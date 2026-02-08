طلاب الطب بجامعة بنغازي الليبية يطلقون مبادرة "سلات رمضان" لدعم الأسر المحتاجة.. صور
بمناسبة قرب حلول شهر رمضان، قام فريق طلاب الطب التطوعي بجامعة بنغازي في ليبيا، بتجهيز وتوزيع سلات رمضانية لصالح عدد من العائلات المحتاجة، في خطوة تهدف إلى المساهمة في الحد من الفقر والجوع، وتعزيز مفاهيم الصحة الجيدة والرفاه، انسجامًا مع مبادئ التعليم الجيد والعمل المجتمعي.
وتأتي هذه المبادرة في إطار الدور الإنساني والتطوعي الذي يضطلع به الفريق، وسعيه لترسيخ ثقافة التكافل الاجتماعي داخل المجتمع المحلي، من خلال دعم الفئات الأكثر احتياجًا خلال شهر رمضان.
ويعمل فريق طلاب الطب التطوعي داخل جامعة بنغازي على تعزيز العلاقات بين الطلبة واستثمار أوقاتهم في أنشطة نافعة ومثمرة، تسهم في تنمية حس المسؤولية المجتمعية لديهم، وتعزيز شعورهم بقيمتهم ودورهم الإيجابي، كما يسهم الفريق في تنظيم وتنسيق عدد من الأنشطة التطوعية داخل الحرم الجامعي، بما يدعم البيئة التعليمية ويعزز روح التعاون والعمل الجماعي بين الطلبة.
وفي تصريحات لـ"سبوتنيك"، قالت مؤسِّسة فريق طلبة الطب التطوعي بجامعة بنغازي، نجية البرغثي، إن "الفريق الذي تأسس قبل 4 أعوام، يعد فريقا تطوعيا بحتا، يُعنى بالخدمة المجتمعية، ويعمل على دعم العائلات محدودة الدخل، انطلاقًا من مسؤوليته الإنسانية ودوره داخل المجتمع".
وتابعت البرغثي أن "الفريق يُمثل لبِنةً أساسية داخل الجامعة، ويهدف إلى نشر ثقافة العمل التطوعي، وتوحيد أفكار الطلبة وتحويلها إلى مبادرات واقعية على أرض المجتمع، إلى جانب تنظيم محاضرات علمية وثقافية، وإطلاق برامج تطوعية وخدمية تشمل مجالات الغذاء والصحة وكل ما يستطيع الطالب المساهمة به وفق إمكاناته".
وأضافت البرغثي أن "طلبة الفريق يقومون بإعداد وتنفيذ حملات تطوعية في مختلف المناسبات، بدعم ومساندة من الطلبة وأعضاء هيئة التدريس والموظفين، في صورة من صور التكافل داخل الجامعة، سواء من خلال التطوع المباشر أو الدعم اللوجستي".
وأشارت إلى أن "هذه الحملة حظيت بدعم كامل من مختلف مكونات جامعة بنغازي، في إطار تعاون جماعي واسع"، لافتة إلى أن "عمل الفريق لا يقتصر على الحملات الإنسانية فقط، بل يشمل أيضا التدريب وإعداد القادة، وتنفيذ برامج التدريب الداخلي، وتنظيم المناشط الثقافية والمؤتمرات".
وأكدت البرغثي أن "الفريق يتكفل حاليا بأكثر من 80 عائلة محدودة الدخل، إذ ساهم في توفير احتياجاتها من المواد الغذائية والمستلزمات الدراسية، وذلك ضمن نهج متكامل يستند إلى خطط التنمية المستدامة، التي يعمل الفريق على تطبيقها في أنشطته المختلفة".