محلل سياسي لـ"سبوتنيك": استمرار العنف في جنوب السودان خطر حقيقي يهدد البلاد
وقال المحلل السياسي في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، لقد سمعنا بعض التصريحات من عسكريين في المعارضة تدعو المواطنين للخروج من العاصمة جوبا، لكنني لا أرى أن هناك تحديا أو خطرا حقيقيا على العاصمة جوبا، حيث أن قوات المعارضة مجموعات صغيرة وتفتقد إلى القيادة في بعض الأحيان.وتابع ماج، لا أعتقد أن هناك هجوما وشيكا على العاصمة جوبا من جانب المعارضة وفق التصريحات المنشورة في بعض المواقع، لكن هذا لا ينفي أن هناك تهديدا حقيقيا للأمن والاستقرار في جنوب السودان.وأشار ماج، إلى أن اتفاق السلام بين الحكومة والمعارضة شبه منهار، لذا إذا استمر العنف في بعض مناطق جنوب السودان سيؤدي إلى فوضى عامة في البلاد، وقد يجر البلاد إلى مستنقع الحرب الأهلية مرة أخرى.وطالب ماج، المجتمع المدني والمنظمات الإقليمية والدولية، بأن تقوم بدور جاد بالضغط على جميع الأطراف في جنوب السودان للجلوس على طاولة التفاوض لإخراج البلاد من عنق الزجاجة وإعادتها إلى الأمن والاستقرار.أمر الجيش في جنوب السودان، الثلاثاء الماضي، المدنيين بإخلاء المناطق التي تسيطر عليها قوات المعارضة في ولاية جونقلي شرق البلاد، لتجنب استخدامهم كـ"دروع بشرية"، في ظل تصاعد القتال بين الطرفين.وفي بيان، قال المتحدث باسم قوات الدفاع الشعبي في جنوب السودان، لول روي كوانغ، إن على المدنيين مغادرة المناطق القريبة من الثكنات العسكرية ونقاط التجمع ومواقع التجمعات.وجاء في البيان: "الأوامر التالية لتجنب وتقليل الأضرار الجانبية خلال مراحل العمليات العسكرية". ويشمل قرار الإخلاء ثلاث مقاطعات، نيرول وأورور وأكوبو، الواقعة في ولاية جونقلي.وتصاعد القتال بين قوات الدفاع الشعبي في جنوب السودان وجيش تحرير السودان الشعبي المعارض منذ 24 ديسمبر/ كانون الأول، بعد أن سيطرت قوات جيش تحرير السودان على موقع عسكري في مدينة وات بولاية جونقلي.وتأتي الاشتباكات الأخيرة في ظل الانهيار التدريجي لاتفاق هش لتقاسم السلطة بين الرئيس سلفا كير وزعيم المعارضة رياك مشار، مما يثير مخاوف من العودة إلى حرب أهلية.ونالت جنوب السودان استقلالها عن السودان في 2011، لكنها سرعان ما دخلت في حرب أهلية استمرت خمس سنوات. وأنهى اتفاق سلام عام 2018 القتال، لكن قادته فشلوا مرارا في إجراء الانتخابات أو توحيد قواتهم المسلحة.
أحمد عبد الوهاب
أحمد عبد الوهاب
أحمد عبد الوهاب
محلل سياسي لـ"سبوتنيك": استمرار العنف في جنوب السودان خطر حقيقي يهدد البلاد
أحمد عبد الوهاب
مراسل "سبوتنيك" في مصر
أكد المحلل السياسي من جنوب السودان، أندريا ماج، رغم أعمال العنف التي تشهدها بعض الولايات، إلا أن هذا لا يعني أن هناك خطر حقيقي يهدد العاصمة جوبا، بحسب ما تسوق له بعض التقارير الإعلامية.
وقال المحلل السياسي في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، لقد سمعنا بعض التصريحات من عسكريين في المعارضة تدعو المواطنين للخروج من العاصمة جوبا، لكنني لا أرى أن هناك تحديا أو خطرا حقيقيا على العاصمة جوبا، حيث أن قوات المعارضة مجموعات صغيرة وتفتقد إلى القيادة في بعض الأحيان.
وتابع ماج، لا أعتقد أن هناك هجوما وشيكا على العاصمة جوبا
من جانب المعارضة وفق التصريحات المنشورة في بعض المواقع، لكن هذا لا ينفي أن هناك تهديدا حقيقيا للأمن والاستقرار في جنوب السودان.
وأشار ماج، إلى أن اتفاق السلام بين الحكومة والمعارضة
شبه منهار، لذا إذا استمر العنف في بعض مناطق جنوب السودان سيؤدي إلى فوضى عامة في البلاد، وقد يجر البلاد إلى مستنقع الحرب الأهلية مرة أخرى.
وشدد المحلل السياسي على أنه مطلوب من النخب السياسية في جنوب السودان أن تحتكم لصوت العقل، وأن يكون هناك حوار جاد بين النخب السياسية للوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف، أما إذا استمر الوضع بدون حوار حقيقي، هناك خطر ومخاوف من الانهيار الأمني التام في عموم البلاد.
وطالب ماج، المجتمع المدني والمنظمات الإقليمية والدولية، بأن تقوم بدور جاد بالضغط على جميع الأطراف في جنوب السودان
للجلوس على طاولة التفاوض لإخراج البلاد من عنق الزجاجة وإعادتها إلى الأمن والاستقرار.
أمر الجيش في جنوب السودان، الثلاثاء الماضي، المدنيين بإخلاء المناطق التي تسيطر عليها قوات المعارضة في ولاية جونقلي شرق البلاد، لتجنب استخدامهم كـ"دروع بشرية"، في ظل تصاعد القتال بين الطرفين.
وفي بيان، قال المتحدث باسم قوات الدفاع الشعبي
في جنوب السودان، لول روي كوانغ، إن على المدنيين مغادرة المناطق القريبة من الثكنات العسكرية ونقاط التجمع ومواقع التجمعات.
22 ديسمبر 2025, 19:26 GMT
وجاء في البيان: "الأوامر التالية لتجنب وتقليل الأضرار الجانبية خلال مراحل العمليات العسكرية". ويشمل قرار الإخلاء ثلاث مقاطعات، نيرول وأورور وأكوبو، الواقعة في ولاية جونقلي.
وتصاعد القتال بين قوات الدفاع الشعبي في جنوب السودان وجيش تحرير السودان الشعبي المعارض
منذ 24 ديسمبر/ كانون الأول، بعد أن سيطرت قوات جيش تحرير السودان على موقع عسكري في مدينة وات بولاية جونقلي.
وتأتي الاشتباكات الأخيرة في ظل الانهيار التدريجي لاتفاق هش لتقاسم السلطة بين الرئيس سلفا كير وزعيم المعارضة رياك مشار، مما يثير مخاوف من العودة إلى حرب أهلية.
ونالت جنوب السودان استقلالها عن السودان في 2011، لكنها سرعان ما دخلت في حرب أهلية استمرت خمس سنوات. وأنهى اتفاق سلام عام 2018 القتال، لكن قادته فشلوا مرارا في إجراء الانتخابات أو توحيد قواتهم المسلحة.