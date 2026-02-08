https://sarabic.ae/20260208/سنجاب-يتسبب-في-شلل-مباراة-كرة-قدم-فيديو-1110131150.html
سنجاب يتسبب في شلل مباراة كرة قدم.. فيديو
تعرضت مباراة كرة القدم بين ناديي هال سيتي وبريستول سيتي ضمن الدوري الإنجليزي، مساء أمس السبت، للتوقف بشكل مؤقت، بعد اقتحام سنجاب لأرضية الملعب مرتين، في واقعة طريفة شهدها ملعب "إم كيه إم" بمدينة هال، بحسب تقارير محلية.
وأظهرت لقطات متداولة هتافات الجماهير أثناء ركض السنجاب داخل الملعب، وسط ترقب اللاعبين، فيما علّق حساب "هال سيتي ريترو" عبر منصة "إكس" مازحًا: "اقبلوا انضمام السنجاب للنادي! يا له من أداء رائع قدمه".
وفي وقت لاحق، تمكن أعضاء الجهاز الفني من الإمساك بالسنجاب وإخراجه من أرض الملعب، لتُستأنف المباراة، التي انتهت بفوز بريستول سيتي بنتيجة 3-2.