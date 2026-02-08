غوتيريش يحذر من تصاعد العنف في جنوب السودان

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
09:16 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
من أخماتوفا إلى أوليتسكايا: رحلة الأدب الروسي بصوت أنثوي
09:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
10:03 GMT
16 د
مرايا العلوم
أول منصة تواصل اجتماعي للذكاء الاصطناعي
10:31 GMT
29 د
من الملعب
شوبير أم الشناوي؟.. أزمة حراسة المرمى في الكرة المصرية
11:29 GMT
29 د
خطوط التماس
كاترين الثانية والوصول الى البحر الأسود
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
أكشاك الخدمة الذاتية في مطاعم ماكدونالدز أدت إلى زيادة إنفاق العملاء
12:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
خبير: دمشق تعود إلى المرجعية الروسية بوصفها مظلة سياسية وأمنية قادرة على توفير التوازن
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
13:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
13:48 GMT
11 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الصين وروسيا يمكن أن تقودا حركة تغيرات كبيرة في الاقتصاد العالمي
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
17:33 GMT
6 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
17:39 GMT
20 د
عالم سبوتنيك
الكرملين: روسيا والولايات المتحدة ستتخذان موقفا مسؤولا بشأن معاهدة ستارت الجديدة
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما هي خيارات السلطة في مواجهة تزايد عمليات التهجير في الضفة الغربية
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
لماذا يواجه الذكاء الاصطناعي صعوبة في فهم اللغة العربية؟
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:17 GMT
14 د
من الملعب
شوبير أم الشناوي؟.. أزمة حراسة المرمى في الكرة المصرية
09:31 GMT
29 د
خطوط التماس
كاترين الثانية والوصول الى البحر الأسود
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
أكشاك الخدمة الذاتية في مطاعم ماكدونالدز أدت إلى زيادة إنفاق العملاء
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
لماذا يواجه الذكاء الاصطناعي صعوبة في فهم اللغة العربية؟
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
في يناير نقرر وفي فبراير ننسى… ما سر اختفاء قرارات رأس السنة بعد أسابيع قليلة؟
12:03 GMT
14 د
صدى الحياة
بعد ضجة "رفع سن التقاعد".. البرلمان اللبناني يوضح موازنة 2026
12:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
12:47 GMT
12 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الصين وروسيا يمكن أن تقودا حركة تغيرات كبيرة في الاقتصاد العالمي
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
13:32 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
13:41 GMT
19 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما هي خيارات السلطة في مواجهة تزايد عمليات التهجير في الضفة الغربية
17:04 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
أوربان: أوكرانيا عدوة طالما حظرت واردات الطاقة الروسية.. وإيران تؤكد أن البرنامج الصاروخي خارج إطار المفاوضات
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
أوفيتشينيكيوف.. بين الإمبراطورية والأرض المقدسة.. معلم في مهمة سامية
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: دمشق تعود إلى المرجعية الروسية بوصفها مظلة سياسية وأمنية قادرة على توفير التوازن
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260208/غوتيريش-يحذر-من-تصاعد-العنف-في-جنوب-السودان-1110150647.html
غوتيريش يحذر من تصاعد العنف في جنوب السودان
غوتيريش يحذر من تصاعد العنف في جنوب السودان
سبوتنيك عربي
قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إن المنظمة الدولية تدين التصعيد المتواصل للعنف في جنوب السودان، محذرا من أن نحو 10 ملايين شخص باتوا بحاجة ماسة... 08.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-08T18:05+0000
2026-02-08T18:05+0000
أخبار العالم الآن
العالم
أخبار جنوب السودان
منظمة الأمم المتحدة
أنطونيو غوتيريش
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/12/1096918949_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5c4682e7ad57e338f563f4175a287dc2.jpg
ولفت غوتيريش، في بيان نشره على حسابه الرسمي بموقع "إكس" اليوم الأحد، إلى أن المدنيين يدفعون الثمن الأكبر جراء استمرار الصراع وتدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية في جنوب السودان.وقال الأمين العام للأمم المتحدة: "ندعو جميع الأطراف إلى الوقف الفوري والحاسم لجميع العمليات العسكرية وخفض التصعيد والالتزام بالقانون الدولي وحماية المدنيين".كما شدد على ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومستدام إلى جانب تأمين سلامة العاملين في المجال الإنساني وأفراد قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وممتلكاتهم.وشهدت جنوب السودان، الأسبوع الماضى، حوادث فى جميع أنحاء البلاد تضمنت هجمات متكررة على مواقع إغاثية دولية شملت برنامج الأغذية العالمى ومستشفى تابع لمنظمة أطباء بلا حدود ومقار لمنظمة إنقاذ الطفولة.وتصاعد القتال بين قوات الدفاع الشعبي في جنوب السودان وجيش تحرير السودان الشعبي المعارض منذ 24 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بعد أن سيطرت قوات جيش تحرير السودان على موقع عسكري في مدينة وات بولاية جونقلي.وتأتي الاشتباكات الأخيرة في ظل الانهيار التدريجي لاتفاق هش لتقاسم السلطة بين الرئيس سلفا كير وزعيم المعارضة رياك مشار، مما يثير مخاوف من العودة إلى حرب أهلية.ونالت جنوب السودان استقلالها عن السودان في 2011، لكنها سرعان ما دخلت في حرب أهلية استمرت خمس سنوات.وأنهى اتفاق سلام عام 2018 القتال، لكن قادته فشلوا مرارا في إجراء الانتخابات أو توحيد قواتهم المسلحة.
https://sarabic.ae/20260205/شبكة-أطباء-السودان-عشرات-القتلى-والجرحى-في-قصف-جوي-استهدف-مستشفى-جنوب-كردفان-1110017105.html
أخبار جنوب السودان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/12/1096918949_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7358d217022c0559bf0467332d9c5452.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار العالم الآن, العالم, أخبار جنوب السودان, منظمة الأمم المتحدة, أنطونيو غوتيريش
أخبار العالم الآن, العالم, أخبار جنوب السودان, منظمة الأمم المتحدة, أنطونيو غوتيريش

غوتيريش يحذر من تصاعد العنف في جنوب السودان

18:05 GMT 08.02.2026
© Sputnik . Abdul Kader Albay الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش
الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2026
© Sputnik . Abdul Kader Albay
تابعنا عبر
قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إن المنظمة الدولية تدين التصعيد المتواصل للعنف في جنوب السودان، محذرا من أن نحو 10 ملايين شخص باتوا بحاجة ماسة إلى مساعدات إنسانية منقذة للحياة.
ولفت غوتيريش، في بيان نشره على حسابه الرسمي بموقع "إكس" اليوم الأحد، إلى أن المدنيين يدفعون الثمن الأكبر جراء استمرار الصراع وتدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية في جنوب السودان.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة: "ندعو جميع الأطراف إلى الوقف الفوري والحاسم لجميع العمليات العسكرية وخفض التصعيد والالتزام بالقانون الدولي وحماية المدنيين".
كما شدد على ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومستدام إلى جانب تأمين سلامة العاملين في المجال الإنساني وأفراد قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وممتلكاتهم.
وشهدت جنوب السودان، الأسبوع الماضى، حوادث فى جميع أنحاء البلاد تضمنت هجمات متكررة على مواقع إغاثية دولية شملت برنامج الأغذية العالمى ومستشفى تابع لمنظمة أطباء بلا حدود ومقار لمنظمة إنقاذ الطفولة.
قصف السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2026
شبكة أطباء السودان: عشرات القتلى والجرحى في قصف جوي استهدف مستشفى جنوب كردفان
5 فبراير, 11:49 GMT
وتصاعد القتال بين قوات الدفاع الشعبي في جنوب السودان وجيش تحرير السودان الشعبي المعارض منذ 24 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بعد أن سيطرت قوات جيش تحرير السودان على موقع عسكري في مدينة وات بولاية جونقلي.
وتأتي الاشتباكات الأخيرة في ظل الانهيار التدريجي لاتفاق هش لتقاسم السلطة بين الرئيس سلفا كير وزعيم المعارضة رياك مشار، مما يثير مخاوف من العودة إلى حرب أهلية.
ونالت جنوب السودان استقلالها عن السودان في 2011، لكنها سرعان ما دخلت في حرب أهلية استمرت خمس سنوات.
وأنهى اتفاق سلام عام 2018 القتال، لكن قادته فشلوا مرارا في إجراء الانتخابات أو توحيد قواتهم المسلحة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала