سباق الروبوتات البشرية.. من يتصدر المشهد؟

سباق الروبوتات البشرية.. من يتصدر المشهد؟

سبوتنيك عربي

يشهد قطاع الروبوتات البشرية نموا متسارعا خلال الفترة الأخيرة، مدفوعا بارتفاع غير مسبوق في حجم الاستثمارات العالمية، ففي عام 2025، بلغت الاستثمارات الموجهة إلى... 08.02.2026

وتعكس هذه الأرقام دخول السوق مرحلة جديدة من الثقة، حيث بدأ المستثمرون ينظرون إلى الروبوتات البشرية باعتبارها حلولًا قابلة للتطبيق في القطاعات الصناعية والخدمية والاستهلاكية، بحسب بيانات منصة أبحاث السوق "تراس إكسن".وعلى مستوى التوزيع الجغرافي، تتصدر الصين المشهد العالمي بوجود 23 شركة ناشئة متخصصة في الروبوتات البشرية، تليها الولايات المتحدة بفارق ضئيل مع 22 شركة، في منافسة تعكس حدة السباق التكنولوجي بين القوتين الاقتصاديتين، وفي المرتبة التالية، تحل الهند بـ 12 شركة ناشئة، متقدمة على عدد من الدول الأوروبية ذات الإرث الصناعي الطويل.كما تظهر تجمعات ناشئة محدودة في أسواق أخرى، مثل أستراليا واليابان بثلاث شركات لكل منهما، إضافة إلى النمسا وكندا بشركتين في كل دولة. وعلى الرغم من محدودية هذه الأرقام، فإنها تؤكد اتساع الاهتمام العالمي بتقنيات الروبوتات البشرية، مع بقاء الكثافة الأكبر للشركات في دول تمتلك بنية تكنولوجية واستثمارية متقدمة.ويُعد النظام البيئي في كل من الصين والولايات المتحدة الأكثر نضجًا وتميزًا في هذا القطاع. ففي الصين، برزت شركات تمكنت من إنتاج أكثر من 5000 نموذج لكل منهما بحلول عام 2025، وهو ما يعكس تركيزا واضحا على التصنيع واسع النطاق وخفض التكاليف.أما في أوروبا، فتبرز شركات تركز في عملها على تطوير روبوتات بشرية بقدرات تفاعلية متقدمة وتصميمات تحاكي السلوك البشري بدقة. ورغم محدودية الإنتاج مقارنة بالصين والولايات المتحدة، تراهن هذه الشركات على الابتكار النوعي والتخصص في تطبيقات محددة لتعزيز تنافسيتها على الساحة العالمية.

