وزير في جنوب السودان لـ"سبوتنيك": عازمون على استعادة المناطق التي تسيطر عليها المعارضة

أكد وزير المالية والتخطيط والاستثمار في حكومة جنوب السودان، دونقا قاي دونقا كولير، أن الحكومة عازمة على بسط الأمن والسيطرة على المناطق التي استولت عليها قوات... 30.01.2026, سبوتنيك عربي

وأضاف في تصريح خاص لـ"سبوتنيك": "شهدت الأيام الماضية اشتباكات بين قوات جيش دفاع شعب الجنوب وبين قوات جيش الحركة الشعبية المعارضة في بعض مناطق ولاية جونقلي".وأشار الوزير إلى أن المناطق التي جرت فيها الأحداث هى مقاطعة أور ومقاطعة أيود، حيث استطاعت القوات الحكومية استعادتها والسيطرة عليها بالكامل، كما تمت السيطرة أيضا على منطقة يواي، عاصمة محافظة أور واحد ومنطقة فطاي التابعة لمقاطعة أور، إضافة إلى منطقة واو بمقاطعة أيود، التي استعادت الحكومة السيطرة عليها، قبل يومين.وأوضح الوزير: "الحكومة استطاعت أن تسيطر على منطقتين وتبقى منطقة واحدة في مقاطعة أور، وهى منطقة وات".وتصاعد القتال بين قوات الدفاع الشعبي في جنوب السودان وجيش تحرير السودان الشعبي المعارض منذ 24 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بعد أن سيطرت قوات جيش تحرير السودان على موقع عسكري في مدينة وات بولاية جونقلي.وتأتي الاشتباكات الأخيرة في ظل الانهيار التدريجي لاتفاق هش لتقاسم السلطة بين الرئيس سلفا كير وزعيم المعارضة رياك مشار، مما يثير مخاوف من العودة إلى حرب أهلية.ونالت جنوب السودان استقلالها عن السودان في 2011، لكنها سرعان ما دخلت في حرب أهلية استمرت خمس سنوات.وأنهى اتفاق سلام عام 2018 القتال، لكن قادته فشلوا مرارا في إجراء الانتخابات أو توحيد قواتهم المسلحة.

