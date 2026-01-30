وزير في جنوب السودان لـ"سبوتنيك": عازمون على استعادة المناطق التي تسيطر عليها المعارضة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
التجربة الشعرية في حياة دوستويفسكي: قصائد في الحب والحرب..
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
11:29 GMT
8 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
البيان الختامي لدول جوار ليبيا يؤكد أهمية الدفع نحو تسوية سياسية شاملة تقود إلى إنهاء الانقسام
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
لغز بداية الضوء والكون وجذور النباتات السرية والعصر الحجري الأمومي
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
17:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
17:46 GMT
14 د
حصاد الأسبوع
خبراء يتحدثون عن أهمية زيارة رئيس الإمارات إلى روسيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
لقاء بوتين والشرع.. تأكيد على متانة العلاقات ودور روسيا في استقرار سوريا
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
هل العقلانية ذكر والعاطفة أنثى؟ العلم يحطم أقدم صورة نمطية
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
09:17 GMT
12 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
09:30 GMT
18 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
من الملعب
دوري أبطال أوروبا.. ثمانية فرق تتأهل وآخرون في المحلق
10:31 GMT
29 د
خطوط التماس
روسيا في عهد بطرس الأكبر
12:03 GMT
46 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
فيلم "صوت هند رجب" ضمن ترشيحات الأوسكار.. حين يتشكل الواقع في وجدان السينما
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
بعد لقاء بوتين- الشرع.. العلاقات الروسية السورية نحو مرحلة جديدة من العلاقات
17:03 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبيرة: سوريا تحتاج الخبرة الروسية المصرفية والمالية
19:00 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260130/وزير-في-جنوب-السودان-لـسبوتنيك-عازمون-على-استعادة-المناطق-التي-تسيطر-عليها-المعارضة-1109790038.html
وزير في جنوب السودان لـ"سبوتنيك": عازمون على استعادة المناطق التي تسيطر عليها المعارضة
وزير في جنوب السودان لـ"سبوتنيك": عازمون على استعادة المناطق التي تسيطر عليها المعارضة
سبوتنيك عربي
أكد وزير المالية والتخطيط والاستثمار في حكومة جنوب السودان، دونقا قاي دونقا كولير، أن الحكومة عازمة على بسط الأمن والسيطرة على المناطق التي استولت عليها قوات... 30.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-30T09:00+0000
2026-01-30T09:00+0000
حصري
أخبار العالم الآن
أخبار جنوب السودان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/19/1105260420_0:26:561:342_1920x0_80_0_0_491a930e5b6b23efc04468e2f2b13a97.jpg
وأضاف في تصريح خاص لـ"سبوتنيك": "شهدت الأيام الماضية اشتباكات بين قوات جيش دفاع شعب الجنوب وبين قوات جيش الحركة الشعبية المعارضة في بعض مناطق ولاية جونقلي".وأشار الوزير إلى أن المناطق التي جرت فيها الأحداث هى مقاطعة أور ومقاطعة أيود، حيث استطاعت القوات الحكومية استعادتها والسيطرة عليها بالكامل، كما تمت السيطرة أيضا على منطقة يواي، عاصمة محافظة أور واحد ومنطقة فطاي التابعة لمقاطعة أور، إضافة إلى منطقة واو بمقاطعة أيود، التي استعادت الحكومة السيطرة عليها، قبل يومين.وأوضح الوزير: "الحكومة استطاعت أن تسيطر على منطقتين وتبقى منطقة واحدة في مقاطعة أور، وهى منطقة وات".وتصاعد القتال بين قوات الدفاع الشعبي في جنوب السودان وجيش تحرير السودان الشعبي المعارض منذ 24 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بعد أن سيطرت قوات جيش تحرير السودان على موقع عسكري في مدينة وات بولاية جونقلي.وتأتي الاشتباكات الأخيرة في ظل الانهيار التدريجي لاتفاق هش لتقاسم السلطة بين الرئيس سلفا كير وزعيم المعارضة رياك مشار، مما يثير مخاوف من العودة إلى حرب أهلية.ونالت جنوب السودان استقلالها عن السودان في 2011، لكنها سرعان ما دخلت في حرب أهلية استمرت خمس سنوات.وأنهى اتفاق سلام عام 2018 القتال، لكن قادته فشلوا مرارا في إجراء الانتخابات أو توحيد قواتهم المسلحة.
https://sarabic.ae/20260120/محلل-سياسي-لـسبوتنيك-استمرار-العنف-في-جنوب-السودان-خطر-حقيقي-يهدد-البلاد-1109454722.html
https://sarabic.ae/20210829/اتفاق-مشار-وسلفاكير-هل-ينقذ-جنوب-السودان-من-حرب-أهلية-جديدة؟-1049974939.html
أخبار جنوب السودان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
أحمد عبد الوهاب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/11/1107188209_0:51:960:1011_100x100_80_0_0_bb4f592dbfd5bd9159d18de176616262.jpg
أحمد عبد الوهاب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/11/1107188209_0:51:960:1011_100x100_80_0_0_bb4f592dbfd5bd9159d18de176616262.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/19/1105260420_0:0:561:422_1920x0_80_0_0_bc8fd6fd3e9b009d3f2903f31668f5bd.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, أخبار العالم الآن, أخبار جنوب السودان
حصري, أخبار العالم الآن, أخبار جنوب السودان

وزير في جنوب السودان لـ"سبوتنيك": عازمون على استعادة المناطق التي تسيطر عليها المعارضة

09:00 GMT 30.01.2026
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB"دوقا قاي دونقا كولير" وزير المالية والتخطيط والاستثمار بولاية جونقلي بجنوب السودان
دوقا قاي دونقا كولير وزير المالية والتخطيط والاستثمار بولاية جونقلي بجنوب السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2026
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
أحمد عبد الوهاب
مراسل "سبوتنيك" في مصر
كل المواضيع
حصري
أكد وزير المالية والتخطيط والاستثمار في حكومة جنوب السودان، دونقا قاي دونقا كولير، أن الحكومة عازمة على بسط الأمن والسيطرة على المناطق التي استولت عليها قوات الحركة الشعبية التابعة لرياك مشار.
وأضاف في تصريح خاص لـ"سبوتنيك": "شهدت الأيام الماضية اشتباكات بين قوات جيش دفاع شعب الجنوب وبين قوات جيش الحركة الشعبية المعارضة في بعض مناطق ولاية جونقلي".
جيش جنوب السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2026
محلل سياسي لـ"سبوتنيك": استمرار العنف في جنوب السودان خطر حقيقي يهدد البلاد
20 يناير, 19:53 GMT
وأشار الوزير إلى أن المناطق التي جرت فيها الأحداث هى مقاطعة أور ومقاطعة أيود، حيث استطاعت القوات الحكومية استعادتها والسيطرة عليها بالكامل، كما تمت السيطرة أيضا على منطقة يواي، عاصمة محافظة أور واحد ومنطقة فطاي التابعة لمقاطعة أور، إضافة إلى منطقة واو بمقاطعة أيود، التي استعادت الحكومة السيطرة عليها، قبل يومين.
وأوضح الوزير: "الحكومة استطاعت أن تسيطر على منطقتين وتبقى منطقة واحدة في مقاطعة أور، وهى منطقة وات".
وتصاعد القتال بين قوات الدفاع الشعبي في جنوب السودان وجيش تحرير السودان الشعبي المعارض منذ 24 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بعد أن سيطرت قوات جيش تحرير السودان على موقع عسكري في مدينة وات بولاية جونقلي.
رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت وزعيم الحركة الشعبية المعارضة رياك مشار في الخرطوم - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2021
اتفاق "مشار وسلفاكير" هل ينقذ جنوب السودان من حرب أهلية جديدة؟
29 أغسطس 2021, 16:34 GMT
وتأتي الاشتباكات الأخيرة في ظل الانهيار التدريجي لاتفاق هش لتقاسم السلطة بين الرئيس سلفا كير وزعيم المعارضة رياك مشار، مما يثير مخاوف من العودة إلى حرب أهلية.
ونالت جنوب السودان استقلالها عن السودان في 2011، لكنها سرعان ما دخلت في حرب أهلية استمرت خمس سنوات.
وأنهى اتفاق سلام عام 2018 القتال، لكن قادته فشلوا مرارا في إجراء الانتخابات أو توحيد قواتهم المسلحة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала