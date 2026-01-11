عربي
محلل سياسي لـ"سبوتنيك": تصاعد العنف بين الجيش والمعارضة يشكل خطرا حقيقيا على السلام في جنوب السودان
محلل سياسي لـ"سبوتنيك": تصاعد العنف بين الجيش والمعارضة يشكل خطرا حقيقيا على السلام في جنوب السودان

حصري
أكد المحلل السياسي من جنوب السودان، أندريا ماج، أن جنوب السودان في مأزق حقيقي، خاصة بعد تجدد أعمال العنف في ولاية جونقلي و ولايات أعالي النيل والوحدة.
وقال في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الأحد، هذه التطورات تشكل خطرا حقيقيا على أمن واستقرار جنوب السودان وعلى جهود السلام التي تقودها مجموعة (إيقاد) الإفريقية، وبعض الوسطاء الدوليين.
وتابع ماج، هناك حاجة لإعادة إحياء مسارات السلام في جنوب السودان، وأن تدخل الحكومة والمعارضة بقيادة دكتور رياك مشار في حوار يؤدي في النهاية إلى حل توافقي ينهي الخلافات بين الأطراف.
وشدد المحلل السياسي، على ضرورة أن يتم التوافق على كتابة دستور جنوب السودان، والبدء في خطوات حقيقية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة تعكس إرادة شعب جنوب السودان،هذا هو المخرج.
وأشار ماج، إلى أنه، إن لم يتم تدخل الوسطاء واللاعبين المحليين والمجتمع المدني ورجال الدين لحلحلة هذا الصراع، فقد يتعقد المشهد بصورة كبرى قد تعيد البلاد إلى الحرب الداخلية مجددا، هذا بالطبع لن يكون في صالح جنوب السودان ولا المنطقة برمتها.
أمر الجيش في جنوب السودان، الثلاثاء الماضي، المدنيين بإخلاء المناطق التي تسيطر عليها قوات المعارضة في ولاية جونقلي شرق البلاد، لتجنب استخدامهم كـ"دروع بشرية"، في ظل تصاعد القتال بين الطرفين.
وفي بيان، قال المتحدث باسم قوات الدفاع الشعبي في جنوب السودان، لول روي كوانغ، إن على المدنيين مغادرة المناطق القريبة من الثكنات العسكرية ونقاط التجمع ومواقع التجمعات.
وجاء في البيان: "الأوامر التالية لتجنب وتقليل الأضرار الجانبية خلال مراحل العمليات العسكرية".
ويشمل قرار الإخلاء ثلاث مقاطعات، نيرول وأورور وأكوبو، الواقعة في ولاية جونقلي.
ويأتي هذا الأمر العسكري بعد يوم من غارة جوية استهدفت سوقا في مقاطعة نيرول، أسفرت عن مقتل 26 مدنيا وإصابة 30 آخرين، وفق تقارير إعلامية محلية.
وتصاعد القتال بين قوات الدفاع الشعبي في جنوب السودان وجيش تحرير السودان الشعبي المعارض منذ 24 ديسمبر، بعد أن سيطرت قوات جيش تحرير السودان على موقع عسكري في مدينة وات بولاية جونقلي.
وتأتي الاشتباكات الأخيرة في ظل الانهيار التدريجي لاتفاق هش لتقاسم السلطة بين الرئيس سلفا كير وزعيم المعارضة رياك مشار، مما يثير مخاوف من العودة إلى حرب أهلية.
ونالت جنوب السودان استقلالها عن السودان في 2011، لكنها سرعان ما دخلت في حرب أهلية استمرت خمس سنوات. وأنهى اتفاق سلام عام 2018 القتال، لكن قادته فشلوا مرارا في إجراء الانتخابات أو توحيد قواتهم المسلحة.
