الروس والألمان واليونانيين والإنكليز، والفلاحين المصريين. كما تتميز الرسائل بانشغال كاتبها بقضايا اجتماعية واقتصادية متنوعة، منها الزراعة وشبكات السكك الحديدية في فلسطين والعلاقات الاجتماعية والتعليم"، وأردف: "يصف بشغف الطبيعة والرحلات إلى أماكن محددة مستعرضًا جانبًا من تاريخها، ويذكر وقائع شيّقة عن مدن الجليل وقراه والقدس ويافا والقسطنطينية وأثينا والإسكندرية والقاهرة".التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
2026
الإنسان والثقافة, аудио
راديو
أوفيتشينيكيوف.. بين الإمبراطورية والأرض المقدسة.. معلم في مهمة سامية
في حلقة اليوم من برنامج "الإنسان والثقافة".. ميخائيل أوفيتشينكوف والمعلمين الروس الأوائل في فلسطين تحت الحكم العثماني.
في حلقة اليوم من البرنامج، نقوم برحلة تاريخية نعود بها إلى نهايات القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، إلى أرض فلسطين تحت الحكم العثماني. ليست رحلة عن حروب وسياسات، بل رحلة عن نور آخر، نور العلم والمعرفة. رحلة تتحدث عن رسالة تربوية سامية، حملها رجال ونساء من قلب روسيا الباردة إلى أرض فلسطين الدافئة.
كما نسلط الضوء على واحد من الرموز التي حملت هذه الرسالة، المعلم الروسي ميخائيل أوفتشينيكوف، ذلك الرجل وغيره من المعلمين والمدرّسات الروس الأوائل، الذي ترك وطنه وقطع آلاف الأميال ليغرس بذور العلم في تربة جديدة.

في تلك الفترة، وبين أزقة القدس وحاراتها، وعلى تلال الناصرة ومدن الساحل، كانت تنتشر مدارس وجمعيات تابعة للجمعية الإمبراطورية الأرثوذكسية الفلسطينية. هذه الجمعية، التي أسستها روسيا القيصرية، لم تكن مجرد كيان ديني أو سياسي فحسب، بل كانت أيضًا منارة تعليمية وثقافية أضاءت لعقود.
وقال الكاتب الصحفي والمترجم والخبير في تاريخ الثقافة الروسية الأستاذ عماد الدين رائف، بهذا الصدد في حديث لبرنامجنا:

ينتمي ميخائيل أوفيتشينيكوف، إلى الرعيل الأول من المعلمين الروس، الذين خدموا في المؤسسات التربوية التابعة للجمعية الإمبراطورية الأرثوذكسية الفلسطينية، في فلسطين. نشر سلسلة مقالات في صحيفة روسية صغيرة "بيسكوفسكي غورودسكوي ليستوك"، بين عامي 1893 و1895. وتصدّر العنوان الجامع لهذه المقالات "رسائل من فلسطين" كانت هوية الكاتب واضحة بالنسبة إلى القارئ، معلّم روسي يعمل بعيدًا عن وطنه في بيئة ثقافية غريبة، إلا أنه عرّف عن نفسه بأنه معلم أرثوذكسي من رعايا الإمبراطورية الروسية.

وأشار رائف إلى أن "هذه المقالات تضمنت جملة من الملحوظات المهمّة حول الناس الذين تحدث عنهم، من عرب فلسطين، والحجاج الروس والألمان واليونانيين والإنكليز، والفلاحين المصريين. كما تتميز الرسائل بانشغال كاتبها بقضايا اجتماعية واقتصادية متنوعة، منها الزراعة وشبكات السكك الحديدية في فلسطين والعلاقات الاجتماعية والتعليم"، وأردف: "يصف بشغف الطبيعة والرحلات إلى أماكن محددة مستعرضًا جانبًا من تاريخها، ويذكر وقائع شيّقة عن مدن الجليل وقراه والقدس ويافا والقسطنطينية وأثينا والإسكندرية والقاهرة".
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
