جامعة الدول العربية: استهداف قوافل الإغاثة في السودان جريمة حرب مكتملة الأركان

أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الأحد، "استهداف قوات الدعم السريع لقوافل الإغاثة في ولاية شمال كردفان بالسودان". 08.02.2026

وأكد أبو الغيط، في بيان له، أن "هذا الاستهداف يُعد جريمة حرب مكتملة الأركان"، مشددًا على "ضرورة محاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في السودان، ووضع حدٍ للإفلات من العقاب".كما أكد أهمية توفير الحماية الكاملة للمدنيين والعاملين في مرافق الإغاثة، مشيرًا إلى أن "جامعة الدول العربية تكثف جهودها لدعم مسار سياسي شامل من شأنه إنهاء النزاع في السودان".وقُتل شخص وأصيب آخرون، أول أمس الجمعة، في هجوم بطائرة مسيّرة على قافلة إنسانية تابعة لبرنامج الأغذية العالمي في شمال كردفان بالسودان.من جهتها، أدانت الحكومة السودانية "استهداف قوات الدعم السريع لقوافل برنامج الغذاء العالمي بشمال كردفان".وذكرت وزارة الخارجية السودانية أن "استهداف قوافل الإغاثة جريمة حرب وانتهاك صارخ للقانون الإنساني"، داعية المجتمع الدولي لإدانة الاستهداف و"محاسبة" قوات الدعم السريع، على حد قولها.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.وخرجت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة قائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، وبين قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، إلى العلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكوّن العسكري، الذي يضم قوات الجيش وقوات الدعم السريع، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.وأسفرت الحرب عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص بعضهم إلى دول الجوار، كما تسببت بأزمة إنسانية تعد من الأسوأ في العالم، بحسب الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.

