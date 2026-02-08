https://sarabic.ae/20260208/المشروع-21820-سفينة-إنزال-روسية-تجمع-بين-السرعة-والمناورة-1110145177.html
"المشروع 21820".. سفينة إنزال روسية تجمع بين السرعة والمناورة
"المشروع 21820".. سفينة إنزال روسية تجمع بين السرعة والمناورة
سبوتنيك عربي
صممت روسيا سفينة الإنزال "المشروع 21820"، لتجمع بين مزايا السرعة التي تصل لنحو 65 كلم في الساعة والقدرة العالية على المناورة خلال العمل في المياه الضحلة،... 08.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-08T14:21+0000
2026-02-08T14:21+0000
2026-02-08T14:24+0000
وسائط متعددة
انفوجرافيك
روسيا
سلاح روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/08/1110144734_1:0:1411:793_1920x0_80_0_0_f9c870bdfeb91ecdb195b832c5916a8c.png
ويمكن لهذه السفينة أن تحمل نحو 120 طنا من العتاد العسكري إضافة إلى قدرتها على الإبحار ليوم كامل دون الحاجة لإعادة التزود بالوقود بمدى يتجاوز 800 كيلومتر.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/08/1110144734_178:0:1235:793_1920x0_80_0_0_76d8c0f84126ba134a1a46562a37938d.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
انفوجرافيك, روسيا, سلاح روسيا, инфографика
انفوجرافيك, روسيا, سلاح روسيا, инфографика
"المشروع 21820".. سفينة إنزال روسية تجمع بين السرعة والمناورة
14:21 GMT 08.02.2026 (تم التحديث: 14:24 GMT 08.02.2026)
صممت روسيا سفينة الإنزال "المشروع 21820"، لتجمع بين مزايا السرعة التي تصل لنحو 65 كلم في الساعة والقدرة العالية على المناورة خلال العمل في المياه الضحلة، لتنفيذ مهام إنزال القوات والعتاد العسكري على شواطئ العدو.
ويمكن لهذه السفينة أن تحمل نحو 120 طنا من العتاد العسكري إضافة إلى قدرتها على الإبحار ليوم كامل دون الحاجة لإعادة التزود بالوقود بمدى يتجاوز 800 كيلومتر.